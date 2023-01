marché des revêtements de protection passive contre les incendies en Amérique du Nord devrait valoir 2 575 663,04 milliers de dollars au cours de la période de prévision jusqu’en 2029

Analyse et taille du marché des revêtements ignifuges passifs en Amérique du Nord

Data Bridge Market Research analyse que le marché de l'acide sulfurique devrait atteindre une valeur de 2 575 663,04 milliers de dollars d'ici 2029, avec un TCAC de 4. 0% sur la période de prévision. Le « soufre élémentaire » représente le secteur des matières premières le plus important en raison de l'abondance mondiale de soufre. Les rapports de marché organisés par l'équipe Data Bridge Market Research comprennent une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix, une analyse de la production-consommation et des scénarios de chaîne climatique.

développement récent

En novembre 2020, Airedale Chemical Company Limited a acquis Alutech, qui propose une gamme de solutions de traitement des métaux, notamment des polis pour aluminium et des nettoyants de prétraitement. Ce développement a aidé l’entreprise à augmenter la demande de revêtements de protection passive contre l’incendie, ce qui a entraîné une augmentation des revenus.

En mai 2017, BASF SE a lancé un nouveau catalyseur de revêtement ignifuge passif qui est favorisé en raison de sa forme géométrique unique. Cette mise à jour aidera l’entreprise à générer des revenus futurs en augmentant sa capacité de production.

Les revêtements de protection passive contre l’incendie sont des acides forts aux propriétés hygroscopiques et oxydantes. Il est utilisé dans les industries des engrais, des produits chimiques , des fibres synthétiques et des pigments. D’autres applications incluent le décapage des métaux dans la fabrication de batteries, entre autres procédés de fabrication industrielle. Sur le marché, les revêtements de protection passive contre l’incendie sont disponibles dans différents degrés de concentration tels que 98 %, 96,5 %, 76 %, 70 % et 38 %. De grandes quantités de revêtements de protection passive contre l’incendie produisent du sulfate de potassium et des engrais. La demande croissante d’engrais dans l’industrie agricole et la demande croissante de revêtements de protection incendie passive dans diverses industries sont quelques-uns des moteurs qui stimulent la demande de revêtements de protection incendie passive sur le marché. Alors que la consommation de revêtements de protection passive contre l’incendie augmente à l’échelle mondiale, les principaux acteurs étendent leurs capacités de production dans plusieurs pays pour renforcer leur position sur le marché.

cadre réglementaire

Le DHHS (1994) et l’EPA ne classent pas le trioxyde de soufre ou les revêtements ignifuges passifs comme cancérogènes. Le CIRC considère que l’exposition professionnelle à de forts brouillards inorganiques avec des revêtements de protection passive contre l’incendie est cancérigène pour les humains (Groupe 1) (CIRC 1992). L’ACGIH a classé les revêtements de protection passive contre les incendies comme cancérogènes humains présumés (groupe A2) (ACGIH 1998).

Les revêtements de protection passive contre les incendies sont inclus dans la liste des produits chimiques toxiques couverts par la section 3-13 de la « Emergency Planning and Community Right to Know Act » (EPA 1998f).

La limite d’exposition professionnelle admissible (PEL) pour les revêtements de protection passive contre l’incendie est de 1 mg/m3 (OSHA 1998). La limite d’exposition recommandée par le NIOSH (REL) est également de 1 mg/m3 (NIOSH 1997). L’ACGIH recommande une limite moyenne pondérée dans le temps (TLV-TWA) de 1 mg/m3 et une limite d’exposition à court terme (STEL) de 3 mg/m3 (ACGIH 1998).

Couverture du marché des revêtements de protection incendie passive en Amérique du Nord

Le marché nord-américain des revêtements de protection passive contre l’incendie est segmenté en fonction du type de produit, de la technologie, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments aide à analyser les segments à faible croissance de l’industrie et fournit aux utilisateurs de précieux aperçus du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les applications clés du marché.

type de produit

matériau cimentaire

revêtement gonflant

revêtement coupe-feu

Autre

Sur la base du type de produit, le marché nord-américain des revêtements de protection passive contre l’incendie est segmenté en matériaux cimentaires, revêtements intumescents, revêtements ignifuges et autres. Le segment des revêtements intumescents devrait dominer la région nord-américaine, les revêtements intumescents devraient dominer le marché en raison de la préférence plus large des consommateurs dans l’industrie de la construction et du bâtiment.

Technologie

revêtement de protection à base d’eau

Revêtement protecteur à base de solvant

Basé sur la technologie, le marché nord-américain des revêtements de protection passive contre l’incendie est segmenté en revêtements de protection à base d’eau et en revêtements de protection à base de solvant.

application

pétrole et gaz

érection

aérospatial

électricité et électronique

auto

textile

meubles

entreposage

Autre

Sur la base de l’application, le marché nord-américain des revêtements de protection passive contre l’incendie est segmenté en pétrole et gaz, construction, aérospatiale, électricité et électronique, automobile, textile, ameublement, entrepôt et autres. Dans la région Asie-Pacifique, les automobiles devraient dominer le marché en réduisant les personnes potentiellement vulnérables sur les lieux.

utilisateur final

bâtiment et construction

pétrole et gaz

transit

Autre

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Revêtements ignifuges passifs en Amérique du Nord

Le paysage concurrentiel du marché des revêtements ignifuges passifs en Amérique du Nord fournit des détails par concurrent. Les détails inclus incluent la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, la capacité de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits et l’étendue et la largeur des produits. , l’application est incluse. dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne concernent que l’orientation de la société liée au marché nord-américain des revêtements de protection passive contre les incendies.

Les principaux acteurs opérant sur le marché des revêtements de protection passive contre l’incendie sont LANXESS, Brenntag GmbH (une filiale de Brenntag SE), Boliden Group, Adisseo, Veolia, Univar Solutions Inc, NORAM Engineering & Construction Ltd., Nouryon et International Raw Materials. LTD, Eti Bakir, ACIDEKA SA, Airedale Chemical Company Limited., BASF SE, Aguachem Ltd, Feralco AB, Fluorsid, Aurubis AG, Nyrstar, Merck KGaA et Shrieve, etc.

La dynamique du marché nord-américain des revêtements de protection passive contre les incendies comprend:

Demande croissante d’engrais dans l’industrie agricole

La demande croissante d’engrais de haute qualité pour la culture des cultures a stimulé le marché nord-américain des revêtements de protection passive contre les incendies.

Croissance remarquable de l’industrie chimique

L’augmentation de la production de produits chimiques en Amérique du Nord avec la Chemicals for Sustainability Strategy est un élément important du Green Deal, qui soutient la croissance de l’industrie chimique pour faciliter l’utilisation de produits chimiques dangereux et encourage l’innovation pour un développement sûr et durable. Alternatives. Par conséquent, les stratégies de durabilité dans l’industrie chimique peuvent aider à soutenir une croissance importante dans l’industrie chimique et à propulser le marché nord-américain des revêtements de protection passive contre les incendies dans les années à venir .

Demande croissante de revêtements de protection passive contre l’incendie dans diverses industries

La demande de revêtements de protection passive contre les incendies dans diverses industries telles que les produits pharmaceutiques, les textiles, le papier et la pâte à papier devrait croître à un rythme croissant et devrait alimenter le marché nord-américain des revêtements de protection passive contre les incendies.

Demande croissante de batteries dans l’industrie automobile

La demande croissante de récupération de cartes de circuits imprimés usagées à l’aide de revêtements de protection passive contre l’incendie pour récupérer divers métaux tels que l’or, l’argent, le fer et le cuivre devrait stimuler le marché nord-américain des revêtements de protection passive contre l’incendie.

Forte croissance du secteur de la santé

Les avantages croissants des batteries de revêtement de protection incendie passive dans les automobiles et autres machines des véhicules électriques stimulent la demande de revêtements de protection incendie passive, offrant au marché nord-américain des revêtements de protection incendie passive une opportunité de capitaliser et d’enregistrer une croissance plus élevée à l’avenir. . .

Riche en soufre comme matière première

Aujourd’hui également, le soufre est produit à des fins industrielles dans les industries du pétrole et du gaz naturel dans le monde entier. Par conséquent, les réserves de soufre abondantes à l’échelle mondiale créent des opportunités de croissance pour le marché nord-américain des revêtements de protection passive contre l’incendie.

