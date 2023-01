marché des revêtements de marquage routier devrait atteindre 3 258 832,36 millions USD d’ici 2028

Le marché des revêtements de marquage routier devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît à un TCAC de 6,0 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 3 258 832,36 USD. 1 million d’ici 2028.

Le marquage routier fait référence à l’application de peinture ou de matériau sur les routes, les trottoirs, le béton ou l’asphalte pour transmettre des informations aux véhicules et aux piétons. Cela peut être fait par des professionnels qualifiés utilisant un équipement de marquage routier non mécanique ou en utilisant des machines de marquage routier. Selon le pays, l’emplacement et l’objectif, les marquages ​​routiers comprennent un système uniforme de lignes, de couleurs et de marqueurs pour transmettre les directions, les voies, les zones, les limites de vitesse, le stationnement, l’arrêt et la sécurité.

L’infrastructure est essentielle à la croissance globale de tout pays. Le développement des infrastructures est considéré comme l’épine dorsale de toute économie en développement car il combine des initiatives à grande échelle et améliore la compétitivité mondiale d’un pays. Les routes, les autoroutes, les autoroutes en particulier font partie des infrastructures nécessaires pour augmenter la production et l’efficacité dans le pays et alimenter la croissance du marché des revêtements de marquage routier.

Portée du marché mondial des revêtements de marquage routier et taille du marché

Le marché mondial des revêtements de marquage routier est segmenté par produit, type, type de marquage, application et utilisation finale. La croissance entre les segments permet d’analyser les niches de croissance et les stratégies d’accès au marché, et de déterminer la différence entre les applications principales et les marchés cibles.

Sur la base du produit, le marché mondial des revêtements de marquage routier est segmenté en peintures, rubans polymères préformés, thermoplastiques, époxydes, systèmes de réaction sur le terrain et marqueurs permanents. Les peintures sont subdivisées en peintures à base d’huile et peintures à base d’eau. Les peintures à base de solvants sont en outre subdivisées en peintures à deux composants et à trois composants par composant. En 2021, le segment de la peinture devrait dominer le marché mondial car la peinture est rentable et sa demande augmente à l’échelle mondiale.

En fonction du type, le marché mondial des revêtements de marquage routier est segmenté en permanent et amovible. En 2021, les types permanents devraient dominer le marché mondial en raison de leur meilleure durabilité.

Sur la base du type de marquage, le marché mondial des revêtements de marquage routier est segmenté en marquage à plat et marquage par extrusion. Le marquage à plat est subdivisé en applications de vision diurne et applications de vision nocturne. Le marquage par extrusion est subdivisé en applications de vision diurne et applications de vision nocturne. En 2021, le segment du marquage par extrusion devrait dominer le marché mondial, car le marquage par extrusion peut être facilement installé sans utiliser d’équipement spécial.

Sur la base de l’application, le marché mondial des revêtements de marquage routier est segmenté en lignes de marquage routier et en étiquettes de marquage routier. Les lignes de marquage routier sont en outre subdivisées en peintures, rubans polymères préformés, thermoplastiques, époxydes, systèmes de réaction sur le terrain et marqueurs permanents. Les étiquettes de marquage routier sont subdivisées en peintures, rubans polymères préformés, thermoplastiques, époxy et marqueurs permanents. En 2021, le segment des lignes de marquage routier devrait dominer le marché mondial car il offre plus de sécurité en termes de signalisation et de symboles dans les zones commerciales et résidentielles.

Sur la base de l’utilisation finale, le marché mondial des revêtements de marquage routier est segmenté en routes et autoroutes, parkings, aéroports, usines, anti-dérapants, terrains de jeux et autres. Les routes et les autoroutes devraient dominer le marché mondial des revêtements de marquage routier en 2021, en raison de l’augmentation des investissements dans les transports routiers et autoroutiers.

Analyse au niveau du pays du marché mondial des revêtements de marquage routier

Le marché mondial des revêtements de marquage routier est analysé et des informations sur la taille du marché sont fournies par pays, type, qualité, application et utilisateur final référencés ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché mondial des revêtements de marquage routier sont : États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, Royaume-Uni, Italie, France, Espagne, Russie, Turquie, Suisse, Belgique, Pays-Bas, Reste de l’Europe, Japon, Chine, Corée , Inde. , Australie et Nouvelle-Zélande, Singapour, Thaïlande, Indonésie, Malaisie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud, Afrique du Sud, Égypte, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique

L’Asie-Pacifique, comme la Chine, domine le marché mondial des revêtements de marquage routier et l’application de matériaux de marquage routier augmente dans cette région. La région Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 en raison de la demande croissante de produits de marquage routier dans les activités d’infrastructure. La Chine est le moteur de la croissance du marché Asie-Pacifique grâce à des matières premières de haute qualité et à la facilité de production et d’installation de produits de revêtement de marquage routier. Les États-Unis dominent le marché en Amérique du Nord en raison de la demande croissante de systèmes et de machines de marquage routier intelligents dans la région, tandis que l’Allemagne domine en Europe en raison de l’augmentation des investissements gouvernementaux dans les infrastructures routières de la région.

La section pays du rapport fournit également des influenceurs individuels du marché et des changements réglementaires sur le marché intérieur qui influencent les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie nationale, les mesures réglementaires et les tarifs d’importation et d’exportation sont quelques-uns des indicateurs clés utilisés pour prédire les scénarios de marché dans chaque pays. Il prend également en compte la présence et la disponibilité des marques mondiales, les défis rencontrés par une concurrence forte ou insuffisante des marques nationales et nationales, l’impact des canaux de vente et fournit une analyse prédictive des données des pays.

Accroître les investissements publics dans les infrastructures

L’infrastructure est essentielle à la croissance globale de tout pays. Le développement des infrastructures est considéré comme l’épine dorsale de toute économie en développement car il combine des initiatives à grande échelle et améliore la compétitivité mondiale d’un pays. Les routes, les autoroutes, les autoroutes, etc. font partie des infrastructures nécessaires pour augmenter la production et l’efficacité dans le pays et alimenter la croissance du marché des revêtements de marquage routier.

Analyse concurrentielle de la part de marché des revêtements de marquage routier pour l’aménagement paysager et la circulation

Le paysage concurrentiel du marché mondial des revêtements de marquage routier fournit des détails par concurrent. Les détails inclus incluent la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits, le pipeline d’essais cliniques, la marque Inclut l’analyse, le produit approbation. , brevets, étendue des produits, dominance des applications, courbes de la ligne de vie technologique. Les points de données ci-dessus fournis ne concernent que l’orientation de la société liée au marché des revêtements de marquage routier en Asie-Pacifique.

Les principaux acteurs du marché engagés sur le marché mondial des revêtements de marquage routier sont 3M, Dow, Sherwin-Williams Company, Geveko Markings, PPG Industries, Inc., Crown Technology, LLC, Integrated Traffic Systems, SWARCO, Nippon Paint Holdings Co., Ltd. , Hempel A/S, ALLNEX GMBH, Teknos Group, Australian Paint Company Pty Ltd., Aexcel Corporation, Visever SL, Hitex International Group, Jotun, NUOVO SRL, Arkema, SAKAI CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD. Par dessus tout. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent individuellement.

En mars 2021, Nippon Paint Holdings Co., Ltd. et Toyota Motor Corporation ont collaboré pour produire un film décoratif pour modules solaires qui étend la flexibilité de conception et ajoute de la couleur à la surface des modules solaires. Ce développement a aidé l’entreprise à augmenter ses revenus et sa clientèle.

En février 2021, Dow a annoncé la disponibilité de la technologie DURATRACK™ 2K pour marquer de grandes surfaces telles que les pistes cyclables vertes. Les revêtements verts pour pistes cyclables de Dow combinent la facilité d’utilisation et la capacité de pulvérisation d’une solution à base d’eau avec les performances et la durabilité d’une solution à deux composants. Le développement de produits a été lancé pour fournir des solutions de transport multimodal sécuritaires aux citoyens économiques.

En mars 2021, 3M et The BrandLab (TBL) ont annoncé un programme de deux ans (2020 et 2021) visant à accroître la diversité dans les domaines créatifs tels que le design graphique et industriel.

Table des matières du rapport

Chapitre 1 : Présentation

Chapitre 2 : Segmentation du marché

Chapitre 3 : Aperçu du marché

Chapitre 4 : Résumé

Chapitre 5 : Informations Premium

