Marché des revêtements Antiviraux et Antimicrobiens Croissance florissante pendant les prévisions 2027 // Akzo Nobel N.V, Lonza Group Ltd, PPG Industries Inc, Axalta Coating System

La principale différence entre antibactérien et antimicrobien réside dans les types de micro-organismes sur lesquels ils agissent. Alors que les matières antimicrobiennes agissent contre un large spectre de microbes bactéries, moisissures, moisissures, algues et même virus, les substances antibactériennes ne sont efficaces que contre les bactéries.

Les médicaments antiviraux aident le corps à combattre les virus nuisibles. Les médicaments peuvent atténuer les indications et raccourcir la durée d’une impureté virale. Les antiviraux réduisent également le risque de recevoir ou de disperser des virus responsables du virus de l’herpès et du VIH. Par ce sens, une création antimicrobienne est une substance ou une substance active contre les microbes.

Acteurs clés-

* Akzo Nobel N.V.

* Groupe Lonza Sa

* PPG Industries Inc

* Système de Revêtement Axalta

* La Compagnie Sherwin-Williams

* Nippon Paint Holdings Co. Ltd.

* RPM International Inc.

* Sciessent SARL

* Sika AG

* BASF SE

* Groupe Jotun

* DuPont De Nemours Inc.

* NanoGraphene Inc.

La variable clé du développement du marché est l’utilisation prolongée de revêtements antiviraux et antimicrobiens à base d’argent pour les services médicaux, le regroupement, les aliments et les boissons, ainsi que les applications de construction et de développement. En outre, la R & D dynamique visant à favoriser les revêtements antiviraux à base de nanoparticules d’argent pour contrôler la propagation du microbe COVID-19 soutient le développement du marché.

Compte tenu de la structure, la partie des revêtements antiviraux et antimicrobiens fluides représente la plus grande partie du marché en 2021. Les revêtements fluides sont en outre bifurqués en revêtements solubles et en revêtements à base d’eau.

Les revêtements antimicrobiens solubles sont évalués pour détenir la plus grande partie du marché en 2021 et bénéficient de certains avantages vitaux sur les revêtements antimicrobiens à base d’eau, comme une protection accrue contre les conditions climatiques hostiles et une protection contre les changements de viscosité et de température. En outre, les revêtements à base d’eau ne disparaissent pas sans effort dans des conditions de viscosité élevée, et la saison de séchage des revêtements solubles est beaucoup plus faible car ils se dissipent efficacement à n’importe quel niveau d’humidité.

Compte tenu de l’utilisation, le fragment de services médicaux est évalué comme étant bénéfique sur la période estimée. Le développement de l’utilisation de revêtements antiviraux et antimicrobiens dans les cabinets cliniques pour réduire la propagation des contaminations liées aux services médicaux et l’utilisation élargie de revêtements antiviraux et antimicrobiens en argent et en cuivre en ce qui concerne les couvertures, les protections faciales et les équipements de défense individuels pendant la pandémie de COVID-19 soutient le développement du marché.

Table des Matières:

Chapitre 1. Aperçu du marché des Revêtements Antiviraux et Antimicrobiens

Chapitre 2. Concurrence sur le marché des Revêtements Antiviraux et Antimicrobiens par les Acteurs / Fournisseurs

Chapitre 3. Ventes et Revenus par Type, par Application, par régions

Chapitre 4. Ventes et revenus du marché des Revêtements Antiviraux et antimicrobiens

Chapitre 5. Analyse Des Coûts De Fabrication

Chapitre 6. Chaîne Industrielle, Stratégie d’Approvisionnement et Acheteurs en aval

Chapitre 7. Analyse de la Stratégie de Marché des Revêtements Antiviraux et Antimicrobiens, Distributeurs / Commerçants

Chapitre 8. Analyse des facteurs efficaces du marché des revêtements Antiviraux et antimicrobiens

Chapitre 9. Taille et prévisions du marché des Revêtements Antiviraux et antimicrobiens

Chapitre 10. Conclusion

Chapitre 11. Annexe

