Marché des revêtements antimicrobiens pour les dispositifs médicaux Recherche approfondie avec les facteurs déterminants de l’industrie et les prévisions 2021-2028

Les données statistiques et numériques qui ont été incluses dans le rapport sont représentées par des tableaux, des graphiques et des graphiques qui facilitent la compréhension des faits et des chiffres. Dans le rapport d’activité Marché des revêtements antimicrobiens pour les dispositifs médicaux; une analyse d’investissement systématique a été effectuée qui prévoit des opportunités imminentes pour les acteurs du marché. Les données compétentes et les techniques de prévision brillantes utilisées dans ce rapport sont synonymes d’exactitude et d’exactitude. Le rapport est une analyse méticuleuse du scénario existant du marché, qui couvre plusieurs dynamiques de marché. L’étude de marché d’un rapport Marché des revêtements antimicrobiens pour les dispositifs médicauxde grande envergure prend en considération une analyse de l’attractivité du marché, où chaque segment est comparé en fonction de sa taille de marché, de son taux de croissance et de son attractivité générale.

Le rapport Marché des revêtements antimicrobiens pour les dispositifs médicaux de classe mondiale aide les entreprises à définir leurs propres stratégies concernant le développement du produit existant, les modifications à envisager pour le futur produit, les ventes, le marketing, la promotion et la distribution du produit sur le marché existant et le nouveau marché. La recherche et l’analyse effectuées dans ce rapport avec des connaissances cohérentes donnent aux entreprises une idée claire de ce qui est déjà disponible, de ce que le marché attend, de l’environnement concurrentiel et de ce qui peut être fait pour surpasser le concurrent. Cette étude de recherche aide également les entreprises à comprendre les différents moteurs et contraintes ayant un impact sur le marché au cours de la période de prévision.

Le marché mondial des revêtements antimicrobiens pour dispositifs médicaux devrait enregistrer un TCAC sain de 15,5% au cours de la période de prévision 2019-2026. Cette augmentation du marché peut être attribuée à la prise de conscience croissante des infections nosocomiales, à un environnement de recherche et de financement favorable et aux avancées technologiques dans les revêtements antimicrobiens. Certains des principaux acteurs opérant sur le marché mondial des revêtements antimicrobiens pour dispositifs médicaux sont AST Products, Inc., BASF SE, BioInteractions Ltd, Nippon Paint Co., Ltd., PPG Industries, Inc., BioCote Limited, Covalon Technologies Ltd., Koninklijke DSM NV, The Sherwin-Williams Company, RPM International Inc., Hydromer Inc., Kraton Corporation, Arch Lonza, Troy Corporation, AkzoNobel NV, Sono-Tek Corp., LyondellBasell Industries Holdings BV, Microban International, Diamond Vogel, The Dow Chemical Company, Polyone Corporation, DuPont, AK Coatings Inc., Sciessent LLC, Specialty Coating Systems, Inc., entre autres.

Marché mondial des revêtements antimicrobiens pour dispositifs médicaux par produit (revêtements antimicrobiens, revêtements hydrophiles, revêtements à élution médicamenteuse, revêtements anti-thrombogéniques, autres), type de dispositif (dispositifs implantables, cathéters, instruments chirurgicaux, autres dispositifs), matériau (revêtements métalliques, non -Revêtements métalliques), Application (Orthopédie, Chirurgie générale, Dentisterie, Cardiovasculaire, Gynécologie, Autres), Utilisateurs finaux (Hôpitaux, Centres de diagnostic, Centres chirurgicaux ambulatoires), Géographie (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Europe, Amérique du Sud , Moyen-Orient et Afrique) – Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2026 – Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2026

Analyse compétitive:

Le marché mondial des revêtements antimicrobiens pour dispositifs médicaux est très fragmenté et repose sur les lancements de nouveaux produits et les résultats cliniques des produits. Par conséquent, les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que les lancements de nouveaux produits, les essais cliniques, les initiatives de marché, les dépenses élevées en recherche et développement, les accords, les coentreprises, les partenariats, les acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport comprend les parts de marché des revêtements antimicrobiens pour le marché des dispositifs médicaux dans le monde, en Europe, en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique et en Amérique du Sud.

Définition du marché :

Le revêtement antimicrobien est un procédé d’application d’un revêtement comprenant des agents antimicrobiens tels que des biocides ou des nanoparticules d’argent. Les revêtements antimicrobiens sont principalement utilisés dans les dispositifs médicaux dans le but d’empêcher la croissance de micro-organismes. Les dispositifs médicaux qui subissent la procédure de revêtement sont les cathéters, les instruments chirurgicaux, les dispositifs implantables, les mandrins et moules, les joints élastomères et autres.

Facteurs de marché

Accroître la sensibilisation aux infections nosocomiales

Environnement de recherche et de financement favorable

Avancées technologiques dans les revêtements antimicrobiens

Accent mis de plus en plus sur l’hygiène

Contraintes du marché

Limites des revêtements d’ions d’argent

Nombre croissant d’accords de libre-échange

Réglementations et normes strictes des organismes gouvernementaux

Segmentation du marché :

Par produit, le marché mondial des revêtements antimicrobiens pour dispositifs médicaux est segmenté en revêtements antimicrobiens, revêtements hydrophiles, revêtements à élution médicamenteuse, revêtements antithrombogènes et autres.

Sur la base du type de dispositif, le marché mondial des revêtements antimicrobiens pour dispositifs médicaux est segmenté en dispositifs implantables, cathéters, instruments chirurgicaux et autres dispositifs.

Par matériau, le marché mondial des revêtements antimicrobiens pour dispositifs médicaux est segmenté en revêtements métalliques et en revêtements non métalliques.

Les revêtements métalliques sont en outre sous-segmentés en argent, cuivre et autres revêtements métalliques.

Les revêtements non métalliques sont à nouveau sous-segmentés en revêtements polymères et revêtements organiques.

Sur la base de l’application, le marché mondial des revêtements antimicrobiens pour dispositifs médicaux est segmenté en orthopédie, chirurgie générale, dentisterie, cardiovasculaire, gynécologie et autres.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché mondial des revêtements antimicrobiens pour dispositifs médicaux est segmenté en centres de diagnostic, hôpitaux et centres de chirurgie ambulatoire.

Sur la base de la géographie, le rapport sur le marché mondial des revêtements antimicrobiens pour dispositifs médicaux couvre les points de données de 28 pays dans plusieurs zones géographiques telles que l’Amérique du Nord et l’Amérique du Sud, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique. Certains des principaux pays couverts dans ce rapport sont les États-Unis, le Canada, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Turquie, la Russie, la Chine, l’Inde, la Corée du Sud, le Japon, l’Australie, Singapour, l’Arabie saoudite, l’Afrique du Sud et le Brésil parmi autres. En 2017, l’Amérique du Nord devrait dominer le marché.

