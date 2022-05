Marché des revêtements anti-corrosion | Étude pour 2029 fournissant des informations sur les acteurs clés, les moteurs de croissance et les défis de l’industrie

Le marché des revêtements anti-corrosion devrait connaître une croissance du marché à un taux de 6,65% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Les revêtements anti-corrosion sont connus pour être une classe unique de matériaux, qui se caractérisent par une excellente résistance aux chocs, ainsi qu’à la corrosion et à l’abrasion. Ces revêtements peuvent être à base d’eau, à base d’époxy ou sous forme de poudre. Ces revêtements aident à créer une barrière entre les surfaces métalliques, protégeant ainsi le substrat de tout type de corrosion. En outre, la recherche et le développement pour créer des revêtements anticorrosion biosourcés offriront davantage d’opportunités potentielles pour la croissance du marché des revêtements anticorrosion dans les années à venir. Cependant, l’augmentation des réglementations gouvernementales pourrait encore remettre en question la croissance du marché des revêtements anticorrosion dans un proche avenir.

Ce rapport sur le marché des revêtements anti-corrosion fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, changements dans la réglementation du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des revêtements anti-corrosion, contactez Data Bridge Market Research pour une note d’analyse. Notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des revêtements anti-corrosion sont Hempel A/S, Jotun, Ashland, RPM International Inc., Kansai Paint Co., Ltd, Nycote Laboratories, Inc., Diamond Vogel, Nippon Paint Co., Ltd. ., DuPont, DOW, DSM, 3M, Heubach Color, The Magni Group, Wacker Chemie AG, SK Formulations India, Bluechem Group, Ancatt Inc., SM Adhesives., Renner Herrmann., PPG Industries, Inc., Akzonobel NV, The Sherwin-Williams Company, Axalta Coating Systems Ltd. et BASF SE, entre autres.

Portée du marché mondial des revêtements anti-corrosion et taille du marché

Le marché des revêtements anticorrosion est segmenté en fonction du type, de la technologie et de l’industrie des utilisateurs finaux. La croissance parmi les différents segments vous aide à acquérir les connaissances liées aux différents facteurs de croissance qui devraient prévaloir sur le marché et à formuler différentes stratégies pour vous aider à identifier les principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du type, le marché des revêtements anticorrosion est segmenté en époxy, polyuréthane, acrylique, alkyde, zinc.

Sur la base de la technologie, le marché des revêtements anti-corrosion est segmenté en solvant, eau, poudre.

Sur la base de l’industrie des utilisateurs finaux, le marché des revêtements anticorrosion est segmenté en pétrole et gaz, industrie, infrastructure, production d’électricité.

Analyse au niveau du pays du marché des revêtements anti-corrosion

Le marché des revêtements anti-corrosion est analysé, et la taille du marché, les informations sur le volume sont fournies par pays, type, technologie et industrie de l’utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des revêtements anti-corrosion sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, Reste de Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA), Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Asie-Pacifique domine le marché des revêtements anticorrosion en raison de l’augmentation des besoins en véhicules électriques (VE) dans plusieurs pays. En outre, la présence de plusieurs constructeurs automobiles stimulera davantage la croissance du marché des revêtements anticorrosion dans la région au cours de la période de prévision. L’Europe devrait observer une croissance significative dans les principaux secteurs d’application, y compris le pétrole et le gaz et les applications marines. De plus, le besoin croissant de véhicules électriques intelligents, qui nécessitent des composants légers et durables pour améliorer l’efficacité des véhicules, devrait en outre propulser la croissance du marché des revêtements anticorrosion dans la région dans les années à venir.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites de production et les volumes, l’analyse import-export, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, de l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

