Marché des revêtements anti-corrosion 2028: statistiques, principales tendances et croissance

Le marché des revêtements anti-corrosion fournit une étude complète de l’industrie, y compris sa dynamique, sa structure, ses caractéristiques, ses acteurs clés, ses moteurs de croissance et de demande, etc. En tant que rapport d’analyse complète, il couvre tous les détails de l’analyse et des perspectives selon The Insight Les partenaires.

L ‘«analyse du marché mondial des revêtements anticorrosion jusqu’en 2028» est une étude spécialisée et approfondie de l’industrie chimique et des matériaux, avec un accent particulier sur l’analyse des tendances du marché mondial. Le rapport vise à fournir un aperçu du marché des revêtements anti-corrosion avec une segmentation détaillée du marché par type, technologie, industrie de l’utilisateur final et géographie. Le marché mondial des revêtements anti-corrosion devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision. Le rapport fournit des statistiques focales sur l’état du marché des principaux acteurs du marché anticorrosion et présente des tendances et des opportunités importantes sur le marché.

Qu’est-ce qu’un revêtement anti-corrosion ?

Les revêtements anti-corrosion protègent les composants métalliques contre la dégradation due à l’humidité, au brouillard salin, à l’oxydation ou à l’exposition à une variété de produits chimiques environnementaux ou industriels. De tels revêtements permettent une protection supplémentaire des surfaces métalliques et inhibent simultanément le contact entre les composés chimiques ou les matériaux corrosifs avec la surface. Le revêtement anticorrosion trouve une application majeure dans les industries marines, chimiques, mécaniques et lourdes. Dans les navires commerciaux et les navires, les revêtements anticorrosion offrent une protection contre la détérioration causée par des conditions extrêmement difficiles, notamment une température élevée, une teneur élevée en sel dans l’eau, une pression et une humidité variables entraînant un développement organique.

La pandémie de Covid-19 (coronavirus) a un impact sur la société et l’économie dans son ensemble à travers le monde. L’impact de cette pandémie augmente de jour en jour et affecte la chaîne d’approvisionnement. La crise du COVID-19 crée de l’incertitude sur le marché boursier, un ralentissement massif de la chaîne d’approvisionnement, une baisse de la confiance des entreprises et une panique croissante parmi les segments de clientèle. L’effet global de la pandémie a un impact sur le processus de production de plusieurs industries. Ce rapport sur le «marché des revêtements anti-corrosion» fournit une analyse de l’impact de Covid-19 sur divers segments commerciaux et marchés nationaux. Les rapports présentent également les tendances du marché et les prévisions jusqu’en 2028, en tenant compte de l’impact de la situation de Covid -19.

Notre équipe d’experts travaille constamment sur des données et des informations mises à jour sur les processus commerciaux liés aux acteurs clés qui valorisent le marché. Pour les stratégies et prévisions futures, nous fournissons une section spéciale concernant la situation du covid-19.

Les acteurs éminents / émergents de l’étude de marché sur les revêtements anti-corrosion comprennent:

• Akzo Nobel N.V.

• Ashland

• Axalta Coating Systems LLC

• BASF SE

• Clariant International Ltd.

• Peintures Diamond Vogel

• Hempel A/S

• Solvay S.A.

• Sono-Tek Corporation

• La société Sherwin-Williams

Segmentation du marché :

Le marché mondial des revêtements anticorrosion est largement segmenté par type, technologie et industrie des utilisateurs finaux. Les types de revêtement anti-corrosion utilisés sont l’époxy, le polyuréthane, l’acrylique, l’alkyde, le zinc, le caoutchouc chloré et autres. Sur la base de la technologie, le marché des revêtements anticorrosion est classé en revêtements à base de solvants, à base d’eau, en poudre et autres. Selon l’industrie d’utilisation finale, le marché est segmenté en marine, pétrole et gaz, industriel, infrastructure, production d’électricité, automobile et transport et autres.

Segmenté par région/pays :

• Amérique du Nord

• L’Europe 

• Asie-Pacifique

• Moyen-Orient et Afrique

• Amérique du Sud et centrale

Éléments clés que le rapport reconnaît :

• Taille du marché et taux de croissance au cours de la période de prévision.

• Facteurs clés qui animent le marché

• Les principales tendances du marché ralentissent la croissance de l’Anti-Corrosion

Marché du revêtement

• Défis à la croissance du marché.

• Principaux fournisseurs du marché

• Analyse SWOT détaillée.

• Opportunités et menaces auxquelles sont confrontés les fournisseurs existants sur le marché mondial

• Facteurs de tendance influençant le marché dans les régions géographiques.

• Initiatives stratégiques ciblant les principaux fournisseurs.

• Analyse PEST du marché dans les cinq grandes régions.

