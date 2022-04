Marché des restaurants à service rapide (QSR) 2021 Acteurs clés, analyse SWOT, prévisions et analyse d’impact COVID-19 2030

Quadintel a publié le dernier rapport de recherche sur le marché des restaurants à service rapide (QSR). Afin de comprendre un marché de manière holistique, une variété de facteurs doivent être évalués, y compris la démographie, les cycles économiques et les exigences microéconomiques qui se rapportent précisément au marché à l’étude. En outre, l’étude de marché sur les restaurants à service rapide (QSR) présente un examen détaillé de l’état de l’entreprise, qui représente des moyens créatifs pour la croissance de l’entreprise, des facteurs financiers tels que la valeur de la production, les régions clés et le taux de croissance.

Un marché de restauration rapide (QSR)est un établissement de restauration rapide où les gens paient leur nourriture au comptoir avant consommation. Les QSR ont à la fois des cuisines de restauration rapide et des services de petite table pour répondre aux besoins des jeunes et des professionnels en activité. Le marché des QSR a connu une croissance constante au cours des dernières années. Au cours de la période de l’exercice 2016 et de l’exercice 2020, le marché du QSR a augmenté de 17,27 % et devrait atteindre environ 827,63 milliards d’INR d’ici l’exercice 2025. Le QSR a gagné en popularité en raison des habitudes croissantes de restauration, de l’augmentation du revenu disponible, de l’évolution du mode de vie et du la croissance du système de livraison de nourriture. Les segments QSR en chaîne et QSR autonome devraient contribuer de manière égale au développement du marché au cours de la période de prévision. Les principaux acteurs opérant sur le marché indien du QSR incluent Burger King India Pvt. Ltd., Jubilant FoodWorks Limited, Burman Hospitality Private Limited,

Impact du Covid-19

La pandémie et le verrouillage mondial prolongé ont gravement affecté le marché de la restauration en Inde. À la mi-mars 2020, le gouvernement indien a temporairement fermé tous les hôtels, restaurants et aires de restauration à travers le pays par mesure de précaution pour contenir la propagation du COVID-19. En réponse à la situation COVID, les QSR se sont de plus en plus tournés vers le secteur de la livraison de nourriture. De nombreuses entreprises de restauration ont adopté des services de plats à emporter pour livrer à leurs clients des commandes sûres, hygiéniques et personnalisées.

Aperçu des segments de marché

Au cours de l’exercice 2020, les chaînes QSR détenaient la part de marché la plus élevée (~ 54,2 %) sur le marché global des QSR en Inde. Une augmentation de la propension des consommateurs à manger au restaurant et un nombre croissant de chaînes de restauration rapide innovantes sont les moteurs du segment des chaînes de restauration rapide. En outre, les systèmes de paiement innovants et les systèmes de point de vente sont les principaux facteurs de croissance du segment des chaînes QSR sur le marché des QSR. Sur la base du modèle, les segments des plats à emporter et de la livraison à domicile devraient se développer à un taux de croissance plus élevé d’environ ~ 18,0 % et ~ 17,4 %, respectivement, entre la période de l’exercice 2021 et l’exercice 2025 par rapport au segment des restaurants.

Principaux moteurs de croissance du marché

La tendance croissante à manger au restaurant dans les villes urbaines en Inde, dans toutes les classes économiques, sans avoir besoin d’occasion spéciale, a stimulé la demande de QSR. Les gens préfèrent de plus en plus manger à l’extérieur dans le cadre de leurs sorties de loisirs ou de leur expérience de magasinage. Cette tendance est principalement visible parmi la tranche d’âge millénaire des 25 à 40 ans. De plus, avec l’exposition croissante aux modes de vie et à la culture internationaux, les gens ont commencé à développer leurs goûts et mangent plus souvent au restaurant pour avoir des cuisines différentes.

L’urbanisation rapide due à l’augmentation de la population et de la croissance économique et à l’augmentation du revenu disponible des personnes a conduit à la pénétration de la culture de la restauration dans le pays. On estime que le revenu mensuel par habitant en Inde a augmenté de 6,8 % pour atteindre 11 254 INR au cours de l’exercice 2020, contre 10 534 INR au cours de l’exercice 2019. En outre, un nombre croissant de franchises de restauration rapide dans des zones inexploitées et l’expansion des villes de niveau II et de niveau III ont conduit à l’augmentation du nombre de restaurants à service rapide

Les principaux freins à la croissance du marché

La création de restaurants en Inde est un processus très long et fastidieux, car il nécessite plusieurs autorisations gouvernementales. En dehors de cela, le manque de main-d’œuvre qualifiée est un autre défi majeur auquel sont confrontés les fournisseurs de services de restauration rapide, principalement dans les petites villes et villages.

Entreprises couvertes

Burger King Inde Pvt. Jubilant

FoodWorks Limited

Burman Hospitality Private Limited

Coffee Day Global Limited

Devyani International Limited

Jumboking Foods Pvt. Ltd

Sapphire Foods India Pvt. Ltd

Système de métro India Pvt. Ltd.

Tata Starbucks Private Limited

Westlife Development Ltd (Hardcastle Restaurants Pvt. Ltd.)

Table des matières:

Aperçu du marché

Définition et portée du marché

Dynamique du marché

Analyse de l’industrie du marché

Marché, analyse régionale

Analyse des entreprises leaders

Veille concurrentielle

Processus de recherche

Analyse et prévision du marché, par types de produits

