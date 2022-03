Marché des réseaux unidirectionnels : pour recueillir 807,4 millions de dollars américains, à l’échelle mondiale, d’ici 2027 à un TCAC de 13,2 % : The Insight Partners

L’étude de marché du réseau unidirectionnel réalisée par « The Insight Partners » fournit des détails sur la dynamique du marché affectant le marché, la portée du marché, la segmentation du marché et les superpositions sur les principaux acteurs du marché, soulignant le paysage concurrentiel favorable et les tendances qui prévalent au fil des ans.

L’intégration avec des technologies de pointe est attribuable à la croissance du marché. Les progrès d’un réseau unidirectionnel ou de solutions de diodes de données pour la prévention des cybercrimes devraient offrir de nouvelles capacités liées au flux d’informations de manière plus sécurisée. Grâce à la communication unidirectionnelle de nouvelle génération, les diodes de données sont devenues plus vitales et plus solides que les pare-feu et plus intelligentes que les réseaux unidirectionnels traditionnels. Le réseau unidirectionnel de nouvelle génération présente des systèmes de prévention de détection d’intrusion, une protection antivirus, d’importantes capacités de proxy et un filtrage d’URL. Comme mentionné précédemment, les propriétés sont quelques-uns des avantages du réseau unidirectionnel de nouvelle génération, attirant l’attention de nombreux marchés verticaux.

Un produit tel que DataFlowX est une solution de passerelle de sécurité inter-domaines de nouvelle génération, flexible, adaptable et facile à déployer. En coupant et en s’assurant que la transmission de données à sens unique ou à sens unique, les réseaux critiques et classifiés de l’utilisateur peuvent être sécurisés à 100 %. Le réseau classifié resterait scellé et recevrait les données nécessaires pour fonctionner régulièrement. Ce produit s’adresse aux secteurs de l’énergie, de l’armée et de la finance où les risques de cybercriminalité sont plus élevés. La tendance des capacités de nouvelle génération devrait contribuer à la croissance du marché.

Principaux points saillants du rapport :

Évaluation globale du marché parent

Évolution des aspects significatifs du marché

Enquête à l’échelle de l’industrie sur les segments de marché

Évaluation de la valeur et du volume du marché au cours des années passées, présentes et prévues

Évaluation de la part de marché

Approches tactiques des leaders du marché

Des stratégies lucratives pour aider les entreprises à renforcer leur position sur le marché

L’adoption croissante des systèmes de contrôle de l’industrie crée des opportunités lucratives pour les industries des utilisateurs finaux

La tendance à l’automatisation industrielle dans tous les secteurs pousse les entreprises à s’adapter à l’évolution du paysage technologique pour soutenir le secteur industriel concurrentiel d’aujourd’hui. Les systèmes de contrôle industriels (ICS) jouent un rôle crucial en permettant l’adoption de l’automatisation dans plusieurs industries, notamment les centrales électriques, les semi-conducteurs, la fabrication et le pétrole et le gaz. Dans l’environnement ICS, les diodes de données sont principalement utilisées pour transporter des informations d’un réseau sensible vers un environnement d’entreprise moins sécurisé à des fins d’archivage et d’analyse. Les informations provenant des réseaux d’usines ne sont généralement pas considérées comme précieuses pour les acteurs malveillants, alors qu’il est vital de garantir l’intégrité de toutes les données qui circulent. Dans ICS, la cybersécurité devient plus critique qu’auparavant. Dans des industries telles que la production de centrales électriques, les réseaux de centrales électriques sont des cibles de choix et vulnérables aux cyberattaques. Par conséquent, des entreprises telles que Siemens envisagent de développer des solutions d’ingénierie pour assurer la sécurité des systèmes de leurs clients en les empêchant des cyberattaques. La société a introduit la passerelle unidirectionnelle SPPA (UDG) à diode de données. Le SPPA UDG est une solution de diode de données unique en son genre offrant une protection étendue aux systèmes de haute sécurité contre les cybercrimes tout en permettant un accès sûr, sécurisé et en temps réel aux données. Il assure également une connectivité complète et une surveillance contrôlée des réseaux importants pour la sécurité. Par conséquent, avec l’automatisation industrielle croissante et l’utilisation des ICS parmi eux, la pénétration du réseau unidirectionnel propulsera.

Principaux acteurs clés couverts dans ce rapport sur le marché du réseau unidirectionnel:

Garland Technology LLC

Waterfall Security Solutions Ltd

VADO Security Technologies Limited

Advenica AB

BAE Systems API

Fibersystem AB

Fox-IT Holding B.V.

Infodas GmbH

Owl Cyber ​​Défense Solutions, LLC

Singapour Technologies Engineering Ltd.

Marché des réseaux unidirectionnels segmenté par région/pays : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, et Amérique centrale et du Sud

Le marché des réseaux unidirectionnels a été segmenté comme suit :

Marché du réseau unidirectionnel – par type :

1U

2U

Marché du réseau unidirectionnel – par emplacement :

Gouvernement

Aérospatial et Défense

Gaz de pétrole

Les autres

