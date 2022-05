Marché des réseaux optiques passifs d’une valeur de 11,14 milliards de dollars d’ici 2025-Recherche exclusive des partenaires Insight

Selon le nouveau rapport de recherche publié par Insight Partners, intitulé « Marché des réseaux optiques passifs-Analyse mondiale et prévisions jusqu’en 2025 », le marché mondial des réseaux optiques passifs devrait atteindre 11 144,6 millions de dollars américains en 2025, enregistrant un TCAC de 2,9% au cours de la période de prévision 2018 à 2025.

D’ici 2025, on estime que la région APAC sera la région à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision à l’échelle mondiale.

De nos jours, les progrès technologiques s’accélèrent dans le monde d’aujourd’hui et les infrastructures de réseau existantes se révèlent incapables de résister à l’augmentation prévue du nombre croissant d’appareils connectés ainsi qu’à l’explosion des données sur le réseau. Par conséquent, une demande énorme pour une infrastructure de réseau de communication plus robuste et fiable capable de gérer une large bande passante pour envoyer plus de données à une vitesse plus élevée. Le réseau optique passif (PON) est un système qui relie les signaux et le câblage par fibre optique à l’utilisateur final. PON est une technologie qui permet une architecture point à multipoint, utilisant des répartiteurs à fibre optique non alimentés; qui sont utilisés pour permettre à une seule fibre optique de desservir plusieurs points d’extrémité tels que des clients, privés de fibres séparées entre le concentrateur et le client. Les différents systèmes PON sont fibre-to-the-building (FTTB), fibre-to-the-curb (FTTC) et fibre-to-the-home (FTTH). La demande croissante de connectivité IoT, de téléphones intelligents et l’expansion des applications mobiles conduisent à l’intégration de l’architecture cloud avec les réseaux mobiles pour améliorer la fourniture flexible de services à large bande passante et à grande vitesse.

Un exemple de PDF présente la structure du contenu et la nature des informations incluses dans le rapport qui présente une analyse qualitative et quantitative

https://www.theinsightpartners.com/sample/TIPTE100000147/

Un réseau optique passif (PON) est une technologie de télécommunication à fibre optique qui fournit aux clients finaux une connectivité réseau à large bande. Son architecture utilise une topologie point à multipoint, dans laquelle une seule fibre optique dessert plusieurs points d’extrémité en divisant la bande passante de la fibre entre plusieurs points d’accès à l’aide de répartiteurs à fibre optique non alimentés (passifs). La demande d’équipements de réseau optique passif (GPON) d’un gigaoctet augmentera en raison de la pénétration croissante des services de télécommunications et Internet, ainsi que du besoin croissant de bande passante. Les applications gourmandes en données telles que la vidéo à la demande, la vidéoconférence et la voix sur protocole Internet (VoIP) devraient augmenter la demande de développement d’équipements de réseau optique passif Ethernet (EPON).

Par rapport à d’autres réseaux conventionnels, la prise de conscience croissante du réchauffement climatique a entraîné une augmentation de la demande de solutions respectueuses de l’environnement dans le monde entier. En outre, la demande croissante d’opérations sûres, sécurisées et fiables, ainsi que la numérisation accrue, sont susceptibles de stimuler la demande du marché des réseaux optiques passifs. La demande croissante de réseaux haut débit à domicile pour accéder aux technologies intelligentes, ainsi que l’augmentation des déploiements de fibre optique jusqu’à la maison pour un accès rapide aux données, aux vidéos, à la voix et aux services, s’ajoutent à la hausse. Au cours de la période de projection, la demande sera probablement tirée par la pénétration croissante des réseaux intelligents, des services de gouvernance électronique et de l’informatique en nuage.

Avoir une discussion de 15 minutes avec l’analyste principal et l’auteur du rapport dans un créneau horaire que vous avez décidé. Vous serez informé du contenu du rapport et les questions concernant la portée du document seront également traitées –

https://www.theinsightpartners.com/speak-to-analyst/TIPTE100000147/

Remarque – La pandémie de Covid-19 (coronavirus) a un impact sur la société et l’économie en général à travers le monde. L’impact de cette pandémie augmente de jour en jour et affecte la chaîne d’approvisionnement. La crise du COVID-19 crée de l’incertitude sur le marché boursier, un ralentissement massif de la chaîne d’approvisionnement, une baisse de la confiance des entreprises et une panique croissante parmi les segments de clientèle. L’effet global de la pandémie a un impact sur le processus de production de plusieurs industries. Ce rapport sur ‘Marché des réseaux optiques passifs’ fournit une analyse de l’impact du Covid-19 sur les segments d’activité et les marchés des pays. Les rapports présentent également les tendances du marché et les prévisions jusqu’en 2027, en tenant compte de l’impact de la situation Covid-19.

Principales conclusions de l’étude:

Du point de vue de la croissance, le Japon dans la région Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance du TCAC le plus lucratif de 6,9% au cours de la période de prévision

Le segment GPON représentait la plus grande part de marché en 2017, cependant, NG-PON devrait être le segment à la croissance la plus rapide sur le marché des réseaux optiques passifs au cours de la période de prévision.

Le backhaul mobile dans le segment des applications devrait créer des opportunités commerciales lucratives

Le segment des terminaux de réseau optique est le type le plus important, et le même devrait stimuler les activités des acteurs du marché opérant sur le marché des réseaux optiques passifs.

Le marché mondial des réseaux optiques passifs a été segmenté sur la base de trois paramètres; élément de réseau, technologie, application et utilisateurs finaux. Le marché est décomposé sur la base de l’élément de réseau en tant que Terminal de ligne optique, Terminal de réseau optique et Diviseurs de puissance optiques; par technologie comme GPON, EPON et NG-PON. En fonction de l’application, le marché est classé en fibre jusqu’à la maison (FTTH), Fibre jusqu’au bâtiment (FTTX) et liaison mobile. Sur la base de la géographie, le marché des réseaux optiques passifs est analysé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie – Pacifique (APAC), au Moyen-Orient et en Afrique (MEA) et en Amérique du Sud (SAM).

Certains des principaux acteurs identifiés sur le marché des réseaux optiques passifs sont Adtran Inc., En anglais, Adva Optical Networking SE, Calix, Inc., Ciena Corporation, Cisco Systems, Inc., Huawei Technologies Co., Livre de poche, Nouveau, Ltd., Infinera Corporation,, Motorola Solutions, Inc., Nokia Corporation et ZTE Corporation, entre autres.

Livraison immédiate de nos rapports prêts à l’emploi et pré-réservation des études à venir, grâce à des modes de paiement flexibles et pratiques

https://www.theinsightpartners.com/buy/TIPTE100000147/

À Propos de Nous:

Insight Partners est un fournisseur unique de recherche industrielle sur l’intelligence exploitable. Nous aidons nos clients à trouver des solutions à leurs besoins de recherche grâce à nos services de recherche syndiqués et de conseil. Nous nous spécialisons dans des industries telles que les Semi-conducteurs et l’Électronique, l’Aérospatiale et la Défense, l’Automobile et le Transport, la Santé, la Fabrication et la Construction, les Médias et la Technologie, les produits chimiques et les Matériaux.

contacter:

Si vous avez des questions sur ce rapport ou si vous souhaitez plus d’informations, veuillez nous contacter:

Personne à contacter: Sameer Joshi

E-mail: sales@theinsightpartners.com

Téléphone: +1-646-491-9876