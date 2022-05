Marché des réseaux intelligents Étude détaillée de l’état de l’industrie et des informations clés sur les scénarios commerciaux d’ici 2028

L’avènement de la technologie de réseau 5G et les progrès croissants dans le secteur de l’IoT sont les principaux facteurs moteurs du marché des réseaux intelligents.

Le marché mondial des réseaux intelligents devrait atteindre 20,35 milliards USD d’ici 2028, à partir de son évaluation de 3,39 milliards USD en 2020, avec une croissance à un TCAC stable de 25,14 %. Le réseau intelligent est l’architecture de réseau standardisée qui permet l’incorporation de services de télécommunications dans une méthode flexible. Les architectures de réseaux intelligents permettent aux opérateurs de se différencier des autres en proposant des services à valeur ajoutée en plus des services télécoms standards qu’ils proposent.

L’avènement de la technologie de réseau 5G et les progrès croissants dans le secteur de l’IoT sont les principaux facteurs moteurs du marché des réseaux intelligents. La demande croissante de services supplémentaires par les clients devrait stimuler la croissance du marché des réseaux intelligents au cours de la période projetée. L’avènement de technologies avancées telles que la 5G, le cloud, l’IoT, couplé à un volume de données croissant et à des complications de réseau croissantes, alimente davantage la croissance du marché.

Cependant, le manque de budget pour les PME et la sensibilisation minimale des consommateurs au réseau intelligent devraient entraver la croissance du marché au cours des prochaines années.

Certains des principaux acteurs du secteur sont APCON, Inc., Aria Networks, Aricent, Inc., Aruba Networks, Balbix Inc., BluVector, BOCO Inter-Telecom Co. Ltd., Cisco Systems, Colt Technology Services, Darktrace, Ennetix , Inc., Entuity, Ltd., Ericsson, ExtraHop Networks, Flowmon Networks, Huawei Technologies, Juniper Networks, Loom Systems, Mist Systems, Netcracker Inc., Netrolix LLC, Nitro Mobile Solutions, LLC, Nokia Corporation, Sandvine et Tech Mahindra Limité.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent :

Les cadres de réseau intelligents sont identifiables par des éléments vitaux spécifiques tels que le point de contrôle de service (SUP), le point de commutation de service (SSP), le nœud de fonctionnalité du fournisseur (VFN), le gestionnaire de service (SM) du point de transfert de signal (STP) et le périphérique intelligent (IP) .

La demande croissante de services supplémentaires par les clients devrait stimuler la croissance du marché des réseaux intelligents au cours de la période projetée. L’avènement de technologies avancées telles que la 5G, le cloud, l’IoT, couplé à un volume de données croissant et à des complications de réseau croissantes, alimente davantage la croissance du marché.

Le réseau intelligent est l’architecture de réseau standardisée qui permet l’incorporation de services de télécommunications dans une méthode flexible.

Sur la base de l’application, le segment de la cognition de l’information devrait gagner la plus grande part de marché au cours de la période estimée en raison du besoin croissant de cognition de l’information pour collecter des données d’exploitation du réseau.

Sur la base des utilisateurs finaux, les fournisseurs de services cloud devraient dominer le segment tout au long de la période de prévision en raison de l’expansion des centres de données à travers le monde, renforçant ainsi le besoin d’une énorme infrastructure réseau.

Sur la base de la taille de l’entreprise, le segment des grandes entreprises devrait croître au rythme le plus élevé en raison de l’augmentation des applications de surveillance de la bande passante, de surveillance du trafic, de sécurité du réseau et autres, qui sont plus courantes dans les grandes entreprises.

Sur la base de l’analyse régionale, l’Amérique du Nord devrait dominer le marché au cours des prochaines années, suivie de près par l’Europe. Cela peut être attribué à l’adoption accrue du réseau intelligent dans de nombreux secteurs verticaux de l’industrie dans la région.

Cependant, l’Asie-Pacifique devrait afficher une croissance significative au cours de la période projetée en raison de l’adoption croissante des services basés sur le cloud par les PME, ce qui, à son tour, crée des opportunités lucratives pour les fournisseurs de services cloud de la région.

En 2019, Netcracker a été choisi par Deutsche Telekon pour l’automatisation des réseaux et des services. Dans le cadre du programme, Netcracker numérisera l’opération et Deutsche Telekon obtiendra une vue de bout en bout sur le réseau, automatisera les processus et réduira les dépenses en capital.

En 2019, la société Mist Systems de Juniper Networks a annoncé son réseau intelligent basé sur l’IA pour les grandes et petites entreprises afin d’optimiser l’expérience réseau des utilisateurs et d’améliorer le dépannage des domaines sans fil et câblés.

Aux fins de cette étude, Reports and Data a segmenté le marché des réseaux intelligents sur la base de l’application, de l’utilisateur final, de la taille de l’entreprise et de la région :

par application (chiffre d’affaires, en millions USD ; 2018-2028)

Gestion des ressources et adoption du réseau

Prédiction des performances et extrapolation de la configuration

Information Cognition

Prédiction et classification du trafic

Par utilisateur final , millions USD ; 2018-2028)

Fournisseurs de services de télécommunications Fournisseurs de services

cloud Fournisseurs de services de

réseau gérés

Autres entreprises

par taille d’entreprise (chiffre d’affaires, millions USD ; 2018-2028)

Petites et moyennes entreprises

Grandes entreprises

par région (chiffre d’affaires, millions USD ; 2018 –2028)

Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique

Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique

Principaux avantages du rapport sur les réseaux intelligents :

identification et analyse de la taille du marché et de la concurrence

Analyse qualitative et quantitative des données du marché

Données validées par des experts du secteur après de nombreuses études primaires et recherche secondaire

Analyse régionale approfondie de l’industrie des réseaux intelligents

Profilage des principaux acteurs ainsi que leur aperçu des activités, leurs stratégies commerciales, leurs accords et partenariats, et leur portefeuille de produits

Analyse SWOT et cinq forces de Porter pour une compréhension approfondie du paysage concurrentiel

faisabilité et analyse des investissements pour permettre des décisions d’investissement stratégiques

Analyse des opportunités, des moteurs, des contraintes, des défis, des risques et des limites

En conclusion, tous les aspects du marché du réseau intelligent sont évalués quantitativement et qualitativement pour étudier le marché mondial et régional de manière comparative. Cette étude de marché présente des informations critiques et des données factuelles sur le marché fournissant une étude statistique globale de ce marché sur la base des moteurs du marché, des limites et de ses perspectives d’avenir.

