Marché des réseaux intelligents avec analyse d’impact COVID-19, principales entreprises Huawei Technologies Co. Ltd., Juniper Networks Inc., prévisions jusqu’en 2028

Le marché mondial des réseaux intelligents devrait croître à un rythme plus élevé au cours de la période de prévision 2021-2028. Le rapport comprend la dernière couverture de l’impact de COVID-19 sur le marché des réseaux intelligents. Le réseau intelligent permet aux opérateurs de créer et de gérer des services à valeur ajoutée dans les réseaux de télécommunications. La virtualisation du réseau, l’apprentissage en profondeur, l’analyse et des technologies innovantes similaires ont conduit à l’adoption de solutions de mise en réseau intelligentes à travers le monde.

Principaux acteurs clés du profilage :

1. Altran

2. Cisco Systems, Inc.

3. Colt Technology Services Group Limited

4. Huawei Technologies Co., Ltd.

5. Juniper Networks, Inc.

6. Casse-Net

7. Netrolix LLC

Le rapport sur le marché des réseaux intelligents fournit une évaluation approfondie de la croissance et d’autres aspects du marché dans des pays clés tels que les États-Unis, le Canada, le Mexique, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, la Russie et les États-Unis, l’Italie, la Chine, le Japon, Corée du Sud, Inde, Australie, Brésil et Arabie saoudite. L’analyse du marché des réseaux intelligents jusqu’en 2028 est une étude spécialisée et approfondie de la technologie, des médias et des télécommunications, avec un accent particulier sur l’analyse des tendances du marché mondial.

Dynamique du marché :

Le marché des réseaux intelligents devrait croître au cours de la période de prévision en raison de la complexité croissante des réseaux avec l’émergence de la 5G, du cloud, de l’IoT et d’autres technologies. De plus, la croissance du volume de données devrait encore stimuler la croissance du marché. Le manque de compétences et le manque d’expertise dans les réseaux basés sur l’IA peuvent cependant restreindre la croissance du marché des réseaux intelligents.

Segmentation du marché :

Le marché mondial des réseaux intelligents est segmenté en fonction de l’application, de la taille de l’entreprise et de l’utilisateur final. Sur la base des applications, le marché est segmenté en cognition de l’information, gestion des ressources, prévision et classification du trafic, prévision des performances et extrapolation de la configuration. Sur la base de la taille de l’entreprise, le marché est segmenté en grandes entreprises et PME. Le marché sur la base de l’utilisateur final est classé en fournisseurs de services cloud, fournisseurs de services de télécommunications, fournisseurs de services de réseau gérés et autres.

