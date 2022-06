Marché des relais automobiles 2022, demande mondiale, principaux acteurs, application clé, croissance future d’ici 2028

L’« Analyse du marché mondial des relais automobiles jusqu’en 2028 » est une étude spécialisée et approfondie de l’industrie des relais automobiles axée sur la tendance du marché mondial. Le rapport vise à fournir un aperçu du marché mondial des relais automobiles avec une segmentation détaillée du marché par système, services et géographie. Le marché mondial des relais automobiles devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision.

Les principaux acteurs du marché sont :

Bêta électrique ABB SA Honda Motor Co. Ltd American Zettler Inc. Société Panasonic Société Denso Nippon-Aleph Société Omron NEC Corporation Salzer Electronics Ltd.

Marché mondial des relais automobiles : applications et types

Les relais automobiles sont utilisés pour permettre à un circuit à faible ampérage d’allumer ou d’éteindre un circuit à ampérage plus élevé, comme allumer les phares d’un véhicule. L’encouragement des initiatives gouvernementales liées à la sécurité des véhicules entraînera une augmentation de la demande de relais automobiles au cours de la période de prévision. La forte demande de direction assistée électronique (EPS), d’éclairage intérieur de voiture, de commande de siège, de commande de toit ouvrant, de communications, de systèmes d’infodivertissement et de systèmes de verrouillage automatique stimulera également la demande de relais automobiles sur le marché.

Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché des relais automobiles

L’épidémie de COVID-19, qui a commencé à Wuhan (Chine) en décembre 2019, s’est propagée à un rythme rapide dans le monde entier. Les fermetures d’usines mondiales, les interdictions de voyager et les fermetures de frontières, pour combattre et contenir l’épidémie, ont eu un impact sur toutes les industries et économies du monde. La majorité des usines de fabrication sont temporairement fermées ou fonctionnent avec un minimum de personnel ; en raison de laquelle le relais automobile et les composants associés sont perturbés. De plus, la demande d’aliments surgelés a connu un ralentissement depuis l’épidémie de COVID-19 dans les pays

Les chercheurs effectuent également une analyse complète des récents changements réglementaires et de leur impact sur le paysage concurrentiel de l’industrie. La recherche évalue les progrès récents dans le paysage concurrentiel, notamment les collaborations, les coentreprises, les lancements de produits, les acquisitions et les fusions, ainsi que les investissements dans le secteur de la recherche et du développement.

Le rapport fournit un aperçu détaillé de l’industrie, y compris des informations qualitatives et quantitatives. Il fournit un aperçu et des prévisions du marché mondial des relais automobiles en fonction du type, du type de charge et de l’application. Il fournit également la taille du marché et les prévisions jusqu’en 2028 pour le marché global des relais automobiles pour cinq grandes régions, à savoir; Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique (APAC), Moyen-Orient et Afrique (MEA) et Amérique du Sud (SAM). Le marché de chaque région est ensuite sous-segmenté par pays et segments respectifs. Le rapport couvre l’analyse et les prévisions de 16 pays dans le monde, ainsi que la tendance actuelle et les opportunités qui prévalent dans la région.

