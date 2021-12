Marché des récepteurs couplés aux protéines G (RCPG) Demande, informations et prévisions jusqu’en 2028

Le rapport Marché des récepteurs couplés aux protéines G (RCPG) rassemble une étude détaillée des opportunités présentes et à venir pour élucider les investissements futurs dans l’industrie. L’aspect de segmentation du marché minutieusement analysé donne une idée claire de la consommation de produits en fonction de nombreux facteurs allant du type, de l’application, du modèle de déploiement, de l’utilisateur final à la région géographique. 2020 est l’année de base tandis que 2019 est l’année historique pour le calcul dans le rapport. Le rapport comprend des critiques sur les principaux acteurs du marché, les collaborations majeures, les fusions et acquisitions ainsi que les tendances en matière d’innovation et de politiques commerciales.

Le marché mondial des récepteurs couplés aux protéines G (RCPG) devrait enregistrer un TCAC substantiel de 9,3% au cours de la période de prévision 2019-2026. Cette augmentation du marché peut être attribuée aux problèmes de santé croissants tels que les maladies cardiovasculaires, les progrès technologiques des équipements de cryothérapie et la forte application en recherche et développement de nouveaux médicaments.

Concurrents clés du marché : marché mondial des récepteurs couplés aux protéines G (RCPG)

Quelques-uns des principaux concurrents du marché travaillant actuellement sur le marché mondial des récepteurs couplés aux protéines G (RCPG) sont QIAGEN, Merck KGaA, HD Biosciences Co. Ltd, Cisbio Bioassays, Enzo Life Sciences Inc., Eurofins DiscoverX Corporation, Promega Corporation, PerkinElmer Inc. ., Abcam plc, Thermo Fisher Scientific Inc, BD, Actelion Pharmaceuticals Ltd, Accure Pharma, Anchor Therapeutics, Arena Pharmaceuticals Inc., ADDEX THERAPEUTICS et autres.

Marché mondial des récepteurs couplés aux protéines G (RCPG) par type de test (tests de détection du niveau de calcium, tests de liaison GTPγS, tests cGMP, tests de gène rapporteur, test d’internalisation des récepteurs, tests cAMP), domaine thérapeutique (système cardiovasculaire, système nerveux central, système respiratoire) , système immunitaire, système reproducteur, oncologie, autres), géographie (Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique) – Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2026

Définition du marché : marché mondial des récepteurs couplés aux protéines G (RCPG)

Utilisation des récepteurs couplés aux protéines G sur le marché de la pharmacologie moderne pour la découverte de divers médicaments liés aux maladies cardiovasculaires ; le cancer du sein, etc. est défini comme le marché des récepteurs couplés aux protéines G. Les récepteurs couplés aux protéines G (RCPG) également connus sous d’autres noms tels que les récepteurs à sept domaines transmembranaires (passent) détectent les molécules à l’extérieur de la cellule par la grande famille de récepteurs protéiques. Il active une voie de transduction de signal interne pour les réponses cellulaires. Couplées aux protéines G, elles traversent la membrane cellulaire sept fois et sont donc également connues sous le nom de récepteurs à sept transmembranes.

Développements clés sur le marché :

En juin 2018, l’erenumab d’Amgen a reçu l’approbation de la FDA en tant que premier anticorps ciblé sur les récepteurs couplés à la protéine G. Désormais, ils peuvent également accéder au marché international et développer leur activité.

En novembre 2016, G7 Therapeutics a été rachetée par Heptares Therapeutics pour un montant de 11 M€ afin de développer une thérapie pouvant être dirigée vers les récepteurs couplés aux protéines G (RCPG). Depuis l’acquisition, Heptares Therapeutics visait à générer rapidement des GPCR stables grâce à la technologie de G7.

Analyse compétitive:

Le marché mondial des récepteurs couplés aux protéines G (RCPG) est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que des lancements de nouveaux produits, des extensions, des accords, des coentreprises, des partenariats, des acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport comprend les parts de marché du marché des récepteurs couplés aux protéines G (GPCR) pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Facteurs de marché

Augmentation des problèmes de santé tels que les maladies cardiovasculaires, le cancer du sein et les troubles respiratoires

Forte application en recherche et développement de médicaments innovants

Augmentation des investissements du gouvernement pour la recherche et le développement de cibles médicamenteuses, de biocapteurs, de récepteurs de médicaments orphelins

Avancement de la technologie des équipements de cryothérapie

Contraintes du marché

Les gaz cryogéniques ont des effets cryogéniques sur la santé

La cryothérapie implique des mécanismes complexes

Réglementations et normes strictes par les organismes gouvernementaux

Segmentation : marché mondial des récepteurs couplés aux protéines G (RCPG)

Par type de dosage

Tests de détection de niveau de calcium

Tests de liaison GTPγS

Dosages cGMP

Analyses génétiques du rapporteur

Test d’internalisation des récepteurs

Dosages de l’AMPc

Par domaine thérapeutique

Système cardiovasculaire

Système nerveux central

Système respiratoire

Système immunitaire

Système reproducteur

Oncologie

Autres

