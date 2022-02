Marché des réanimateurs manuels au Moyen-Orient et en Afrique 2021 Part mondiale, croissance, taille, opportunités, tendances, aperçu régional, analyse des principales entreprises et prévisions par pays clés jusqu’en 2028

Le marché des réanimateurs manuels devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision 2022-2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 5,16 % au cours de la période de prévision 2022-2029 et devrait atteindre 22,20 millions USD d’ici 2022-2029. La prévalence croissante des maladies respiratoires est le principal moteur qui propulse le marché des réanimateurs manuels au cours de la période de prévision.

Analyse et aperçu du marché : marché des réanimateurs manuels au Moyen-Orient et en Afrique

La demande de réanimateur manuel augmente pour le traitement dans le système de santé et devrait être un moteur majeur sur le marché des réanimateurs manuels. Les réglementations gouvernementales strictes sur l’approbation des nouveaux produits et instruments auront un impact sur la croissance du marché des réanimateurs manuels. La plupart des médecins utilisent des sacs pour aider les bébés à prendre de l’oxygène, c’est pourquoi l’augmentation du nombre de naissances prématurées est une opportunité pour augmenter la demande du marché des réanimateurs manuels. L’augmentation de l’utilisation de produits remis à neuf constitue un défi pour entraver la demande du marché des réanimateurs manuels.

Le rapport sur le marché des réanimateurs manuels fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’analyse du pipeline de produits, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les modifications de la réglementation du marché, les approbations de produits, les décisions stratégiques, les lancements de produits, expansions géographiques et innovations technologiques sur le marché. Pour comprendre l’analyse et le scénario de marché, contactez-nous pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à créer une solution d’impact sur les revenus pour atteindre l’objectif souhaité.

Étendue du marché et taille

du marché des réanimateurs manuels au Moyen-Orient et en Afrique La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du produit, le marché des insufflateurs manuels est segmenté en insufflateur auto-gonflant, insufflateur à gonflage par flux et pièce en T. En 2022, le segment auto-gonflant devrait dominer le marché des réanimateurs manuels en raison de l’adoption de la haute technologie par les principaux acteurs du marché.

Sur la base de la modalité, le marché des réanimateurs manuels est segmenté en jetables et réutilisables. En 2022, le segment jetable devrait dominer le marché des réanimateurs manuels en raison de la prévalence croissante des maladies pulmonaires.

Sur la base des matériaux, le marché des réanimateurs manuels est segmenté en silicone, PVC et caoutchouc. En 2022, le segment du silicium devrait dominer le marché des réanimateurs manuels en raison de la prévalence croissante des maladies pulmonaires.

Sur la base de la technologie, le marché des réanimateurs manuels est segmenté en valve pop-off, valve peep, pneumatique, double paroi, masque et autres. En 2022, le segment des valves peep devrait dominer le marché des réanimateurs manuels en raison de la prévalence croissante des maladies chroniques pouvant entraîner des maladies cardiaques.

Sur la base du type de patient, le marché des réanimateurs manuels est segmenté en adulte, pédiatrique et infantile. En 2022, le segment adulte devrait dominer le marché des réanimateurs manuels en raison de l’augmentation des dépenses de santé et du développement des infrastructures.

Sur la base de l’application, le marché des réanimateurs manuels est segmenté en BPCO, arrêt cardiorespiratoire, anesthésie, asthme et autres. En 2022, le segment de la MPOC devrait dominer le marché des réanimateurs manuels en raison de la croissance de la population gériatrique qui est plus sensible aux maladies cardiaques.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des appareils de réanimation manuelle est segmenté en hôpitaux, centres chirurgicaux ambulatoires, militaires, centres de diagnostic spécialisés et véhicules de transport d’urgence. En 2022, le segment hospitalier devrait dominer le marché des réanimateurs manuels en raison de l’augmentation de la population gériatrique et de la prévalence des maladies chroniques.

Sur la base du canal de distribution, le marché des réanimateurs manuels est segmenté en appels d’offres directs, ventes au détail et ventes en ligne. En 2022, le segment des appels d’offres directs devrait dominer le marché des réanimateurs manuels en raison de diverses initiatives prises par les principaux acteurs du marché.

Principaux concurrents du marché couverts dans le rapport

Produits Marshall

Romsons

Laerdal Médical

Ambu Inc.

Téléflex Incorporé

Cardinal Santé

Medline Industries, Inc.

Smiths Medical, Inc.

Mercure médical

Produits médicaux Hopkins

WEINMANN Emergency Medical Technology GmbH + Co. KG

HSINER

Moi. Ber. srl unipersonnelle

Techno-Gaz SpA

Besmed Health Business Corp.

STURDY INDUSTRIAL CO. LTD.

Shining World Healthcare Co. Ltd.

Im3Vet Pty. Ltd.

Mckesson Medical Surgical Inc.

Société HUM pour les soins à domicile et la technologie médicale mbH

Meditch Systems Ltd

