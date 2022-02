Marché des réanimateurs manuels au Moyen-Orient et en Afrique 2021: aperçu de l’industrie Tendances à venir et prévisions d’ici 2028

DBMR recently added this market research report proves to be an inventive and novel solution for the businesses in today’s changing marketplace with which they can reach to the new horizons of success. This market report lends a hand to businesses to thrive in the market with an array of insights about the market and the industry. It encompasses key information about the industry, market segmentation, important facts and figures, expert opinions, and the latest developments across the world. The research study performed in the universal market report takes into account the local, regional as well as global market.

Le marché des réanimateurs manuels au Moyen-Orient et en Afrique devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 5,16% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 22,20 millions USD d’ici 2028. L’augmentation de la prévalence des maladies respiratoires est le principal moteur qui propulse le marché des réanimateurs manuels au cours de la période de prévision.

Scénario de marché des réanimateurs manuels au Moyen-Orient et en Afrique:

Les insufflateurs manuels sont des appareils portatifs portatifs utilisés pour fournir une ventilation à pression positive afin de gonfler les poumons des patients qui ne sont pas capables de respirer par eux-mêmes afin de les maintenir oxygénés et en vie. L’appareil permet à l’air d’être forcé dans les poumons chaque fois qu’il est pressé.

La demande de réanimateur manuel augmente pour le traitement dans le système de santé et devrait être un moteur majeur sur le marché des réanimateurs manuels. Les réglementations gouvernementales strictes sur l’approbation des nouveaux produits et instruments auront un impact sur la croissance du marché des réanimateurs manuels. La plupart des médecins utilisent des sacs pour aider les bébés à prendre de l’oxygène, c’est pourquoi l’augmentation du nombre de naissances prématurées est une opportunité pour augmenter la demande du marché des réanimateurs manuels. L’augmentation de l’utilisation de produits remis à neuf constitue un défi pour entraver la demande du marché des réanimateurs manuels.

Le rapport sur le marché des réanimateurs manuels au Moyen-Orient et en Afrique fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’analyse du pipeline de produits, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les modifications de la réglementation du marché, les approbations de produits, les décisions stratégiques, lancements de produits, expansions géographiques et innovations technologiques sur le marché. Pour comprendre l’analyse et le scénario de marché, contactez-nous pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à créer une solution d’impact sur les revenus pour atteindre l’objectif souhaité.

TOP ACTEURS CLÉS du marché des réanimateurs manuels au Moyen-Orient et en Afrique

Produits Marshall

Romsons

Laerdal Médical

Ambu Inc.

Téléflex Incorporé

Cardinal Santé

Medline Industries, Inc.

Smiths Medical, Inc.

Mercure médical

Produits médicaux Hopkins

WEINMANN Emergency Medical Technology GmbH + Co. KG

HSINER

Moi. Ber. srl unipersonnelle

Techno-Gaz SpA

Besmed Health Business Corp.

STURDY INDUSTRIAL CO. LTD.

Shining World Healthcare Co. Ltd.

Im3Vet Pty. Ltd.

Mckesson Medical Surgical Inc.

Société HUM pour les soins à domicile et la technologie médicale mbH

Meditch Systems Ltd

