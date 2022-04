Marché des réactifs de flottation, perspectives de l’industrie, partage des revenus de l’entreprise, principaux moteurs et analyse des tendances, 2021-2028

Le marché mondial des réactifs de flottation devrait atteindre 7 252,2 millions USD d’ici 2028, selon un nouveau rapport de Reports and Data . Les réactifs de flottation sont des produits chimiques utilisés dans diverses industries en fonction des produits fabriqués. Leur forte demande est alimentée par leur utilité croissante dans les industries du traitement de l’eau et des eaux usées, des explosifs et du forage, et de la transformation des minéraux, entre autres. Ces produits chimiques sont utilisés pour séparer les matériaux de l’eau en fonction de leur solubilité et de leur cohésion avec les molécules d’eau.

Les principaux participants sont BASF SE, Cytec Solvay Group, Clariant AG, Kemira OYJ, Huntsman, Dow Chemical, AkzoNobel , SNF FLOERGER SAS, Evonik et Orica, entre autres.

L’augmentation de la demande en eau douce due à l’épuisement de ses sources entraîne la croissance du marché des réactifs de flottation. La nécessité d’un meilleur traitement de l’eau, en raison de plusieurs réglementations environnementales strictes mises en œuvre, crée une énorme demande pour ces produits chimiques. L’utilisation varie de la purification du charbon au nettoyage des minéraux précieux. Les effluents de l’industrie sont également traités de manière à conserver le standard de qualité des matériaux d’échappement et à les rendre à nouveau réutilisables.

Les facteurs mentionnés précédemment créent collectivement des opportunités de croissance du marché tandis que des facteurs tels que les effets défavorables des réactifs de flottation posent des limites sur le marché. Ces facteurs comprennent des politiques strictes pour l’utilisation de produits chimiques miniers qui constituent une menace dangereuse pour l’environnement. Des recherches et des développements constants sur le marché des réactifs de flottation grâce à des efforts innovants ont amélioré l’efficacité de ces produits chimiques.

La population de l’Asie-Pacifique s’est tournée vers les jeunes, et le potentiel d’achat de cette jeune population augmente également. Les pays en développement considèrent la Chine et l’Inde comme les leaders mondiaux du marché des réactifs de flottation. Ces pays représentent plus de 35 % de la population mondiale et les applications dans le traitement des eaux usées dans cette région augmenteront à un rythme très élevé.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent

Le segment des floculants sur le marché des réactifs de flottation devrait connaître le TCAC le plus élevé de 6,2 % au cours de la période de prévision. Cela est dû à son utilité croissante dans une variété de mines, d’usines de traitement de minéraux et de purification de minéraux, entre autres.

Le segment du traitement des minéraux détenait une part de marché de 27,6 % en 2018. Cette part importante est due à l’utilité croissante des procédures de purification, qui impliquent l’aération des minéraux dans l’eau en présence de ces réactifs chimiques, entraînant la fixation d’air. bulles et, à leur tour, la lévitation de certains minéraux.

La catégorie de traitement des déchets industriels et des eaux usées devrait observer le TCAC le plus élevé de 6,6 % au cours de la période de prévision. Cela est dû aux réglementations croissantes et aux politiques strictes invoquées par les organismes faisant autorité afin de contrôler et de restreindre l’utilisation et les effluents de déchets dangereux. Les déchets sont traités pour rendre ces matériaux réutilisables et moins toxiques pour l’environnement.

La région Asie-Pacifique devrait connaître le TCAC le plus élevé de 7,1 % au cours de la période de prévision. Des pays comme l’Inde, le Japon et la Chine rattrapent rapidement la croissance des produits chimiques de flottation. Cela est principalement dû à l’afflux rapide d’investissements de différentes sociétés minières ainsi qu’aux réglementations imposées par les organes directeurs sur le traitement des eaux usées.

Aux fins de ce rapport, les rapports et les données ont été segmentés dans le marché mondial des réactifs de flottation en fonction du type de réactif, du type d’application, des utilisateurs finaux et de la région :

Perspectives du type de réactif (volume, kilotonnes ; revenus, milliards USD ; 2018-2028)

Floculants

Collectionneurs

Mousseurs

Dispersants

Autres

Perspectives du type d’application (volume, kilotonnes ; revenus, milliards USD ; 2018-2028)

Explosifs et forage

Traitement des minéraux

Traitement de l’eau et des eaux usées

Autres

Perspectives des utilisateurs finaux (volume, kilotonnes ; revenus, milliards USD ; 2018-2028)

Exploitation minière

Pâtes et papiers

Traitement des déchets industriels et des eaux usées

Autres

Perspectives régionales (volume, kilotonnes ; revenus, milliards USD ; 2018-2028)

Amérique du Nord NOUS

L’Europe × ROYAUME-UNI France

Asie-Pacifique Chine Inde Japon

AEM

Amérique latine Brésil



Couverture complète du rapport sur le marché mondial des réactifs de flottation :

Le rapport propose une étude approfondie de la dynamique du marché mondial des réactifs de flottation et fournit des informations cruciales sur les principaux portefeuilles de produits, les domaines d’application, les canaux de distribution et les avancées technologiques. Le rapport comprend un aperçu détaillé des principaux marchés régionaux de l’industrie mondiale des réactifs de flottation. Le rapport présente les principales entreprises du secteur et met en évidence leurs positions financières, leurs offres de produits, leurs développements récents et leurs plans et initiatives d’expansion commerciale.

Merci d’avoir lu notre rapport. Pour toute question sur la personnalisation ou sur le rapport, veuillez nous contacter. Notre équipe s’assurera que le rapport soit le mieux adapté à vos besoins.

