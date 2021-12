Marché des radiopharmaceutiques Demande, informations et prévisions jusqu’en 2028

Le rapport Marché des radiopharmaceutiques rassemble une étude détaillée des opportunités présentes et à venir pour élucider les investissements futurs dans l’industrie. L’aspect de segmentation du marché minutieusement analysé donne une idée claire de la consommation de produits en fonction de nombreux facteurs allant du type, de l’application, du modèle de déploiement, de l’utilisateur final à la région géographique. 2020 est l’année de base tandis que 2019 est l’année historique pour le calcul dans le rapport. Le rapport comprend des critiques sur les principaux acteurs du marché, les collaborations majeures, les fusions et acquisitions ainsi que les tendances en matière d’innovation et de politiques commerciales.

Le marché mondial des produits radiopharmaceutiques devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse le marché pour représenter 14,28 milliards de dollars d’ici 2028 et devrait croître à un TCAC de 9,80% dans les prévisions mentionnées ci-dessus. période.

Les produits radiopharmaceutiques sont le groupe de médicaments pharmaceutiques qui ont une radioactivité. Ils sont utilisés comme agent diagnostique et thérapeutique. Les produits radiopharmaceutiques sont des formulations médicinales exclusives contenant des radio-isotopes et sont utilisés dans les principaux domaines cliniques pour le diagnostic ou la thérapie.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des produits radiopharmaceutiques sont Cardinal Health, Curium, GENERAL ELECTRIC COMPANY, Lantheus Medical Imaging, Inc., Bayer AG, Bracco Diagnostic Inc., Eczacibasi Monrol, Nordion (Canada) Inc., Advanced Accelerator Applications, NTP, Mallinckrodt., Eli Lilly and Company, Jubilant Pharma Limited, Actinium Pharmaceuticals, Inc., Merck & Co., Inc., Navidea Biopharmaceuticals, Inc., Eckert & Ziegler., Siemens Healthcare Private Limited, Novartis AG et Beijing International Pharmaceutical Technology Co., Ltd., parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Radiopharmaceutique

Le paysage concurrentiel du marché Radiopharmaceutique fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la vue d’ensemble de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et la largeur du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis sont uniquement liés à l’orientation des entreprises liée au marché des produits radiopharmaceutiques.

L’augmentation de l’incidence et de la prévalence des affections cibles fait partie des facteurs importants qui devraient alimenter la croissance et la demande du marché des produits radiopharmaceutiques. En outre, le traitement ciblé du cancer basé sur l’immunothérapie radio alpha et l’augmentation des initiatives visant à réduire l’écart entre l’offre et la demande de mo-99 devraient également stimuler la croissance du marché mondial des produits radiopharmaceutiques au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. De même , l’augmentation de l’application des radio-isotopes dans le secteur de la santé et l’augmentation rapide de l’utilisation des produits radiopharmaceutiques pour le diagnostic et le traitement des maladies chroniques devraient également stimuler la croissance du marché. En outre, les progrès technologiques rapides dans le secteur du diagnostic devraient également agir comme des facteurs importants qui favoriseront la croissance du marché des produits radiopharmaceutiques.

L’augmentation de l’utilisation des produits radiopharmaceutiques dans les applications neurologiques, l’augmentation rapide de la recherche et du développement pour des thérapies efficaces et moins effets secondaires et la présence d’un scénario réglementaire favorable devraient offrir des opportunités de croissance importantes pour le marché des produits radiopharmaceutiques au cours de la période de prévision de 2021 à 2028.

Cependant, on estime que la courte demi-vie des produits radiopharmaceutiques et les prix élevés des équipements limitent la croissance du marché des produits radiopharmaceutiques, alors que la réduction du budget des hôpitaux remet en cause la croissance du marché des produits radiopharmaceutiques.

Ce rapport sur le marché des radiopharmaceutiques fournit des détails sur les nouveaux développements récents, les réglementations commerciales, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches d’application et domination, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché.

Portée et taille du marché mondial des produits radiopharmaceutiques

Le marché des produits radiopharmaceutiques est segmenté en fonction du type, de l’application, de l’évaluation du volume procédural, de la source et de l’utilisateur final. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance maigres dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché et des informations sur le marché précieux pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des applications de marché de base.

En fonction du type, le marché des radiopharmaceutiques est segmenté en médecine nucléaire diagnostique et en médecine nucléaire thérapeutique. La médecine nucléaire diagnostique a en outre été segmentée en produits radiopharmaceutiques SPECT et radiopharmaceutiques PET. Les produits radiopharmaceutiques SPECT ont en outre été sous-segmentés en technétium-99m, thallium-201, gallium-67, iode-123 et autres. Les produits radiopharmaceutiques PET ont en outre été sous-segmentés en F-18, RU-82 et autres. La médecine nucléaire thérapeutique a en outre été segmentée en émetteurs alpha, isotopes de curiethérapie et émetteurs bêta. Les émetteurs alpha ont en outre été sous-segmentés en Ra-223. Les émetteurs bêta ont en outre été sous-segmentés en iode-131, yttrium-90, samarium-153, lutétium-177, rhénium-186 et autres émetteurs bêta. Les isotopes de curiethérapie ont en outre été sous-segmentés en iode-125, palladium-103,

Le segment des applications du marché des radiopharmaceutiques est segmenté en applications de diagnostic et applications thérapeutiques. Les applications de diagnostic ont en outre été segmentées en applications SPECT et applications PET. Les applications SPECT ont en outre été sous-segmentées en cardiologie, scintigraphies osseuses, applications thyroïdiennes, scintigraphies pulmonaires et autres applications SPECT. Les applications TEP ont en outre été sous-segmentées en oncologie, cardiologie, neurologie et autres applications TEP. Les applications thérapeutiques ont en outre été segmentées en indications thyroïdiennes, métastases osseuses, lymphomes, tumeurs endocrines et autres indications.

Sur la base de l’évaluation du volume procédural, le marché des produits radiopharmaceutiques est segmenté en procédures de diagnostic et en procédures thérapeutiques. Les procédures de diagnostic ont en outre été segmentées en procédures SPECT et en procédures PET. Les procédures thérapeutiques ont en outre été segmentées en procédures à émetteur bêta, procédures à émetteur alpha et procédures de curiethérapie.

Sur la base de la source, le marché des radiopharmaceutiques est segmenté en réacteurs nucléaires et cyclotrons.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des produits radiopharmaceutiques est segmenté en hôpitaux, centres de chirurgie ambulatoire, centres de diagnostic, instituts de recherche sur le cancer et autres.

Analyse au niveau du pays du marché des produits radiopharmaceutiques

Le marché des produits radiopharmaceutiques est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type, application, évaluation procédurale du volume, source et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts dans le rapport sur le marché des produits radiopharmaceutiques sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, l’Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), du Brésil, de l’Argentine et du reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

La région de l’Amérique du Nord est en tête du marché des radiopharmaceutiques en raison de la forte présence d’une vaste population de patients souffrant de maladies chroniques telles que le cancer, les troubles coronariens et les accidents vasculaires cérébraux et l’augmentation de la R&D pour des thérapies efficaces et moins effets secondaires. L’Asie-Pacifique devrait se développer à un taux de croissance significatif au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 en raison du vaste bassin de populations gériatriques nécessitant des thérapies invasives pour le traitement de l’augmentation des cas de maladies cardiovasculaires.

La section pays du rapport sur le marché des produits radiopharmaceutiques fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des changements de réglementation sur le marché au niveau national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites et volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité de marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs nationaux et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données du pays.

Croissance des infrastructures de santé Base installée et pénétration des nouvelles technologies

Le marché des produits radiopharmaceutiques vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché des produits radiopharmaceutiques, l’impact de la technologie utilisant des courbes de ligne de vie et les changements dans les scénarios réglementaires de la santé et leur impact sur le marché des radiopharmaceutiques. Les données sont disponibles pour la période historique de 2010 à 2019.

