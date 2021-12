Marché des puces d’intelligence artificielle jusqu’en 2027 – Analyse globale et prévisions par segment (centre de données, périphérie)

Le marché des puces d’intelligence artificielle était évalué à 5 658,1 millions de dollars US en 2018 et devrait atteindre 83 252,7 millions de dollars US d’ici 2027 ; il devrait croître à un TCAC de 35,0% au cours de 2019-2027.

Avec la disponibilité d’une énorme quantité de données et la grande évolutivité de la puissance de calcul basée sur le cloud, l’intelligence artificielle est devenue une tendance massive dans tous les secteurs ces dernières années. Dans le monde numérique d’aujourd’hui, l’information est la clé du succès des entreprises et du maintien d’une croissance durable. La plupart des industries, en particulier le secteur des services, s’appuient fortement sur l’analyse pour leur fournir des informations commerciales utiles et leur permettre de rester compétitifs sur le marché. Les entreprises automatisent en permanence leurs processus métier qui étaient auparavant exécutés manuellement ou par programmation. Avec les progrès des puces d’IA et l’introduction de puces personnalisées spécifiques aux applications, les entreprises ont désormais la capacité de collecter des analyses en temps réel et de transformer les données en informations exploitables.

Les principaux acteurs du marché des puces d’intelligence artificielle :

• Advanced Micro Devices, Inc.

• Google Inc.

• Huawei Technologies Co., Ltd

• IBM

• Société intel

• Micron Technology, Inc.

• NVIDIA Corporation

• QUALCOMM Incorporé

• Samsung Electronics Co., Ltd.

• Xilinx, Inc.

Aperçu du marché – Marché des puces d’intelligence artificielle

L’augmentation des investissements dans les start-ups de puces IA alimentera le marché au cours de la période de prévision

L’intelligence artificielle et ses applications telles que l’apprentissage automatique et l’apprentissage profond se sont considérablement développées au cours des dernières années. L’IA est largement utilisée dans de nombreux domaines allant des applications de cloud computing aux assistants numériques et aux véhicules autonomes/auto-conduits. Avec des cas d’utilisation toujours plus nombreux de l’IA et l’évolution du paysage du marché, les progrès des puces actuelles sont devenus une nécessité. L’IA est principalement utilisée sur le marché de la formation des centres de données où NVIDIA est un leader du marché. Cependant, la demande de puces IA personnalisées spécifiques aux applications et l’inférence sur la périphérie et le centre de données sont les segments à croissance rapide du marché des puces IA, et de nombreuses nouvelles startups arrivent pour exploiter ce marché.

Les segments et sous-sections du marché des puces d’intelligence artificielle sont présentés ci-dessous :

Impact du Covid-19 et analyse globale –

• par Segment (Data Center, Edge) ; Type (CPU, GPU, ASIC, FPGA et autres) ; et verticale de l’industrie (BFSI, vente au détail, informatique et télécommunications, automobile et transports, soins de santé, médias et divertissement, et autres)

Aperçu des segments

Sur la base du segment, le marché des puces d’intelligence artificielle est divisé en applications de centre de données/cloud et de périphérie. Le centre de données représentait la plus grande part de la part de marché mondiale en 2018. À l’heure actuelle, la principale application des puces artificielles se situe dans les applications de centre de données/cloud. Les puces d’IA dans les centres de données sont utilisées à la fois à des fins de formation et d’inférence.

Type Insights

Basé sur le type, le marché des puces d’intelligence artificielle est divisé en CPU, ASIC, GPU, FPGA et autres. Le segment de type GPU représentait la plus grande part de la part de marché mondiale en 2018. Actuellement, dans les applications d’intelligence artificielle, les unités de traitement graphique ou GPU sont le matériel le plus largement utilisé.

Principaux points clés du marché des puces d'intelligence artificielle

• Aperçu du marché des puces d’intelligence artificielle

• Concurrence sur le marché des puces d’intelligence artificielle

• Marché des puces d’intelligence artificielle, revenus et tendance des prix

• Analyse du marché des puces d’intelligence artificielle par application

• Profils d’entreprises et chiffres clés du marché des puces d’intelligence artificielle

• Dynamique du marché

• Méthodologie et source de données

