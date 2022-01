Marché des puces d’intelligence artificielle (IA) avec des problèmes de sécurité croissants par des acteurs clés: AMD, NVIDIA, Google, Intel

La taille du marché des puces d’intelligence artificielle (IA) devrait augmenter la croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2025, avec un TCAC de 35,0% au cours de la période de prévision de 2020 à 2025 et devrait atteindre 19080 millions USD d’ici 2025, à partir de USD 5737,3 millions en 2019.

Le rapport d’étude de marché sur les puces d’intelligence artificielle (IA) est une source inestimable d’informations perceptives pour les stratèges commerciaux. Cette étude de marché sur les puces d’intelligence artificielle (IA) fournit des données complètes qui élargissent la compréhension, la portée et l’application de ce rapport.

Une étude spécifique du paysage concurrentiel du marché mondial des puces d’intelligence artificielle (IA) a été accordée, fournissant des informations sur les profils d’entreprise, la situation financière, les développements récents, les fusions et acquisitions, et donc l’analyse SWOT. Ce rapport d’analyse fournira un programme transparent aux lecteurs préoccupés par la situation globale du marché pour choisir davantage sur ce marché des projets.

Le rapport sur le marché des puces d’intelligence artificielle (IA) dresse le profil des sociétés successives, notamment: – AMD, NVIDIA, Google, Intel

Ce rapport étudie le statut et les prévisions du marché mondial des puces d’intelligence artificielle (IA), catégorise la taille du marché mondial des puces d’intelligence artificielle (IA) (valeur et volume), les revenus (en millions d’USD), le prix des produits par fabricants, type, application et région . Le rapport sur le marché des puces d’intelligence artificielle (IA) par matériau, application et géographie avec prévisions mondiales jusqu’en 2025 est un connaisseur et des recherches approfondies fournissent des détails associés aux principales situations économiques provinciales du monde, en se concentrant sur les principaux districts (Amérique du Nord, Amérique du Sud Europe, et Asie-Pacifique) et les nations cruciales (États-Unis, Allemagne, Royaume-Uni, Japon, Corée du Sud et Chine).

Les analystes de Reports Intellect travaillent actuellement à l’analyse et à l’intégration de leurs idées sur l’effet du COVID-19 dans divers secteurs verticaux de l’industrie. Ces informations sont assez prometteuses pour diverses entreprises et industries pour faire face à ce ralentissement sans précédent et prendre des décisions stratégiques efficaces pour prospérer et proliférer dans l’écosystème commercial toujours compétitif.

Par type, le marché des puces d’intelligence artificielle (AI) a été segmenté en

GPU

ASIC

FPGA

CPU



Par application, les puces d’intelligence artificielle (AI) ont été segmentées en:

Électronique

Automobile

Biens de consommation

Segment de marché par régions, l’analyse régionale couvre

l’Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique

Amérique du Sud

Moyen-Orient et Afrique

Table des matières –

Taille, état et prévisions du marché mondial des puces d’intelligence artificielle (IA) 2025

1 Aperçu du marché

2 Profils des fabricants

3 Ventes mondiales de puces d’intelligence artificielle (IA), revenus, part de marché et concurrence par fabricant

4 Analyse du marché mondial des puces d’intelligence artificielle (IA) par divers Régions

5 Amérique du Nord Puces d’intelligence artificielle (IA) par pays

6 Europe Puces d’intelligence artificielle (IA) par pays

7 Asie-Pacifique Puces d’intelligence artificielle (IA) par pays

8 Amérique du Sud Puces d’intelligence artificielle (IA) par pays

9 Moyen-Orient et Afrique 10 segments du marché mondial des puces d’intelligence artificielle (IA) par

pays

11 Segment de marché mondial des puces d’intelligence artificielle (IA) par applications

12 Prévisions du marché des puces d’intelligence artificielle (IA)

13 Canal de vente, distributeurs, commerçants et revendeurs

14 Résultats et conclusion de la recherche

15 Annexe

Aperçu des chapitres analysant en détail le marché mondial des puces d’intelligence artificielle (IA):

Le chapitre 1 détaille les informations relatives à l’introduction des puces d’intelligence artificielle (IA), à l’étendue du produit, à l’aperçu du marché, aux risques de marché, aux forces motrices du marché, etc. Le chapitre 2 analyse les principaux fabricants du marché des puces d’intelligence artificielle (IA) en termes de ventes, de revenus, etc. pour la période de prévision 2020 à 2025 Chapter 3 analyze on the competition landscape amongst the highest manufacturers based on sales, revenue, market share etc for the period 2020 to 2025. Chapter 4 defines the globalmarket by regions and their market share, sales, revenue etc for the forecast period to 2025. Chapters 5 to 9 analyse the Artificial Intelligence (AI) Chips regions with Artificial Intelligence (AI) Chips countries based on market share, revenue, sales etc. Chapter 10 and 11 contain the knowledge concerning market basis types and application, sales market share, rate of growth etc for forecast period 2020 to 2025.



Chapter 12 focuses on the market forecast for 2020 to 2025 for the Artificial Intelligence (AI) Chips Market by regions, type and application, sales and interest.



Chapter 13 to 15 contain thetransientdetails associate to sales channels, suppliers, traders, dealers, research findings and decision etc for the Artificial Intelligence (AI) Chips Market.

