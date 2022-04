Marché des puces d’apprentissage automatique – Dernières tendances et analyse des prévisions jusqu’en 2029

Ce rapport d’activité fournit des estimations des valeurs du TCAC, des moteurs du marché et des contraintes du marché concernant l’industrie, qui sont utiles aux entreprises pour décider de nombreuses stratégies. Le rapport traite d’une analyse SWOT approfondie et d’une analyse des investissements qui prévoit des opportunités imminentes pour les acteurs du marché. Ce rapport d’étude de marché aide à développer une stratégie marketing réussie pour l’entreprise et agit comme une colonne vertébrale pour l’entreprise. Comme il s’agit d’un rapport d’analyse de marché tiers, ce rapport est plus impartial et fournit donc une meilleure image de ce qui se passe réellement sur le marché.

Le marché des puces d’apprentissage automatique devrait atteindre 72,45 milliards de dollars américains d’ici 2027 et assister à une croissance du marché avec un taux de 40,60% au cours de la période de prévision de 2020 à 2027.

L’introduction de l’informatique quantique, la montée en puissance des applications d’apprentissage automatique dans diverses industries, l’adoption de l’intelligence artificielle à travers le monde, sont quelques-uns des facteurs susceptibles d’améliorer la croissance du marché des puces d’apprentissage automatique au cours de la période de prévision 2020-2027. . D’autre part, la croissance des villes intelligentes et des maisons intelligentes, l’adoption de l’Internet des objets dans le monde entier, les progrès technologiques généreront davantage diverses opportunités qui conduiront à la croissance du marché des puces d’apprentissage automatique au cours de la période de prévision mentionnée. au dessus de.

Le manque de main-d’œuvre qualifiée ainsi que la phobie liée à l’intelligence artificielle agissent comme des contraintes de marché pour la puce d’apprentissage automatique au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus.

Nous fournissons une analyse détaillée des principaux acteurs opérant sur le marché des puces d’apprentissage automatique:

Google Corporation,

Amazon Web Services, Inc.,

Advanced Micro Devices, Inc.,

Société de portefeuille BitMain Technologies,

Société intel,

Xilinx,

SAMSUNG,

Qualcomm Technologies, Inc.,

société nvidia,

Wave Computing, Inc.,

graphique,

IBM Corporation,

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited,

Micron Technology, Inc., entre autres

L’Amérique du Nord dominera le marché des puces d’apprentissage automatique en raison de la prévalence de la plupart des fabricants, tandis que l’Europe devrait croître au cours de la période de prévision 2020-2027 en raison de l’adoption de technologies de pointe.

Segments de marché couverts :

Par type de puce

GPU,

ASIC,

FPGA,

CUP,

Autres

Technologie

système sur puce,

Système packagé,

module multipuce,

Autres

secteurs verticaux de l’industrie

Médias et publicité,

BFSI,

informatique et télécommunications,

La vente au détail,

Les soins de santé,

Automobile et transport,

Autres

Analyse au niveau national du marché Puce d’apprentissage automatique

Le marché des puces d’apprentissage automatique et la taille du marché sont analysés, les informations sur le volume sont fournies par pays, type de puce, technologie et secteur vertical, comme mentionné ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des puces d’apprentissage automatique sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud, l’Allemagne, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique. , Suisse, Turquie, Russie, Reste de l’Europe en Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA).

facteurs de croissance rapide des entreprises

De plus, le marché se développe à un rythme rapide et le rapport nous montre qu’il y a quelques facteurs clés derrière cela. Le principal facteur qui aide le marché à croître plus rapidement que d’habitude est la concurrence féroce.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché des puces d’apprentissage automatique

Le paysage concurrentiel du marché Machine Learning Chip fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les nouvelles initiatives de marché, la présence régionale, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, le domaine de l’application. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’approche des entreprises liées au marché des puces d’apprentissage automatique.

Table des matières:

Partie 01 : Résumé analytique

Partie 02 : Portée du rapport

Partie 03 : Méthodologie de la recherche

Partie 04: Paysage du marché des puces d’apprentissage automatique

Partie 05 : Taille du marché

Partie 05 : Taille du marché

Basé sur la géographie, le rapport sur le marché mondial des puces d’apprentissage automatique couvre des points de données pour 28 pays dans plusieurs zones géographiques, à savoir

Questions clés auxquelles répond ce rapport

Quelle sera la taille du marché en 2027 et quel sera le taux de croissance ?

Quelles sont les principales tendances du marché ?

Qu’est-ce qui motive le marché des puces d’apprentissage automatique ?

Quels sont les enjeux de la croissance du marché ?

Qui sont les principaux fournisseurs sur le marché ?

Quelles sont les principales tendances du marché ayant un impact sur la croissance du marché Puce d’apprentissage automatique?

Quels sont les principaux résultats de l’analyse des cinq forces du marché Machine Learning Chip?

Quelles sont les opportunités de marché et les menaces auxquelles sont confrontés les fournisseurs sur le marché Puce d’apprentissage automatique?

Obtenir des détails détaillés sur les facteurs influençant les parts de marché des Amériques, de l’APAC et de l’EMEA ?

