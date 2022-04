Marché des prothèses robotiques, analyse de la part des revenus, prévisions par région et pays 2028

La demande croissante de produits prothétiques robotiques en raison de l’augmentation des accidents de la route et des blessures graves et du nombre croissant de patients atteints de maladies vasculaires sont des facteurs clés de la croissance des revenus du marché.

La taille du marché mondial des prothèses robotiques devrait atteindre 2 384,4 millions USD en 2028 et enregistrer un TCAC des revenus de 8,9 % sur la période de prévision, selon le dernier rapport de Reports and Data. L’émergence d’humoniques contrôlés par l’esprit est considérée comme l’un des facteurs les plus importants pour avoir un impact sur la croissance des revenus du marché.

En outre, l’augmentation des cas de blessures, d’accidents de la route et l’incidence croissante du diabète chronique augmentent le nombre d’opérations d’amputation pratiquées. La prothèse robotique aide à restaurer les fonctions perdues des parties du corps manquantes, tout en améliorant l’apparence esthétique. Le type de prothèse à utiliser dépend de la taille, du type, de l’utilisation, de la stabilité et de l’âge de l’individu. Les gens optent de plus en plus pour des prothèses robotiques personnalisées, ce qui devrait augmenter leur demande et ainsi stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.

L’augmentation des dépenses de recherche et développement pour incorporer la mécatronique intelligente et la détection et le contrôle sophistiqués pour atteindre les fonctions sensorimotrices perdues permet l’incorporation de la technologie moderne dans les appareils. Cela génère des opportunités de croissance sur le marché mondial.

Obtenez un échantillon du rapport @ https://www.reportsanddata.com/sample-enquiry-form/4913

Le rapport fournit une évaluation complète du marché couvrant des éléments clés tels que les estimations des revenus, l’analyse des coûts, les importations / exportations, les tendances de production et de consommation, le TCAC, la marge brute, et les modèles d’offre et de demande. Il met également en lumière les développements technologiques récents, les avancées de produits et les activités de recherche et développement dans la région.

Le rapport examine les principaux acteurs opérant sur le marché ainsi que leur position sur le marché, leur part de marché, leurs revenus, leur marge brute et leurs stratégies commerciales. L’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter sont utilisées pour examiner et évaluer le marché et ses acteurs. Il couvre également les fusions et acquisitions récentes, les coentreprises, les collaborations, les accords, les partenariats, les lancements de produits et les promotions de marques.

Les principales entreprises présentées dans le rapport comprennent : les

membres et appareils artificiels, Endolite, Hansen Medical Inc., HDT Global Inc., Open Bionics, Ottobock, Ossur, ReWalk Robotics, Smith & Nephew, SynTouch Inc., The Shadow Robot Company et Touchbionique

par types :

perspectives du type de produit (chiffre d’affaires, millions USD ; 2018-2028)

Bras

prothétiques Cheville/pieds

prothétiques Genoux

prothétiques Mains prothétiques

Autres

perspectives technologiques (chiffre d’affaires, millions USD ; 2018-2028)

Bluetooth

Microprocesseur

Technologie myoélectrique

musculaire ciblée

ApplicationPerspectives (Revenus, millions USD ; 2018-2028)

haut du corps Extrémités

inférieures du corps

Utilisation finale (Revenus, millions USD ; 2018-2028)

Hôpitaux

Centres de chirurgie ambulatoire

Cliniques

Commander ce rapport @ analyse

régionale couvre une analyse approfondie de l’analyse des revenus, de la part de marché et du taux de croissance du marché mondial des prothèses robotiques dans chaque région pour la période de prévision de 2021- 2028. Le rapport couvre le taux de production et de consommation, les tendances actuelles et émergentes, l’import/export, l’offre et la demande, et la présence d’acteurs clés dans chaque région.

Amérique du Nord Unis Canada Mexique

Europe Allemagne Uni Italie France BENELUX Reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Inde Japon Corée du Sud Reste de l’APAC

Amérique latine Brésil Reste de LATAM

Moyen-Orient et Afrique Arabie saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Reste de la MEA



Quelques faits saillants du rapport :

Par application, le segment des membres inférieurs du corps représentait la plus grande part des revenus en 2020. Une large accessibilité des appareils pour les membres inférieurs du corps, le lancement de nouveaux produits prothétiques robotiques avancés et l’augmentation du nombre de personnes amputées du bas du corps sont des facteurs qui stimulent la croissance de ce segment. .

Par utilisation finale, le segment des hôpitaux représentait la plus grande part des revenus en 2020. La croissance de ce segment peut être attribuée à l’augmentation des cas de blessures graves et d’accidents de la route dans le monde. L’augmentation du nombre de patients souffrant de traumatismes physiques, l’adoption de technologies de pointe dans le monde et des politiques de remboursement durables contribuent également à la croissance du marché.

La demande de prothèse robotique augmente en raison de sa capacité à faire fonctionner un membre normalement après la perte du membre naturel. La prévalence croissante de diverses maladies entraînant la perte d’un membre stimule la croissance du marché.

Le marché des prothèses robotiques en Amérique du Nord représentait la plus grande part des revenus en 2020, ce qui peut être attribué à des facteurs tels que l’augmentation des dépenses de santé, l’augmentation du nombre d’hôpitaux et les progrès de la technologie robotique utilisée dans les prothèses robotiques. Les initiatives gouvernementales visant à faire progresser la technologie robotique et à prévenir les amputations devraient également soutenir la croissance du marché régional.

Demander une personnalisation du rapport @ https://www.reportsanddata.com/request-customization-form/4913

Merci d’avoir lu notre rapport. Pour plus d’informations, veuillez nous contacter et notre équipe s’assurera que le rapport est personnalisé en fonction de vos besoins.

Parcourir plus de rapports ;

Tendances du marché de la bronchoscopie @ Croissance

du marché de la bronchoscopie @ Analyse

du marché de la bronchoscopie @ https://thetechportal.com/press-releases-pr-newswire/?rkey=20220127EN44246&filter=1985

Taille du marché de la bronchoscopie @ À

propos des rapports et des

rapportsand Data est une société d’études de marché et de conseil qui fournit des rapports de recherche syndiqués, des rapports de recherche personnalisés et des services de conseil. Nos solutions se concentrent uniquement sur votre objectif de localiser, cibler et analyser les changements de comportement des consommateurs à travers les données démographiques, à travers les industries et aider les clients à prendre une décision commerciale plus intelligente. Nous proposons des études d’intelligence de marché garantissant des recherches pertinentes et factuelles dans de multiples secteurs, notamment la santé, la technologie, les produits chimiques, l’énergie et l’énergie. Nous mettons constamment à jour nos offres de recherche pour nous assurer que nos clients sont au courant des dernières tendances existantes sur le marché. Reports and Data dispose d’une base solide d’analystes expérimentés dans divers domaines d’expertise.

Contactez-nous :

John W

Responsable des

rapports et des données sur le développement commercial | La toile: www.reportsanddata.com

Ligne directe : +1-212-710-1370

E-mail : sales@reportsanddata.com