Marché des protéines végétales texturées à recueillir par, taille, part, tendances, demande future et perspectives de revenus

Marché mondial des protéines végétales texturées, par produit (soja, spiruline, graines de citrouille, chanvre, riz, pois, autres), forme (morceaux, flocons, granulés, autres) Utilisation finale (ménage, commercial, industriel) Canal de distribution (supermarché, en ligne magasins, autres) – Tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2029.

Analyse et taille du marché mondial des protéines végétales texturées

Les protéines végétales sont essentielles dans le régime végétalien/végétarien. Les individus se tournent fréquemment vers les protéines végétales pour obtenir le profil nutritionnel approprié qui peut résulter d’un régime végétalien strict. Avec la population végétalienne croissante, de plus en plus d’entreprises tentent de s’adapter à l’évolution de la culture alimentaire en introduisant davantage de produits à base de protéines végétales sur le marché.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des protéines végétales texturées, évalué à 1,60 milliard USD en 2021, devrait atteindre la valeur de 2,59 milliards USD d’ici 2029, à un TCAC de 6,20% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. La croissance de la population végétalienne dans le monde sera un facteur du marché des suppléments de protéines végétales texturées au cours de la période de prévision.

Définition du marché mondial des protéines végétales texturées

La protéine végétale texturée est un sous-produit extrait de la transformation de divers ingrédients végétaux qui est utilisé comme substitut de viande en raison de sa teneur en protéines similaire à celle de la viande. Il s’agit d’une version dégraissée de protéines végétales qui se cuisinent de manière très simple. Ces protéines se distinguent par leur intégrité structurale texturée, qui améliore la mastication et la texture des produits alimentaires dans lesquels elles sont utilisées.

Portée du rapport et segmentation du marché

Période de prévision 2022 à 2029 Année de référence 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu'en 2019 – 2014) Unités quantitatives Chiffre d'affaires en millions USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Produit (soja, spiruline, graines de citrouille, chanvre, riz, pois, autres), forme (morceaux, flocons, granulés, autres) Utilisation finale (ménage, commercial, industriel) Canal de distribution (supermarché, magasins en ligne, autres) Pays couverts États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, Suède, Pologne, Danemark, Italie, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l'Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Sud Corée, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l'Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique ( MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l'Afrique (MEA), du Brésil, de l'Argentine et du reste de l'Amérique du Sud dans le cadre de l'Amérique du Sud Acteurs du marché couverts ADM (États-Unis), Cargill (États-Unis), CHS (États-Unis), Roquette Frères (France), DuPont (États-Unis), Wilmar International (Singapour), The Scoular Company (États-Unis), Puris Foods (États-Unis), VestKorn (Norvège), MGP Ingredients (États-Unis), Beneo GmbH (Allemagne), Shandong Yuxin Bio-Tech (Chine), FoodChem International (Chine), Shandong Wonderful Industrial Group (Chine), Axiom Foods (États-Unis), AGT Food & Ingredients (Canada), Sun NutraFoods (Inde), Crown Soya Protein Group (Chine), La Troja (Espagne) et Hung Yang Foods (Taiwan).

Des caractéristiques uniques ont augmenté la demande de protéines végétales texturées dans diverses industries

Adoption accrue de protéines végétales texturées dans diverses applications industrielles

Dynamique du marché des protéines végétales texturées

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des avantages, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail comme ci-dessous:

Augmentation des cas d’obésité et sensibilisation accrue du public

La hausse des taux d’obésité dans le monde, la sensibilisation accrue du public à la santé et à la forme physique, l’importance accrue de la nutrition à base de plantes et l’expansion de l’industrie de la nutrition sont quelques-uns des facteurs qui stimuleront probablement la croissance du marché des suppléments de protéines végétales texturées.

Diversification du produit et augmentation des chaînes d’approvisionnement

La production de protéines végétales texturées augmente pour répondre à la demande croissante de collations parmi la population du millénaire. Il a été découvert que la génération Y préfère les collations riches en protéines plus que tout autre groupe d’âge. En conséquence, les fabricants d’ingrédients lancent des barres nutritionnelles pour répondre aux besoins des consommateurs en matière de collations « sur le pouce ».

De plus, la demande de protéines végétales texturées devrait augmenter en raison de la demande accrue du marché pour les aliments nutritionnels. En raison d’une sensibilisation accrue aux avantages des produits nutritionnels et de santé, les consommateurs se tournent vers une alimentation saine et augmentent leur apport en protéines. Ceci, à son tour, contribue de manière significative à la croissance du marché des protéines végétales texturées.

Occasion

La croissance de la population végétalienne et flexitarienne devrait stimuler le marché des protéines végétales texturées. L’augmentation de la culture du soja et du blé dans les régions en développement telles que l’Amérique du Sud et l’Asie-Pacifique a complété la culture mondiale du soja et du blé, ce qui a entraîné la disponibilité de produits à base de soja et de blé tels que les protéines végétales texturées.

Analyse des acteurs clés du marché des protéines végétales texturées du localisateur d’utilitaires-:

Les informations données dans cette partie présentent les points importants des principaux acteurs du marché. Il clarifie également les techniques de publicité et de marketing adoptées par l’utilisation de ces joueurs et décrit leurs participations sur le marché mondial.

Pourquoi la triangulation des données est-elle importante dans la recherche qualitative ?

This entails records mining, evaluation of the affect of statistics variables on the market, and principal (industry expert) validation. Apart from this, different statistics fashions encompass Vendor Positioning Grid, Market Time Line Analysis, Market Overview and Guide, Company Positioning Grid, Company Market Share Analysis, Standards of Measurement, Top to Bottom Analysis and Vendor Share Analysis. Triangulation is one approach used whilst reviewing, synthesizing and deciphering discipline data. Data triangulation has been recommended as a methodological approach no longer solely to decorate the validity of the lookup findings however additionally to gain ‘completeness’ and ‘confirmation’ of records the usage of a couple of techniques

Complete Report Details with Facts and Figures along respective Images and Graphs (TOC) https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-textured-vegetable-protein-market

