Marché des protéines de fusion Demande, informations et prévisions jusqu’en 2028

Marché mondial des protéines de fusion par produit ( protéine de fusion d’ immunoglobulines (Ig), protéine de fusion d’hormone parathyroïdienne (PTH), protéine de fusion recombinante de cytokines, autre), application (médicaments à base de protéines chimériques, technologie biologique, autres), géographie (Amérique du Nord, Europe, Asie -Pacifique, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique) – Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2026.

Le marché mondial des protéines de fusion devrait connaître un TCAC substantiel au cours de la période de prévision de 2019 à 2026. Le rapport contient des données pour l’année de base 2018 et l’année historique 2017. L’application croissante de la fusion de protéines et l’augmentation des cas de cancer sont le facteur de la croissance de ce marché.

Concurrents clés du marché :

Peu des principaux concurrents travaillant actuellement sur le marché mondial des protéines de fusion sont Abnova Corporation, Novus Biologicals, OriGene Technologies, Inc., Thermo Fisher Scientific Inc., PeproTech, Inc., ProSpec-Tany TechnoGene Ltd, F. Hoffmann-La Roche Ltd. , Absolute Antibody., Amgen Inc., Creative BioMart., BIOVERATIV THERAPEUTICS INC., Profacgen, ACROBiosystem, General Electric, Shanghai TheraMabs Bio-Technology Co., Ltd, PhaseBio Pharmaceuticals, Inc., Sotio et autres.

Analyse compétitive:

Le marché mondial des protéines de fusion est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que des lancements de nouveaux produits, des extensions, des accords, des coentreprises, des partenariats, des acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport comprend les parts de marché du marché des protéines de fusion pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Définition du marché : marché mondial des protéines de fusion

Le gène de fusion est une protéine fabriquée à partir d’un gène de fusion. Ces gènes de fusion sont principalement formés en combinant deux parties différentes des gènes. En véhiculant l’ADN entre les chromosomes, ces protéines de fusion peuvent se développer naturellement dans le corps. Ces gènes de fusion peuvent également être développés en laboratoire en fusionnant les différentes parties des gènes des différents organismes. Ces protéines de fusion sont largement utilisées dans des applications telles que la technologie biologique, les médicaments à base de protéines chimériques et autres.

Facteurs de marché

Son utilisation pour les aides à la purification ou aux gènes clonés stimulera la croissance du marché

L’augmentation des applications de la protéine de fusion améliorera également la croissance du marché

Ils sont plus stables et solubles dans la cellule hôte par rapport à la protéine native, ce qui améliore également la croissance de ce marché.

La protéine de fusion, lorsqu’elle est préparée avec de petits segments, a la capacité de fabriquer des produits suffisamment gros pour être visibles sur le gel ; ce facteur stimulera également la croissance du marché

L’utilisation croissante de la protéine de fusion pour le traitement de l’hypertension artérielle pulmonaire stimulera également la croissance du marché

Contraintes du marché

La disponibilité d’alternatives sur le marché freinera la croissance du marché

Des réglementations strictes associées à la vente ou aux essais cliniques de la protéine de fusion Fc entraveront également la croissance du marché

Segmentation : marché mondial des protéines de fusion

Par produit

Protéine de fusion d’immunoglobulines (IG)

Protéine de fusion d’hormone parathyroïdienne (PTH)

Protéine de fusion recombinante de cytokines

Autre

Par application

Médicaments à base de protéines chimériques

Technologie biologique

Autres

Développements clés sur le marché :

En novembre 2018, Roche a annoncé le lancement de son test VENTANA pan-TRK (EPR17341), spécialement conçu pour détecter les protéines kinases du récepteur de la tropomyosine (TRK) dans le cancer. En observant la zone C-terminale de TRK, les laboratoires peuvent facilement trouver des protéines de fusion sauvages et chimériques et ce test a la capacité d’effectuer différentes études analytiques. Ce nouveau test aidera à comprendre l’expression de la protéine TRK dans le cancer

En septembre 2018, SOTIO, propriété de PPF Company, a annoncé l’acquisition de Cytune Pharma. Cette acquisition aidera la société à utiliser le SO-C101 de Cytune, une protéine de fusion humaine de l’IL-15, ainsi que leurs programmes cliniques dans le cancer du poumon, de la prostate et de l’ovaire, basés sur leur plateforme de thérapie cellulaire dendritique autologue DCVAC.

