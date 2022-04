Marché des protéines de blé Principaux facteurs influant sur la croissance de l’industrie d’ici 2027  

Le marché des protéines de blé se concentre sur l’aperçu de l’entreprise, la situation financière, la position sur le marché mondial, la contribution aux revenus, la capacité de production et de fabrication et les plans d’expansion des activités. Il se concentre également sur les fusions et acquisitions récentes, les coentreprises, les collaborations, les partenariats, les accords, les lancements de produits et les promotions de marques, entre autres. L’étude comprend une analyse SWOT et une analyse des cinq forces de Porter pour fournir un aperçu complet du paysage concurrentiel.

Selon l’analyse actuelle des rapports et des données, le marché mondial des protéines de blé était évalué à 2,27 milliards USD en 2019 et devrait atteindre 3,25 milliards USD d’ici 2027, avec un TCAC de 4,5%. Alors que les consommateurs se tournent vers des étiquettes de produits plus propres, des régimes alimentaires améliorés sur le plan nutritionnel et des substituts de viande, la protéine de blé est devenue un ingrédient alimentaire important en raison de ses valeurs nutritionnelles. Le commerce alimentaire mondial se développe et devient de plus en plus international dans sa nature.

L’industrie alimentaire et des boissons est impliquée dans la transformation des matières premières alimentaires en produits alimentaires de consommation. Le secteur comprend les produits d’épicerie, les huiles et graisses, les additifs alimentaires, les aliments et boissons fonctionnels, les aliments en conserve, les aliments emballés, les aliments sains et naturels, les aliments pour bébés, les aliments pour animaux, les sirops, les aliments cuits au four, les boissons gazeuses, les boissons alcoolisées et non alcoolisées, l’énergie boissons et emballages. Les entreprises de cette industrie recherchent des innovations alimentaires qui répondent aux préférences changeantes des consommateurs en termes de saveurs et de variétés mondiales. Les transactions sans contact, le concept de cuisine ouverte, les cuisines fantômes et les tendances du commerce électronique (en particulier pendant Covid 19) remodèlent le secteur de l’alimentation et des boissons.

Entreprises clés :

Manildra Group, Cargill Incorporated, Archer Daniels Midlands Company, MGP Ingredients Inc., Crespel & Deiters, ADM, Agrana, Tereos Syral, Glico Nutrition, Gluten and Almidones Industry, entre autres, sont les principaux acteurs impliqués sur le marché.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent :

Par application, le segment de la boulangerie et des collations est le segment le plus important du marché des protéines de blé. Les produits de boulangerie et les collations utilisent souvent des ingrédients de blé contenant un composant riche en protéines afin de rendre les produits sains.

Les aliments pour animaux nécessitent des composants riches en protéines pour constituer une alimentation saine pour les animaux de ferme et les animaux de compagnie. La protéine dérivée du blé est le meilleur choix en raison de ses caractéristiques nutritionnelles. Ce segment d’application devrait enregistrer le taux de croissance le plus rapide à 5,3 % sur le marché des protéines de blé.

Par type de produit, le gluten de blé détenait la plus grande part de 38,7 % sur le marché des protéines de blé en 2018. Cette protéine agit à des fins nutritionnelles et sert également de liant. Il aide à donner une texture appropriée à la pâte.

Les isolats de protéines dérivés du blé devraient enregistrer le TCAC le plus élevé de 5,2 % dans la catégorie de produits au cours de la période de prévision. Il a une teneur élevée en protéines et est utile pour la croissance musculaire.

Market-O-Nomics : La

protéine de blé aide dans de nombreux processus tels que l’émulsification, la liaison, le moussage, la texturation, la viscoélasticité, l’adhérence et l’extensibilité. Ces facteurs façonnent un scénario de croissance favorable pour le produit dans une industrie alimentaire en croissance rapide.

En 2018, le gluten de blé était le premier segment de produits du marché mondial avec une part de marché de 38,7 %.

L’isolat de protéines de blé détenait une part de marché de 27,3 % en 2018 et devrait croître au TCAC le plus élevé de 5,2 % au cours de la période de prévision.

Dans le segment des applications, la boulangerie et les collations détenaient la part de marché la plus importante de 29,9 % en 2018.

Le segment des aliments pour animaux et animaux de compagnie devrait enregistrer le TCAC le plus rapide de 5,3 % au cours de la période de prévision.

Selon les estimations, la forme sèche détiendra la plus grande part du marché au cours de la période de prévision.

Les protéines de blé avec une concentration de 95% sont considérées comme le type le plus cher. Ils sont principalement utilisés dans les formulations de compléments alimentaires.

Les fonctionnalités d’émulsification et de liaison acquièrent la plus grande part par fonction.

Le segment Asie-Pacifique connaîtra une croissance favorable du marché et la région devrait enregistrer un TCAC de 6% au cours de la période de prévision.

L’Amérique du Nord détenait la plus grande part de marché de 41,2 % sur le marché mondial au cours de l’année de référence 2018.

75 %

85 %

95 %

Émulsification

Liant

Moussage

Texturation

Viscoélasticité

Adhésion et extensibilité

Aliments pour animaux et animaux de compagnie

Boulangerie et collations

Suppléments nutritionnels

Produits laitiers

Cosmétiques et soins personnels

Viande transformée

Autres

Amérique du Nord Unis Canada

Europe Allemagne France Uni Espagne Italie Reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Inde Japon Reste de l’Asie- Pacifique

Moyen-Orient et Afrique

Amérique latine Brésil



Caractéristiques radicales du rapport sur le marché des protéines de blé:

Des informations précieuses sur le marché des protéines de blé pour donner une compréhension approfondie du secteur commercial

Une estimation prévisionnelle sur 8 ans accompagnée d’une analyse des éléments clés du marché

Progrès technologiques, cadre réglementaire et développements récents couverts dans le rapport

Analyse et projections de la croissance jusqu’en 2027

Analyse statistique des principaux acteurs opérant dans l’industrie des protéines de blé

Merci d’avoir lu cet article. Vous pouvez également obtenir des sections par chapitre ou une couverture de rapport par région pour l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique.

