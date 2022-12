Marché des protéines alternatives: étude par grandes entreprises, part de l’industrie, taille, type, applications, croissance future et prévisions jusqu’en 2029

Analyse du marché et informations sur le marché mondial des protéines alternatives

Data Bridge Market Research prévoit que le marché des protéines alternatives était de 349,42 millions de dollars en 2021 et atteindra 1 068,88 millions de dollars d’ici 2029, à un TCAC de 15,00 % sur la période de prévision 2022-2029.

Ce rapport sur le marché des protéines alternatives a été compilé à partir d'une analyse de marché approfondie menée par une équipe d'experts de l'industrie, d'analystes dynamiques, de prévisionnistes expérimentés et de chercheurs compétents.

Le rapport sur le marché des protéines alternatives comprend tous les paramètres importants du marché. En outre, les profils complets des entreprises couverts dans ce rapport décrivent également les développements récents, les lancements de produits, les coentreprises et les fusions et acquisitions en cours par de nombreux acteurs et marques clés du marché.

Les protéines dérivées d’algues, de plantes et d’insectes sont appelées protéines alternatives. Ils fournissent des quantités importantes de protéines et nécessitent moins d’apports naturels que les sources de protéines traditionnelles telles que le poisson et la viande. Les protéines sont principalement responsables de la construction des tissus corporels maigres et de la fourniture des éléments constitutifs nécessaires aux enzymes digestives.

développement récent

Protix (Pays-Bas) a levé 50 millions d’euros de capital pour son expansion internationale en février 2022.

Calysta (États-Unis) a levé 39 millions de dollars en septembre 2021 pour soutenir la mise à l’échelle mondiale de la production de protéines FeedKind de Calysta.

Entomo Farms (Canada) a levé 3,7 millions CAD (2,9 millions $) lors d’une ronde de financement menée par des investisseurs asiatiques et canadiens en janvier 2021 pour soutenir la croissance et l’expansion de l’entreprise.

MycoTechnology (États-Unis) a levé 120,69 millions de dollars lors de cycles de financement de série D auprès d’investisseurs jusqu’en juin 2020.

En 2020, Mitsubishi Corporation, Blue Horizon Ventures, Target Global, ArcTern Ventures et Rubio Impact Ventures investiront 75 millions de dollars dans la société néerlandaise de technologie alimentaire Mosa Meat.

Le fabricant thaïlandais de protéines d’insectes Cricket Lab a levé 2,1 millions de dollars de financement en 2020.

Couverture du marché et marchés mondiaux des protéines alternatives

Les principaux acteurs opérant sur le marché des protéines alternatives comprennent :

Glanvia PLC (Irlande)

Maintenant Health Group, Inc.(미국)

Nutiva Inc (États-Unis)

Simplement Good Food Co (États-Unis)

Iovate Health Sciences International Inc.(캐나다)

MusclePharm Corporation (États-Unis)

Kerry Group Plc (Irlande)

CytoSport, Inc. (États-Unis)

Nature’s Bounty Co. (États-Unis)

Reliance Vitamin Company, Inc. (États-Unis)

Herbalife Nutrition, Inc. (États-Unis)

Danone SA (France)

General Nutrition Center (GNC) Holdings, Inc. (États-Unis)

Orgain Inc. (États-Unis)

True Nutrition (États-Unis).

Étendue du marché mondial des protéines alternatives

Le marché des protéines alternatives est segmenté en fonction de la catégorie, du type de produit, de la forme et de l’application. La croissance parmi ces segments aide à analyser les segments à faible croissance de l’industrie et fournit aux utilisateurs des aperçus du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les meilleures applications du marché.

Catégorie

indispensable

minéral

Type de produit

protéine alternative

protéine d’insecte

mycoprotéine

viande de culture

Autre

formulaire

séché

Liquide

application

Nourriture et boisson

l’alimentation animale

Médicament

soins personnels

produits de beauté

Autre

A qui s’adresse ce rapport :

1. Donner accès à un panorama général du marché.

2. Obtenez des informations sur les acteurs clés, les portefeuilles de produits et les technologies clés de cette industrie.

3. Identifiez les perspectives et les possibilités futures de cette étude de marché et

analysez la taille du marché du marché dans la figure 4. pour comprendre les modèles importants.

5. Examinez le marché par article, la part de l’ensemble de l’industrie et la taille de la part par article.

6. Procéder à la fragmentation du développement avancé du marché pour analyser les possibilités ou les opportunités de trouver des partenaires.

7. Accroître vos connaissances sur les principales expériences provinciales florissantes.

8. Segmentez et calibrez les marchés par valeur, processus, type d’article et industrie.

9. Cartographiez stratégiquement les acteurs clés, analysez en profondeur leur position sur le marché en termes de positionnement et de fonctionnalités clés, et détaillez la scène féroce pour les premiers utilisateurs du marché.

Réponses aux questions clés dans le rapport :

Quel est le rythme de développement du marché des protéines alternatives ?

Quels sont les facteurs clés qui animent le marché des protéines alternatives ?

Quels sont les principaux fabricants du marché ?

Quels sont les débouchés, les risques et les contours du marché ?

Quelles sont les ventes, les revenus et l’analyse des prix des principaux fabricants du marché Protéines alternatives?

Qui sont les distributeurs, commerçants et revendeurs sur le marché Protéines alternatives?

Quelles sont les opportunités et les menaces du marché de la cire de canne à sucre auxquelles sont confrontés les fournisseurs sur le marché des protéines alternatives?

Quels sont les avis sur les transactions, les bénéfices et la valeur par type et utilisation du marché ?

Qu’est-ce que les transactions, les bénéfices et l’évaluation par domaine d’activité ?

