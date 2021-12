Marché des Produits et solutions pour Salles d’Opération Hospitalières Croissance 2021 et Segmentation de l’industrie | Les principaux acteurs sont Epic Systems Corporation., Cerner Corporation, Medical Information Technology, Inc., McKesson Corporation, General Electric Company, Systèmes d’information chirurgicale

Analyse de marché et Perspectives : Marché Mondial des Produits et Solutions pour Salles d’Opération Hospitalières

Le marché des produits et solutions de salles d’opération hospitalières devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. L’étude de marché Data Bridge analyse que le marché est en croissance avec un TCAC de 6,38% pour la période de prévision de 2021 à 2028. La croissance de la population âgée contribuera à intensifier la croissance du marché des produits et des solutions de salles d’opération hospitalières.

La principale préoccupation de l’industrie de la santé aujourd’hui est de savoir comment transformer une salle d’opération (OU) apparemment simple en un cadre chirurgical alimenté par la technologie, sans contamination et élégant. Un véritable hôpital intelligent met l’accent sur les 3 principaux domaines, à savoir l’efficacité opérationnelle, la brillance clinique et la centralité sur le patient, les développements techniques étant mis à profit pour tirer les idées intelligentes.

Des entreprises de premier plan Opérant à la fois au niveau régional et mondial:

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des produits et solutions de salles d’opération hospitalières sont Epic Systems Corporation., Cerner Corporation, Medical Information Technology, Inc., McKesson Corporation, General Electric Company, Surgical Information Systems, Picis, Stryker Corporation, Hill-Rom Services Inc., STERIS., Drägerwerk AG & Co. KGaA, Getinge AB., Koninklijke Philips N.V., Smiths Medical, Mizuho OSI., STORZ MEDICAL AG, BD, Société de technologie DXC, Allscripts Healthcare, LLC, Omnicell, Inc., NEXUS AG., Société Olympus., parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud séparément. Les analystes de DBMR comprennent les forces concurrentielles et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Produits et solutions de Salles d’Opération d’Hôpital (RO) Portée et Taille du marché

Le marché des produits et des solutions pour salles d’opération hospitalières est segmenté en fonction du type de produit et des utilisateurs finaux. La croissance de ces segments vous aidera à analyser de maigres segments de croissance dans les industries et à fournir aux utilisateurs une vue d’ensemble précieuse du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des applications principales du marché.

Sur la base du type de produit, le marché des produits et solutions pour salles d’opération hospitalières est segmenté en appareils d’anesthésie et de respiration, systèmes d’anesthésie, réchauffeurs de patients, ventilateurs, surveillance des patients, écrans d’imagerie chirurgicale, écrans d’imagerie mobiles, dispositifs de surveillance des signes vitaux, équipements chirurgicaux, unités chirurgicales électriques, instruments chirurgicaux portables, tables d’opération, lumières de salle d’opération, flèches chirurgicales, microscopes, endoscopes, systèmes d’intégration de salle d’opération, etc.

En fonction des utilisateurs finaux, le marché des produits et solutions de salles d’opération hospitalières est segmenté en hôpitaux, centres chirurgicaux ambulatoires, etc.

Amérique du Nord [États-Unis, Canada, Mexique]

Europe [Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Reste de l’Europe]

Asie-Pacifique [Chine, Inde, Japon, Corée du Sud, Asie du Sud-Est, Australie, Reste de l’Asie-Pacifique]

Amérique du Sud [Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique latine]

Moyen-Orient et Afrique [CCG, Afrique du Nord, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique]

Croissance des infrastructures de santé Base installée et Pénétration des Nouvelles technologies

Le marché des produits et solutions pour salles d’opération hospitalières vous fournit également une analyse détaillée du marché pour chaque pays de la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, de la base installée de différents types de produits pour le marché des produits et solutions pour salles d’opération hospitalières, de l’impact de la technologie utilisant les courbes de cycle de vie et des changements dans les scénarios de réglementation des soins de santé et de leur impact sur le marché des produits et solutions pour salles d’opération hospitalières. Les données sont disponibles pour la période historique 2010-2019.

