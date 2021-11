Marché des produits d’impression photo : état, tendances et rapport d’impact COVID-19 2022-2030 | Acteurs mondiaux – Shutterfly, Peak Imaging, Snapfish, Mpix

En termes de revenus, le marché mondial des produits d’impression photo était évalué à 22 102,48 millions de dollars US en 2020 et devrait atteindre 21 440,93 millions de dollars US d’ici 2030, avec une croissance à un TCAC de 3,2 % de 2021 à 2030. À l’heure actuelle, le marché s’accélère. sa présence et certains des acteurs clés de l’étude sont Shutterfly, Inc., Peak Imaging, Snapfish, Mpix, entre autres. L’étude est un mélange parfait de données de marché qualitatives et quantitatives collectées et validées principalement par le biais de données primaires et de sources secondaires.

Le rapport a principalement présenté les bases du marché des produits d’impression photo : définitions, classifications, applications et aperçu du marché ; Spécifications du produit; processus de manufacture; structure des coûts, matières premières, etc. Ensuite, il a analysé les principales conditions du marché de la région du monde, y compris le prix du produit, le profit, la capacité, la production, l’offre, la demande et le taux et les prévisions de croissance du marché, etc.

En fin de compte, le rapport a introduit une nouvelle analyse SWOT du projet, une analyse de faisabilité de l’investissement et une analyse du retour sur investissement (ROI). Le rapport sur le marché mondial met en évidence les stratégies de développement et de croissance de produits telles que les fusions et acquisitions adoptées par les acteurs du marché ainsi que l’analyse SWOT, PEST et les analyses des cinq forces de Porter du marché des produits d’impression photo, qui mettent en évidence les forces, les faiblesses, les opportunités et la combinaison de entreprises clés. De plus, le rapport propose deux prévisions de marché distinctes, l’une du point de vue du producteur et l’autre de celui du consommateur.

Le rapport documenté vise à offrir une stratégie organisée et méthodique pour les aspects importants qui ont affecté le marché ces dernières années et les futures opportunités de marché auxquelles les entreprises peuvent avoir confiance. Il donne aux lecteurs une étude de marché claire pour un meilleur jugement et une meilleure prise de décision sur l’opportunité d’investir ou non. Le rapport fournit une analyse et un aperçu de la dynamique future avec une analyse approfondie des acteurs les plus importants susceptibles de contribuer à la croissance du marché mondial des produits d’impression photo au cours de la période de prévision.

Le rapport sur le marché fournit également une évaluation correcte des stratégies d’entreprise et des modèles commerciaux que les entreprises mettent en œuvre pour rester sur le marché et dominer. Certaines des mesures les plus importantes prises par les entreprises sont les fusions et acquisitions, les partenariats et les collaborations pour étendre leur portée régionale et mondiale. Par ailleurs, les acteurs lancent également une nouvelle gamme de produits pour enrichir leur portefeuille en utilisant les dernières technologies et en les implémentant dans leur entreprise.

Le rapport est mis à jour avec l’impact de la pandémie de COVID-19 en cours. La pandémie a affecté dynamiquement les segments clés du marché et a modifié le modèle de croissance et les demandes sur le marché Produits d’impression photo. Le rapport couvre une analyse approfondie de ces changements et fournit une estimation précise de la croissance du marché après l’impact de la pandémie.

Tendances de l’industrie

De nos jours, les individus sont passés des impressions traditionnelles aux technologies d’impression photo numérique. L’impression photographique est le processus de création d’une image finale sur papier pour la visualisation en utilisant un papier sensibilisé chimiquement. L’image finale est imprimée sur divers produits tels que des tasses, tous les objets d’art, des calendriers, des étuis, des décorations pour la maison, des cartes-cadeaux et des livres photo, entre autres. Le produit d’impression photo est basé sur divers facteurs tels que l’orientation, la taille, le type de couverture, le type de papier, entre autres. Les trois types de systèmes/modèles de couleur sont utilisés dans la technologie d’impression photo, à savoir le rouge, le vert et le bleu (RVB), le cyan, le magenta, le jaune et l’incrustation (CMJN) et CIELAB (CIE L*A*B). Les produits d’impression photo sont fabriqués à l’aide d’imprimantes numériques telles que des imprimantes à jet d’encre, des imprimantes laser, etc.

Le type de couleur joue un rôle important dans la création d’un produit photo imprimé attrayant. La photo imprimée sur un produit peut être en noir et blanc ou en couleur. Avec l’essor de la technologie d’impression numérique, l’impression couleur est également réalisée sur d’autres produits liés aux cadeaux. De plus, l’impression numérique a révolutionné l’impression photo en termes de possibilité de retoucher et de corriger les couleurs d’une photographie avant l’impression. Des papiers peints, du papier d’emballage, des cartes de vœux, des calendriers et des affiches attrayants ont été un facteur clé de la croissance de la demande sur le marché mondial des produits imprimés. Par exemple, Vistaprint propose des supports marketing personnalisés et des produits imprimés à usage professionnel ou personnel pour s’adapter à tous les budgets, styles et occasions.

L’un des types de produits, les livres photo sont largement utilisés sur le marché des produits d’impression photo en raison de l’augmentation de la demande des consommateurs. Représente des émotions tendres et des moments spéciaux avec des êtres chers, gardez-les en sécurité avec une couverture rigide solide et élégante qui fait un gardien parfait pour de beaux souvenirs et assurez-vous de rester protégé pendant des années à venir. Par exemple, Mpix transforme les photos en œuvres d’art attrayantes dans les couvertures rigides et les couvertures souples en trois types de livres photo tels que les livres photo panoramiques premium, panoramiques à couverture souple et économiques.

De même, l’impression photo est utilisée dans divers secteurs basés sur des secteurs industriels tels que l’éducation, la santé, les technologies de l’information, la vente au détail et les biens de consommation, l’électronique grand public, le marketing et la publicité, les voyages et l’hôtellerie, les services financiers bancaires et les assurances, entre autres. Les progrès technologiques de la technologie d’impression ont offert diverses options telles que les impressions brillantes, les impressions métalliques, les impressions brillantes, les impressions sur lin, entre autres. Le nombre croissant d’options offertes par les fournisseurs de services aux consommateurs est également un facteur clé pour inciter les consommateurs à acheter des produits d’impression photo. Avec l’adoption de l’Internet des objets (IoT), l’industrie de l’impression connaîtrait des appareils plus avancés qui créent de meilleures images.

L’Amérique du Nord devrait détenir la plus grande part de marché au cours des huit prochaines années en raison d’investissements à grande échelle dans les produits d’impression photo. Avec l’adoption du mobile, des avancées tout aussi stupéfiantes dans la gestion intelligente et automatisée des photos, et les nouveaux modèles commerciaux d’impression photo mobile représentent une base sans précédent pour une croissance substantielle et soutenue de la demande qui peut être attribuée au marché.

Segments du marché mondial des produits d’impression photo :

Marché des produits d’impression photo: par type de produit

Livres photos

Impressions

Albums photos

Calendriers

Cadeaux photos

Tasses

Art mural

Cartes cadeaux

Autres

Marché des produits d’impression photo: par géographie

Amérique du Nord

L’Europe 

Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique

l’Amérique latine

Dans ce rapport d’étude de marché sur les produits d’impression photo, les données d’analyse d’étude de marché ont été présentées dans le modèle détaillé. En identifiant les tendances de la dynamique des consommateurs et de la chaîne d’approvisionnement, ce rapport d’analyse de marché fournit des estimations sur les stratégies de vente, de marketing et de promotion. Étant un rapport d’analyse de l’industrie mondiale, ce rapport répond à de multiples demandes commerciales. Pour structurer ce document de marché de Produits d’impression photo, diverses étapes ont été utilisées pour rassembler, enregistrer et analyser les données du marché. Les informations et les analyses de marché les plus récentes effectuées dans ce rapport mettent clairement le marché au centre de l’attention.

« Tendances du marché des produits d’impression photo :

Le rapport identifie, détermine et prévoit les segments du marché mondial des produits d’impression photo en fonction de leur type, sous-type et technologie utilisés, applications, utilisateurs finaux et régions.

Adoption croissante des segments de marché dans cette croissance

Industry to Industry détient la plus grande part du marché des produits d’impression photo

Amérique du Nord, l’Europe devrait connaître un taux de croissance plus élevé au cours de la période de prévision

Il étudie les développements concurrentiels tels que les partenariats et les collaborations, les fusions et acquisitions (M&A), les activités de recherche et développement (R&D), les développements de produits et les expansions sur le marché mondial des produits d’impression photo.

Il examine les micro-marchés en fonction de leurs tendances de croissance, de leurs modèles de développement, de leurs perspectives d’avenir et de leur contribution au marché global.

On s’attend à ce que la demande des régions/géographiques stimule la croissance »

