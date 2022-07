Marché des produits défrisants capillaires 2022-2030 : demande croissante pour coiffer les cheveux bouclés en cheveux lissés, doux et lissés

Le dernier rapport d’analyse de marché publié par Reports and Data, intitulé « Global Hair Relaxing Products Market », est une analyse exhaustive de l’industrie mondiale des Hair Relaxing Products et de ses principaux segments. Les chercheurs de marché ont entrepris une étude approfondie de cette industrie et ont mis en évidence les principales dynamiques du marché, telles que les moteurs et les contraintes de la croissance des revenus du marché, les derniers développements, les opportunités et les défis à venir, les lancements de nouveaux produits, les ratios fluctuants de l’offre et de la demande et une large gamme. de facteurs macro-économiques et micro-économiques. Leur approche multidisciplinaire de l’analyse de marché, ainsi que leurs stratégies de recherche primaires et secondaires exceptionnelles, rendent ce rapport très perspicace. Le rapport sur le marché mondial des produits de relaxation des cheveux offre des projections de marché précises basées sur des scénarios actuels et historiques. Les principaux marchés régionaux couverts dans le rapport sont l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique. Le rapport explique en outre le mécanisme de base du marché des produits de relaxation des cheveux et estime la taille du marché mondial au cours de la période de prévision.

La croissance des revenus du marché mondial des biens de consommation est principalement attribuée à des facteurs tels que l’augmentation rapide de la population mondiale, la demande croissante de produits alimentaires et d’autres biens de consommation essentiels tels que les soins de santé et la nutrition, les soins personnels et l’hygiène et les produits électroniques, modifiant considérablement les modes de vie et les préférences des consommateurs. , l’augmentation de la demande de produits alimentaires et de boissons emballés et transformés et l’augmentation de la population active. Progrès technologiques dans les techniques de fabrication et d’emballage de produits, adoption rapide de technologies de pointe telles que l’IA, l’IoT (Internet des objets), l’analyse de données volumineuses, la robotique et l’automatisation dans le secteur de la fabrication de biens de consommation , sensibilisation accrue aux effets environnementaux néfastes du plastique l’emballage et la demande croissante de solutions d’emballage écologiques et durables sont parmi les autres facteurs clés de la croissance des revenus du marché mondial des biens de consommation . Les réglementations et directives gouvernementales strictes en matière de qualité et de sécurité des produits et l’augmentation des niveaux de revenu des consommateurs dans le monde, en particulier dans les économies en développement comme l’Inde, sont des facteurs qui devraient encore stimuler la croissance des revenus du marché. Selon ce rapport, le marché mondial des biens de consommation devrait atteindre XX milliards USD en 2030, enregistrant un TCAC de revenus robuste de XX % au cours de la période de prévision.

Principaux marchés régionaux couverts dans le rapport :

Amérique du Nord NOUS Canada Mexique

L’Europe  Russie ROYAUME-UNI Allemagne France BENELUX Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Japon Inde Corée du Sud Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique latine Brésil Reste de l’Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique Arabie Saoudite Émirats arabes unis Israël Reste du Moyen-Orient et Afrique



Top 10 présentés dans le rapport sur le marché mondial des produits défrisants capillaires :

Produits Lustre Inc.

Henkel AG & Co. KGaA

Procter & Gamble

REVLON

Technologie Epitomi Inc

Les autres

Segmentation du marché :

Type Outlook (Revenus, milliards USD ; 2019-2030)

Défrisant Thio

Défrisant alcalin et lessive

Défrisant sans lessive

Perm vers le bas

Perspectives du canal de distribution (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2019-2030)

Les ventes directes

Commerce électronique

Magasin de détail

Hypermarchés

Les autres

Perspectives des applications (Revenus, milliards USD ; 2019-2030)

Un usage commercial

Utilisation à la maison

Points clés du rapport sur le marché mondial des produits défrisants capillaires :

Un aperçu complet de l’industrie mondiale des produits défrisants pour les cheveux.

Projections précises du marché en termes de taille, de part et de volume du marché.

Étude approfondie de la dynamique du marché mondial, telle que les principaux moteurs de croissance des revenus du marché, les opportunités, les menaces, les défis, les contraintes et les futures voies de croissance.

Analyse approfondie des tendances à venir du marché.

Analyses qualitatives et quantitatives du marché mondial des produits défrisants pour les cheveux.

Étude approfondie des principaux marchés régionaux sur le marché mondial des produits défrisants pour les cheveux.

Aperçu complet du paysage concurrentiel du marché .

Bref aperçu des profils et des portefeuilles des entreprises.

