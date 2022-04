Marché des produits de toilettage pour hommes 2021 Taille, part, étude de recherche, plans futurs, paysage concurrentiel et prévisions jusqu’en 2030

Quadintel a publié le dernier rapport de recherche sur le marché des produits de soins pour hommes. Afin de comprendre un marché de manière holistique, une variété de facteurs doivent être évalués, y compris la démographie, les cycles économiques et les exigences microéconomiques qui se rapportent précisément au marché à l’étude. En outre, l’étude de marché sur les produits de soins pour hommes présente un examen détaillé de l’état de l’entreprise, qui représente des moyens créatifs pour la croissance de l’entreprise, des facteurs financiers tels que la valeur de la production, les régions clés et le taux de croissance.

Dernièrement, la population masculine de l’Inde est devenue très consciente de son apparence et hésite rarement à se livrer à des produits de soins personnels, à des services de spa et de rajeunissement. Cette tendance est surtout observée chez les hommes appartenant à la tranche d’âge des 25-40 ans. Les géants des produits de grande consommation lancent des produits spécifiques au genre pour répondre à la demande croissante de produits de soins pour hommes.

Demande de téléchargement d’un exemple de ce rapport stratégique : – https://www.quadintel.com/request-sample/india-male-grooming-products-market/QI042

Aperçu du marché :

Le marché du toilettage masculin en Inde était évalué à 140,50 milliards INR en 2018 et devrait atteindre 319,82 milliards INR d’ici 2024, en expansion à un taux de croissance annuel composé (TCAC) d’environ 15,14 %, au cours de la période de prévision (2018-2024) . Les huiles de croissance de la barbe, les savons à l’eau de Cologne, les nettoyants pour le visage, les peignes à barbe, les déodorants, les talcs et les parfums sont quelques-uns des principaux produits de soins pour hommes disponibles sur le marché.

L’influence croissante des médias sociaux et l’augmentation du revenu disponible parmi les travailleurs urbains du pays sont les principaux facteurs qui alimentent la croissance du marché dans le pays. Environ 177 nouveaux produits de soins pour hommes ont été lancés par les géants des produits de grande consommation, ainsi que par des start-up pour conquérir le marché inexploité des soins pour hommes en Inde entre l’année de commercialisation mars 2018 et mars 2019.

Les magasins de détail, les supermarchés, les hypermarchés et les sites de commerce électronique sont les principaux canaux de distribution des produits de soins pour hommes. Au cours de la période 2019-2024, les canaux de distribution en ligne et les sites Web de commerce électronique devraient connaître une croissance régulière, en raison de la popularité croissante du marché du commerce électronique en Inde. Les start-ups qui entrent sur le marché des produits de soins pour hommes, comme Beardo et Bombay Shaving Company, vendent leurs produits via des plateformes de commerce électronique pour atteindre une base de consommateurs plus large.

Informations sur les segments de marché :

Sur la base du type de produit, le marché des produits de soins pour hommes est segmenté en produits de soins du visage, de soins du corps et de soins capillaires. En 2018, le segment des produits de soins du visage détenait la plus grande part de marché (~ 53 %) en termes de revenus du marché, suivi des produits de soins du corps (~ 41 %) et des produits de soins capillaires (~ 6 %). Le segment des produits de soin du visage pour hommes était évalué à 74,47 milliards INR en 2018 et devrait atteindre 136,69 milliards INR d’ici 2024. Les principaux acteurs du marché des produits de soin du visage pour hommes sont Nivea Men, Emamis Fair and Handsome et Garnier Men.

TÉLÉCHARGEZ UN EXEMPLE DE RAPPORT GRATUIT – https://www.quadintel.com/request-sample/india-male-grooming-products-market/QI042

Principaux moteurs de croissance du marché :

L’idée traditionnelle de la masculinité conforme aux apparences physiques a subi des changements considérables et les hommes ont pris conscience de leur apparence. En conséquence, la demande de produits tels que les hydratants, les crèmes blanchissantes, les crèmes anti-âge, les écrans solaires, les lotions pour le corps et d’autres produits pour hommes a augmenté.

La pénétration accrue des plateformes de médias sociaux comme Facebook, Instagram, YouTube et WhatsApp a exposé les hommes, tant dans les zones urbaines que rurales, aux tendances mondiales de la mode, augmentant ainsi la demande de produits de soins pour hommes comme l’huile à barbe, le gel capillaire et le masque capillaire.

Principaux facteurs de dissuasion à la croissance du marché :

En Inde, le marché des produits de soins pour hommes est dominé par quelques acteurs majeurs comme Emami, Gillette et L’Oral, qui proposent des produits à des prix plus élevés. Ces fourchettes de prix élevées affectent l’adoption à grande échelle des produits de soins pour hommes, en particulier par la classe moyenne et la classe moyenne inférieure du pays. Cela est susceptible d’entraver la croissance du marché des produits de soins pour hommes en Inde.

Les consommateurs des zones semi-rurales et rurales connaissent à peine les produits de soins masculins de niche et haut de gamme tels que l’huile à barbe, la cire à barbe, les hydratants, les crèmes blanchissantes, le nettoyant pour le visage, le nettoyant pour le corps, les gommages pour le visage, les exfoliants, la lotion solaire et le sérum, entre autres. . Le marché des zones rurales et semi-rurales reste non pénétré, les hommes utilisant des produits de toilettage étant toujours considérés comme un tabou, ce qui représente un enjeu majeur pour la croissance du marché.

Analyse de la concurrence :

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des produits de soins pour hommes en Inde sont Emami Limited, Gillette India Limited et Godrej Consumer Products Limited. En 2018, Procter & Gamble détenait la plus grande part de marché (~20%), suivi de HUL (~8%) et Malhotra Group (~6%).

Entreprises couvertes :

Emami Limited

Gillette India Limited

Godrej Consumer Products Limited

Hindustan Unilever Limited

Marico Limited

Himalaya Drug Company Private Limited

LOreal India Private Limited

Mcnroe Consumer Products Private Limited

Nivea India Private Limited

Vi-John India Group

Happily Unmarried Private Limited

Helios Lifestyle Private Limited

Zed Lifestyle Private Limited

Accédez à la description complète du rapport, à la table des matières, au tableau de la figure, au graphique, etc. @ – https://www.quadintel.com/request-sample/india-male-grooming-products-market/QI042

Table des matières:

Aperçu du marché

Définition et portée du marché

Dynamique du marché

Analyse de l’industrie du marché

Marché, analyse régionale

Analyse des entreprises leaders

Veille concurrentielle

Processus de recherche

Analyse et prévision du marché, par types de produits

Quels aspects concernant le marché de l’analyse régionale sont inclus dans ce rapport?

Les régions géographiques couvertes par le rapport comprennent l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine et la région du Moyen-Orient et de l’Afrique.

Le rapport consiste en une analyse détaillée par région des tendances actuelles et futures du marché, fournissant des informations sur l’utilisation et la consommation des produits.

Le taux de croissance du marché dans chaque région, y compris leurs pays au cours de la période de prévision, est inclus dans le rapport sur le marché.

Sur la base de quels facteurs les principaux acteurs du marché sont-ils évalués dans ce rapport?

Le rapport propose une analyse détaillée des principales entreprises du marché à travers le monde.

Il fournit des détails sur les principaux fournisseurs impliqués sur le marché, y compris les acteurs clés

Un aperçu complet de chaque entreprise, y compris le profil de l’entreprise, les revenus générés, les prix des marchandises et

les produits fabriqués sont intégrés dans le rapport.

Les faits et chiffres sur les concurrents du marché ainsi que les points de vue des principaux acteurs du marché sont présentés dans le rapport.

Les récents développements, fusions et acquisitions liés aux principaux acteurs mentionnés sont fournis dans le rapport de marché.

Demander un rapport complet – https://www.quadintel.com/request-sample/india-male-grooming-products-market/QI042

À propos de Quadintel :

Nous sommes le meilleur fournisseur de rapports d’études de marché de l’industrie. Quadintel croit en la fourniture de rapports de qualité aux clients pour atteindre les objectifs de chiffre d’affaires et de résultat, ce qui augmentera votre part de marché dans l’environnement concurrentiel d’aujourd’hui. Quadintel est une « solution à guichet unique » pour les particuliers, les organisations et les industries qui recherchent des rapports d’études de marché innovants.

Prenez contact avec nous:

Quadintel :

Courriel : sales@quadintel.com

Adresse : Office – 500 N Michigan Ave, Suite 600, Chicago, Illinois 60611, ÉTATS-UNIS

Tél. : +1 888 212 3539 (É.-U. – SANS FRAIS)

Site Web : https://www.quadintel .com/