Marché des produits de thérapie génique Impact de Covid-19 sur l’industrie, le taux de croissance, le fournisseur, la dynamique du marché et les prévisions jusqu’en 2029

Le rapport d’analyse de marché complet souligne les moteurs primaires et secondaires, la part de marché, le volume de ventes possible, les principaux segments et l’analyse géographique. Le rapport présente des données pertinentes sur les différents dangers et difficultés envisagés par les différentes parties prenantes. Avec la bonne utilisation d’outils établis et avancés tels que l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter, ce rapport de marché a été structuré. Le rapport de marché à grande échelle considère les points de vue indispensables sur les principaux acteurs du marché, par exemple, les points solides et faibles des concurrents et l’examen de leurs techniques en ce qui concerne le produit et le marché.

De plus, les principaux paramètres de marché du rapport sur le marché vont des perspectives de l’industrie en ce qui concerne les facteurs critiques de succès (CSF), la dynamique de l’industrie qui couvre principalement les moteurs et les contraintes, la segmentation du marché et l’analyse de la chaîne de valeur, les opportunités clés, les perspectives d’application et de technologie, les informations régionales ou géographiques. , analyse au niveau des pays, profils d’entreprises clés, paysage concurrentiel, analyse de la part de marché de l’entreprise. Pour avoir connaissance de tous les facteurs ci-dessus, ce rapport de marché est rendu transparent, de grande envergure et de qualité suprême. Ce rapport de marché examine les différentes étapes qui améliorent la performance des entreprises. Un rapport complet est une enquête approfondie sur le scénario actuel du marché mondial qui couvre plusieurs dynamiques de marché.

Analyse du marché : marché mondial des produits de thérapie génique

Le marché mondial des produits de thérapie génique devrait connaître un TCAC substantiel au cours de la période de prévision 2019-2026. Le rapport contient des données de l’année de référence 2018 et de l’année historique 2017. L’augmentation des cas de cancer et le potentiel inutilisé des marchés émergents sont les principaux facteurs de croissance de ce marché.

Définition du marché : marché mondial des produits de thérapie génique

La thérapie génique ou thérapie génique humaine est un processus utilisé pour modifier un gène pour le traitement de toute maladie. L’ADN plasmidique, le vecteur bactérien, la technologie d’édition de gènes humains et les vecteurs viraux font partie des types de produits de thérapie génique les plus courants. L’objectif principal de la thérapie génique est de remplacer les gènes dysfonctionnels. Somatique et germinale sont quelques-uns des types les plus courants de thérapie génique.

Analyse compétitive:

Le marché mondial des produits de thérapie génique est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que les lancements de nouveaux produits, les expansions, les accords, les coentreprises, les partenariats, les acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport inclut les parts de marché du marché des produits de thérapie génique pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud et le Moyen-Orient et l’Afrique.

Principaux concurrents du marché :

Peu des principaux concurrents travaillant actuellement sur le marché mondial des produits de thérapie génique sont Adaptimmune., Anchiano Therapeutics, bluebird bio, Inc., CELGENE CORPORATION, GlaxoSmithKline plc., Merck KGaA, Novartis AG, Achieve Life Sciences, Inc., Spark Therapeutics, Inc., Abeona Therapeutics, Inc., Adverum, agtc, Arbutus Biopharma, Audentes Therapeutics, AveXis, Inc., CRISPR Therapeutics, Intellia Therapeutics, Inc. et Gilead Sciences, Inc. entre autres.

Facteurs de marché

L’augmentation des investissements dans les activités de R&D de la thérapie génique stimule la croissance de ce marché

La sensibilisation croissante de la population à la thérapie génique stimule la croissance du marché

L’augmentation des cas de cancer dans le monde est un autre facteur qui stimule la croissance du marché.

Contraintes du marché

Le prix élevé de la thérapie génique freine la croissance de ce marché

L’augmentation des réponses immunitaires non requises est un autre facteur qui freine la croissance du marché.

Segmentation : Marché mondial des produits de thérapie génique

Par produit

Yescarta

Kymria

Luxturna

Strimvelis

Gendicine

Par demande

Troubles oncologiques

Maladies rares

Maladies cardiovasculaires

Troubles neurologiques

Maladies infectieuses

Autres maladies

Développements clés sur le marché :

En mai 2019, ElevateBio a annoncé sa création après un cycle de financement de série A de 150 millions de dollars. L’objectif principal de l’établissement est de créer de nouvelles thérapies cellulaires et géniques ainsi que le partenariat avec des centres médicaux, des entrepreneurs et des chercheurs universitaires. Ils veulent fournir à l’ensemble des sociétés de thérapie cellulaire et génique des thérapies très innovantes pour élargir leur portefeuille de produits.

En avril 2019, Marken a annoncé le lancement de sa boîte thermique conçue sur mesure, capable d’utiliser n’importe quel appareil de suivi GPS. Ils sont spécialement conçus pour les expéditions de médicaments cliniques, de thérapies cellulaires et géniques et de substances médicamenteuses cliniques. Les thérapies cellulaires et géniques sont par nature très sensibles et nécessitent une extrême prudence et sécurité. Cette nouvelle boîte thermique fournira également à l’utilisateur une option de verrouillage et de scellé de sécurité.

