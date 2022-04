Marché des produits de soins personnels biologiques: aperçu de l’industrie, principaux acteurs clés et analyse des tendances actuelles 2021-2030

Quadintel a publié le dernier rapport de recherche sur le marché des produits de soins personnels biologiques. Afin de comprendre un marché de manière holistique, une variété de facteurs doivent être évalués, y compris la démographie, les cycles économiques et les exigences microéconomiques qui se rapportent précisément au marché à l’étude. En outre, l’étude de marché sur les produits de soins personnels biologiques présente un examen détaillé de l’état de l’entreprise, qui représente des moyens créatifs pour la croissance de l’entreprise, des facteurs financiers tels que la valeur de la production, les régions clés et le taux de croissance.

La tendance à utiliser des produits biologiques s’est propagée suite à la prise de conscience croissante des effets secondaires des produits chimiques nocifs. La demande de produits de soins personnels biologiques, composés d’ingrédients d’origine naturelle comme des extraits de plantes et de fleurs, sans aucune intervention chimique, a donc augmenté chez les gens, ces dernières années.

Aperçu du marché :

L’exposition à des niveaux élevés de pollution de l’air, à la poussière, à un ensoleillement excessif et à de longues heures dans des environnements climatisés provoque souvent des problèmes de peau et de cheveux. Souvent, les produits de soins personnels à base de produits chimiques, utilisés pour traiter ces problèmes, entraînent des effets secondaires tels que des éruptions cutanées, des démangeaisons du cuir chevelu et d’autres formes d’irritation de la peau, du cuir chevelu et du corps. Par conséquent, la demande de produits de soins personnels biologiques a augmenté. On s’attend à ce que le marché des produits de soins personnels biologiques en Inde atteigne 146.14 milliards INR d’ici 2024, se développant à un taux de croissance annuel composé (TCAC) d’environ 17.81 % au cours de la période 2019-2024.

Informations sur les segments de marché :

Segmentation par type de produit : sur la base du type de produit, le marché des soins personnels biologiques en Inde est segmenté en produits de soins de la peau, de soins capillaires, de cosmétiques colorés et de soins bucco-dentaires. Parmi ceux-ci, le segment des produits de soins de la peau biologiques représentait ~ 32 % du chiffre d’affaires global du marché des soins personnels biologiques en 2018, suivi des segments des soins capillaires (~ 30 %) et des cosmétiques colorés (~ 23 %).

Segmentation des avantages du produit :

Sur la base des avantages obtenus à partir des produits, le marché des soins personnels biologiques est segmenté en produits de résolution de problèmes, d’amélioration et d’entretien. En 2018, les produits de soins personnels biologiques offrant des avantages d’entretien détenaient la plus grande part de marché (~ 38 %), la plupart des demandes provenant des États d’Andhra Pradesh, du Tamil Nadu et du Punjab.

Principaux moteurs de croissance du marché :

Les gens ont pris conscience des effets nocifs des produits chimiques comme les parabènes, les phtalates, le propylène glycol et le formaldéhyde, qui sont utilisés dans les produits de soins personnels. En conséquence, les consommateurs préfèrent les produits à base d’ingrédients à base de plantes et biologiques aux produits de soins personnels conventionnels.

Principaux facteurs de dissuasion à la croissance du marché :

Le marché des produits de soins personnels biologiques est dépourvu de conservateurs comme le paraben et a donc une durée de conservation plus courte que ses homologues conventionnels. Par conséquent, les consommateurs indiens préfèrent acheter des produits de soins personnels conventionnels de marques populaires avec une durée de conservation plus longue qui durerait longtemps. Il s’agit d’un enjeu majeur pour la croissance du marché des produits de soins personnels biologiques en Inde.

Les produits des principaux acteurs du marché comme Lotus Herbals, Kama Ayurveda, Forest Essentials et Jovees Herbals sont chers. De plus, les start-ups entrant sur le marché proposent des produits de soins personnels biologiques de luxe à des prix premium. Les consommateurs indiens sont pour la plupart sensibles aux prix, et ceux appartenant au groupe à revenu moyen et faible peuvent difficilement se permettre des produits biologiques coûteux. Au lieu de cela, ils utilisent des pâtes maison de besan, de haldi ou de neem dans leur régime de beauté et de soins personnels. Cela limite à son tour la vente de produits de soins personnels biologiques, ce qui entrave la croissance du marché.

Entreprises couvertes :

Dabur India Limited

Emami Limited

Bio Veda Action Research Private Limited

Forest Essentials Private Limited

Jovees Herbal Care India Limited

Kama Ayurveda Private Limited

Lotus Herbals Private Limited

Patanjali Ayurved Limited

Shahnaz Ayurveda Private Limited

The Himalaya Drug Company

Honasa Consumer Private Limited

Juicy Chemistry Private Limited

Soulflower India Private Limité

