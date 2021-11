Marché des produits de soins de la peau | Taille de l’industrie, part, acteurs clés, tendances et prévisions de croissance | L’Oréal SA, Unilever PLC, Beiersdorf AG

Pour une croissance commerciale efficace, les entreprises doivent adopter un rapport de recherche tel que le marché Produits de soins de la peau, qui est devenu tout à fait vital dans ce marché en évolution rapide. Les informations et analyses de marché les plus récentes effectuées dans ce rapport mettent clairement en évidence le marché. Une évaluation analytique des concurrents donne une idée claire des défis les plus importants auxquels ils sont confrontés sur le marché actuel et dans les années à venir.

L’attention sur les joueurs écrasants L’Oréal SA, Unilever PLC, Beiersdorf AG, Colgate-Palmolive Company, The Estee Lauder Company Inc., Johnson & Johnson, Avon Products Inc., Shiseido Company Ltd., Procter & Gamble., Revlon Incorporation , Gillette, Nivea, Pantene, Head & Shoulders, Garnier, Maybelline, Clarins, Lancôme, Mac, Palmolive, Sulwahsoo, The Body Shop, Clinique, Chanel, Estee Lauder parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux.

Le marché des produits de soins de la peau est évalué à 157,03 milliards USD en 2019 et devrait atteindre 225,03 milliards USD d’ici 2027 à un taux potentiel de 4,6% au cours de la période de prévision de 2020 à 2027.

Les produits de soins de la peau sont généralement utilisés pour nourrir et protéger la peau de la pollution et des rayons UV. L’augmentation du revenu disponible des personnes et la prise de conscience de la beauté de la peau et de la protection de la peau ont pour effet de stimuler le marché des produits de soins de la peau à travers le monde. La demande de produits de soins de la peau naturels sans aucun ingrédient nocif stimule le marché des produits de soins de la peau parmi la population.

L’augmentation du revenu disponible entraîne l’achat de produits de soins de la peau naturels qui sont plus coûteux et, par conséquent, ce facteur est le facteur déterminant de la croissance du marché des produits de soins de la peau. Comme il y a une augmentation des achats en ligne, de nombreuses entreprises vendent leurs produits sur le commerce électronique et, par conséquent, l’augmentation des achats en ligne se traduit par l’achat de produits de soins de la peau en ligne qui arrivent à leur porte. C’est également l’un des facteurs moteurs de la croissance du marché des produits de soin de la peau.

Les règles et réglementations gouvernementales strictes concernant les produits de soins de la peau entraînent un facteur restrictif du marché des produits de soins de la peau. Les produits contrefaits, également appelés produits imités, sont introduits par de nombreux petits acteurs, ce qui entraîne la décroissance des produits naturels et de marque, ce qui constitue un facteur de reconversion pour le marché des produits de soin de la peau.

Faits saillants suivants MOTEURS ET RETENUE DU MARCHÉ :

Demande de produits naturels

Augmentation du revenu disponible

Croissance du commerce électronique ou des achats en ligne

Des réglementations gouvernementales strictes

Pseudo produits

Par type de produit {Crème visage (éclaircissant, anti-âge, protection solaire),

Lait Corporel (Soin Masse Corporel, Soins Corporels Premium)}

Les pays couverts par le rapport sur le marché des systèmes auditifs à ancrage osseux sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, le Pérou, le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud, l’Allemagne, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique , Suisse, Turquie, Russie, Hongrie, Lituanie, Autriche, Irlande, Norvège, Pologne, Reste de l’Europe en Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Vietnam, Reste de Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Koweït, Israël, Égypte, reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA).

