Marché des produits de soins de la peau à base d’ADN : une étude approfondie explore une croissance énorme à l’avenir | ANAKE, Beauté génétique, DNA Skin Institute, LifeNome

Segments clés étudiés sur le marché mondial des produits de soins de la peau à base d’ADN

Le marché mondial des produits de soins de la peau à base d’ADN atteindra 9,2 milliards de dollars d’ici 2027. Le marché mondial des produits de soins de la peau à base d’ADN est évalué à environ 5,90 milliards de dollars en 2020 et devrait croître avec un taux de croissance sain de plus de 6,6% par rapport aux prévisions période 2021-2027. Les principaux facteurs de croissance du marché des produits de soins de la peau à base d’ADN sont l’expansion des produits de beauté et de soins personnels, et l’augmentation des dépenses de consommation en produits de soins de la peau propulse le marché au cours des années de prévision. En outre, les acteurs du marché influencent les consommateurs avec une publicité agressive et des campagnes promotionnelles innovantes alimentent la croissance du marché des produits de soin de la peau à base d’ADN. L’application Skin 360 Face Scanner de Neutrogena identifie plus de deux mille caractéristiques faciales et recommande des produits aux utilisateurs. Par exemple, Vitruvi et The Buff créent des quiz pour examiner la situation et les objectifs de soins de la peau d’un client sur la base d’une auto-évaluation guidée. Atolla effectue un test cutané de pH pour évaluer les niveaux d’humidité, les pourcentages d’huile, l’exposition aux UV et les niveaux d’humidité afin d’évaluer les besoins d’un client pour ses produits. Un test épigénétique qui examine le gène de méthylation de l’ADN fait partie de l’approche personnalisée de Skintelli en matière de soins de la peau. De plus, l’augmentation des effets secondaires des produits de soin de la peau entrave la croissance du marché au cours des années de projection. Considérant que l’augmentation des plates-formes de commerce électronique, qui augmente la base de consommateurs des acteurs du marché, crée des opportunités pour les fabricants au cours des années de prévision.

Les principales régions de l’Asie-Pacifique, de l’Amérique du Nord, de l’Europe, de l’Amérique latine et du reste du monde sont incluses dans l’analyse géographique du marché mondial des produits de soin de la peau à base d’ADN. La région de l’Amérique du Nord domine le marché des produits de soins de la peau à base d’ADN au cours des années de prévision. En raison de la présence d’acteurs du marché tels qu’Amazon, Sephora et autres, et des dépenses de consommation les plus élevées en produits de soins de la peau. En 2020, l’Amérique du Nord et l’Asie-Pacifique ont collecté plus de la moitié des revenus du marché. Ainsi, en Asie-Pacifique, les acteurs du marché étendent leur empreinte et augmentent leurs dépenses de consommation. Ces facteurs propulsent le marché des produits de soins de la peau à base d’ADN au cours des années de prévision.

Les principaux acteurs du marché inclus dans ce rapport sont :

LABORATOIRES IMAGÈNE

EpigenCare

Caligenix

TOUS ??L

ADN de la peau

SKINSHIFT

ANAKE

Beauté génétique

Institut de la peau ADN

Nom de la vie

L’objectif de l’étude est de définir les tailles de marché de différents segments et pays au cours des dernières années et de prévoir les valeurs pour les huit prochaines années. Le rapport est conçu pour incorporer les aspects qualitatifs et quantitatifs de l’industrie dans chacune des régions et des pays impliqués dans l’étude. En outre, le rapport fournit également des informations détaillées sur les aspects cruciaux tels que les facteurs moteurs et les défis qui définiront la croissance future du marché. En outre, le rapport intégrera également les opportunités disponibles sur les micro-marchés pour que les parties prenantes investissent, ainsi que l’analyse détaillée du paysage concurrentiel et des offres de produits des principaux acteurs. Les segments et sous-segments détaillés du marché sont expliqués ci-dessous :

Par produit :

Crèmes

Sérums

Autres

Par canal de distribution :

En ligne

Hors ligne

