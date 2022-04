Marché des produits de soins capillaires Nouvelles innovations, tendances, recherche, part mondiale et facteur de croissance 2021-2030

Quadintel a publié le dernier rapport de recherche sur le marché des produits de soins capillaires. Afin de comprendre un marché de manière holistique, une variété de facteurs doivent être évalués, y compris la démographie, les cycles économiques et les exigences microéconomiques qui se rapportent précisément au marché à l’étude. En outre, l’étude de marché sur les produits de soins capillaires présente un examen détaillé de l’état de l’entreprise, qui représente des moyens créatifs pour la croissance de l’entreprise, des facteurs financiers tels que la valeur de la production, les régions clés et le taux de croissance.

Les soins capillaires sont devenus une partie intégrante du régime de beauté moyen des Indiens, ces derniers temps. L’accès aux tendances internationales de la beauté a conduit à l’évolution rapide du marché des soins capillaires en Inde.

Aperçu du marché :

Le marché des produits de soins capillaires en Inde était évalué à 224.76 milliards INR en 2018 et devrait atteindre 384.19 milliards INR d’ici 2024, augmentant ainsi à un taux de croissance annuel composé (TCAC) d’environ 9.35 % au cours de la période de prévision. L’augmentation des niveaux de pollution a soulevé des problèmes tels que la chute des cheveux, les pellicules et le vieillissement prématuré des cheveux. Par conséquent, en plus d’utiliser des produits de soins capillaires essentiels comme le shampooing, l’huile capillaire et l’après-shampooing, les gens dépensent en sérum revitalisant, en huile médicinale et autres produits similaires pour résoudre les problèmes liés aux cheveux.

Informations sur les segments de marché :

Segmentation par type de produit : en fonction du type de produit, le marché des soins capillaires est segmenté en huiles capillaires, shampooings, colorants capillaires, produits coiffants et revitalisants. En 2018, le segment des produits à base d’huile capillaire détenait la plus grande part (42 %) en termes de revenus, suivi des segments des shampooings et des colorants capillaires. L’huile capillaire étant le produit de soin capillaire le plus abordable et le plus largement utilisé en Inde, elle constituait la plus grande part de marché.

Segmentation des avantages du produit :

Sur la base des avantages obtenus à partir des produits de soins capillaires, le marché est segmenté en produits de nutrition/entretien des cheveux, de résolution des problèmes capillaires et de produits coiffants/conditionneurs. En 2018, le segment de produits offrant alimentation/maintenance détenait la plus grande part (~47%) en termes de revenus. Ce segment est en outre classé dans les produits qui couvrent les cheveux gris, combattent la chute des cheveux et les pellicules, et réparent les cheveux secs et abîmés. En 2018, le segment des produits de soins capillaires pour couvrir les cheveux gris détenait la plus grande part de marché (~ 42 %) en termes de revenus.

Principaux moteurs de croissance du marché :

En raison de la pollution et de l’augmentation du stress au travail, les Indiens sont confrontés à de graves problèmes capillaires. Par conséquent, pour nourrir leurs cheveux, en plus d’utiliser des produits de soins capillaires primaires tels que des huiles capillaires, des shampooings et des après-shampoings, les consommateurs exigent des produits de soins capillaires tels que des sérums capillaires, des huiles nourrissantes pour les cheveux, des shampooings nourrissants et des protecteurs capillaires, ce qui stimule la croissance du marché. .

Les plateformes de médias sociaux comme Facebook et Instagram ont exposé les Indiens aux tendances mondiales en matière de soins capillaires. Influencés par les célébrités, les gens investissent de plus en plus dans des produits coiffants comme la cire capillaire et le gel capillaire, en plus de la coloration, du lissage ou de la permanente des cheveux. Ceci, par conséquent, facilite la croissance du marché des produits de soins capillaires en Inde.

Principaux facteurs de dissuasion à la croissance du marché :

Le marché des produits de soins capillaires en Inde est composé d’acteurs qui ne respectent pas les normes de qualité des produits et services qu’ils proposent. En outre, les produits de soins capillaires contrefaits sont disponibles à un prix inférieur à celui des produits originaux, attirant ainsi les consommateurs indiens sensibles aux prix. Cependant, les produits contrefaits ne répondent pas aux attentes des consommateurs en termes de qualité, ce qui nuit à leur fidélité aux produits de marque originaux. Les consommateurs ont également tendance à changer de marque si des produits similaires sont disponibles à des prix abordables. Les réactions allergiques à certains produits chimiques, l’inefficacité d’un produit et le manque de disponibilité sont parmi d’autres raisons qui pourraient pousser les Indiens à changer de marque. Ces facteurs entravent la croissance des acteurs du marché, ce qui pose un défi à l’expansion du marché.

Entreprises couvertes :

Bajaj Consumer Care Limited

Dabur India Limited

Emami Limited

Godrej Consumer Products Limited

Hindustan Unilever Limited

Marico Limited

Procter & Gamble Hygiene and Health care Limited

CavinKare Private Limited

LOreal India Private Limited

The Himalaya Drug Company

Les récents développements, fusions et acquisitions liés aux principaux acteurs mentionnés sont fournis dans le rapport de marché.

