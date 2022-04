Marché des produits de soin de la peau : Faits clés, dynamique, segments et prévisions présentés 2021-2030

Quadintel a publié le dernier rapport de recherche sur le marché des produits de soin de la peau. Afin de comprendre un marché de manière holistique, une variété de facteurs doivent être évalués, y compris la démographie, les cycles économiques et les exigences microéconomiques qui se rapportent précisément au marché à l’étude. En outre, l’étude de marché sur les produits de soins de la peau présente un examen détaillé de l’état de l’entreprise, qui représente des moyens créatifs de croissance de l’entreprise, des facteurs financiers tels que la valeur de la production, les régions clés et le taux de croissance.

En raison de l’augmentation des problèmes de peau tels que l’hyperpigmentation et l’acné, l’inquiétude des gens concernant la santé de la peau a augmenté au fil du temps, et ils investissent généreusement dans les produits de soins de la peau. La demande de produits à base d’ingrédients naturels comme les sels de mer, les extraits d’algues et d’autres ingrédients riches en minéraux qui aident à traiter les problèmes de peau, a augmenté dans le pays.

Demande de téléchargement d’un exemple de ce rapport stratégique : – https://www.quadintel.com/request-sample/india-skin-care-products-market/QI042

Aperçu du marché :

Le marché des produits de soins de la peauen Inde était évalué à 112 milliards INR en 2018 et devrait atteindre 197 milliards INR d’ici 2024, avec une croissance à un taux de croissance annuel composé (TCAC) d’environ 10.16 %, au cours de la période de prévision (2019-2024). L’augmentation du revenu disponible, la participation accrue des femmes à la population active, l’escalade des problèmes de peau résultant de niveaux élevés de pollution et les préoccupations croissantes concernant la santé de la peau sont les principaux facteurs de croissance du marché. En raison d’un sens accru des soins personnels, les hommes se livrent également à des produits de soins de la peau, permettant aux géants des produits de grande consommation de lancer des marques de soins de la peau exclusivement pour les hommes. Un certain nombre d’acteurs du marché des produits de soin de la peau comme Nivea et LOreal proposent des produits innovants tels que des crèmes anti-âge spécialisées, des crèmes de nuit et de jour séparées, des crèmes anti-rides et des écrans solaires allant de SPF 15 à 150, conduisant à l’expansion du marché. .

Informations sur les segments de marché :

En fonction du type de produit, le marché des produits de soins de la peau est segmenté en soins du visage, soins du corps, soins solaires et autres produits de soins de la peau. En 2018, le segment des produits de soin du visage détenait la plus grande part de marché (~57%), suivi des segments des soins du corps (~29%), des soins solaires et des autres produits de soin de la peau. Les principales marques opérant dans les segments des produits de soins de la peau sont Fair and Lovely, Ponds, Boroplus, Fair and Handsome, Garnier, Neutrogena, Clean and Clear et Olay.

Principaux moteurs de croissance du marché :

Le pouvoir d’achat des femmes a augmenté en raison de l’augmentation du nombre de femmes actives, en particulier dans les villes de niveau I. L’augmentation du revenu disponible des femmes a entraîné une augmentation de la demande de produits de soins de la peau, ce qui propulse la croissance du marché.

L’augmentation des niveaux de stress, l’exposition à la poussière et à la pollution et les longues heures passées dans des environnements climatisés ont entraîné une augmentation des problèmes de peau tels que la pigmentation, l’acné, les boutons et les coups de soleil. Par conséquent, la demande de produits de soin de la peau comme les crèmes solaires, les crèmes blanchissantes et les crèmes hydratantes a augmenté. C’est un moteur majeur du marché des produits de soins de la peau.

TÉLÉCHARGEZ UN EXEMPLE DE RAPPORT GRATUIT – https://www.quadintel.com/request-sample/india-skin-care-products-market/QI042

Principaux facteurs de dissuasion à la croissance du marché :

Les consommateurs indiens ont tendance à changer de marque si des produits de qualité similaire sont disponibles à des prix inférieurs. Bien que la notoriété de la marque soit élevée parmi les consommateurs indiens, ils changent encore fréquemment de marque et sont peu fidèles à la marque, ce qui représente un défi pour les entreprises opérant sur ce marché. Des facteurs tels que la qualité, le prix, les réactions allergiques, les recommandations, l’inefficacité des produits et l’indisponibilité des produits, les ventes et le marketing d’autres marques encouragent les consommateurs à explorer d’autres marques de soins de la peau.

La vente de produits contrefaits disponibles en ligne est en hausse car ils sont peu coûteux, ce qui joue en faveur des consommateurs indiens sensibles aux prix. Les produits contrefaits soulèvent d’importantes préoccupations juridiques pour les fabricants, les distributeurs et les détaillants, tout en affectant le bien-être des consommateurs. Par conséquent, les produits de soins de la peau contrefaits constituent une menace pour la croissance du marché.

Analyse de la concurrence :

Les consommateurs ont tendance à acheter des produits de soins de la peau en fonction de la qualité et de la réputation associées à une marque. Par conséquent, pour obtenir un volume de ventes et des revenus élevés sur le marché des soins de la peau en Inde, une entreprise doit développer une identité de marque forte, ce qui est une tâche difficile pour tout nouvel entrant. Plusieurs acteurs nationaux et internationaux dominent le marché des soins de la peau en Inde. Ces acteurs se font souvent concurrence en termes de prix et de qualité, créant ainsi un avantage de prix pour les clients.

Entreprises couvertes :

Emami Limited

Hindustan Unilever Limited

Procter & Gamble Hygiène et soins de santé Limited

Amway India Enterprises Private Limited

Lotus Herbals Private Limited

Nykaa E-retail Private Limited

The Himalaya Drug Company

Johnson & Johnson Private Limited

LOreal India Private Limited

Nivea India Private Limited

Accédez à la description complète du rapport, à la table des matières, au tableau de la figure, au graphique, etc. @ – https://www.quadintel.com/request-sample/india-skin-care-products-market/QI042

Table des matières:

Aperçu du marché

Définition et portée du marché

Dynamique du marché

Analyse de l’industrie du marché

Marché, analyse régionale

Analyse des entreprises leaders

Veille concurrentielle

Processus de recherche

Analyse et prévision du marché, par types de produits

Quels aspects concernant le marché de l’analyse régionale sont inclus dans ce rapport?

Les régions géographiques couvertes par le rapport comprennent l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine et la région du Moyen-Orient et de l’Afrique.

Le rapport consiste en une analyse détaillée par région des tendances actuelles et futures du marché, fournissant des informations sur l’utilisation et la consommation des produits.

Le taux de croissance du marché dans chaque région, y compris leurs pays au cours de la période de prévision, est inclus dans le rapport sur le marché.

Sur la base de quels facteurs les principaux acteurs du marché sont-ils évalués dans ce rapport?

Le rapport propose une analyse détaillée des principales entreprises du marché à travers le monde.

Il fournit des détails sur les principaux fournisseurs impliqués sur le marché, y compris les acteurs clés

Un aperçu complet de chaque entreprise, y compris le profil de l’entreprise, les revenus générés, les prix des marchandises et

les produits fabriqués sont intégrés dans le rapport.

Les faits et chiffres sur les concurrents du marché ainsi que les points de vue des principaux acteurs du marché sont présentés dans le rapport.

Les récents développements, fusions et acquisitions liés aux principaux acteurs mentionnés sont fournis dans le rapport de marché.

Demander le rapport complet – https://www.quadintel.com/request-sample/india-skin-care-products-market/QI042

À propos de Quadintel :

Nous sommes le meilleur fournisseur de rapports d’études de marché de l’industrie. Quadintel croit en la fourniture de rapports de qualité aux clients pour atteindre les objectifs de chiffre d’affaires et de résultat, ce qui augmentera votre part de marché dans l’environnement concurrentiel d’aujourd’hui. Quadintel est une « solution à guichet unique » pour les particuliers, les organisations et les industries qui recherchent des rapports d’études de marché innovants.

Prenez contact avec nous:

Quadintel :

Courriel : sales@quadintel.com

Adresse : Office – 500 N Michigan Ave, Suite 600, Chicago, Illinois 60611, ÉTATS-UNIS

Tél. : +1 888 212 3539 (É.-U. – SANS FRAIS)

Site Web : https://www.quadintel .com/