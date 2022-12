Marché des produits de sécurité fonctionnelle au Moyen-Orient et en Afrique | Perspectives commerciales, derniers développements, croissance et taux de demande, et prévisions

Marché des produits de sécurité fonctionnelle au Moyen-Orient et en Afrique | Perspectives commerciales, derniers développements, croissance et taux de demande, et prévisions

» Marché des produits de sécurité fonctionnelle au Moyen-Orient et en Afrique « , ajoute le nouveau rapport de recherche dans la base de données de rapports de Data Bridge Market Research. Ce rapport de recherche s'étend sur 329 pages, 53 nombres de tableaux et 244 nombres de figures résumant les principales entreprises, avec des tableaux et des figures.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des produits de sécurité fonctionnelle était évalué à 1,04 milliard USD en 2022 et devrait atteindre la valeur de 2,21 milliards USD d’ici 2030, à un TCAC de 9,90 % au cours de la période de prévision. En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, l’analyse des prix, l’analyse de la consommation de la production et le comportement des consommateurs.

Définition du marché

Les produits de sécurité fonctionnelle sont des sous-composants du système installés dans les industries pour assurer le fonctionnement normal du système global. Il élimine également de nombreux dommages potentiels causés par le fonctionnement ou une défaillance matérielle qui pourraient avoir un impact sur la sortie. En conséquence, des produits de sécurité fonctionnelle sont installés pour éviter les risques futurs. De plus, la sécurité fonctionnelle est essentielle pour prévenir les accidents mortels dans les installations de fabrication. Il fournit une protection automatique de l’installation en détectant et en identifiant les bogues et les menaces.

Portée et segmentation du marché des produits de sécurité fonctionnelle au Moyen-Orient et en Afrique

MÉTRIQUE DU RAPPORT DÉTAILS Période de prévision 2023 à 2030 Année de base 2022 Années historiques 2021 (personnalisable jusqu’en 2015 – 2020) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en milliards USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Produit (interrupteurs de sécurité, capteur de sécurité, contrôleurs de sécurité fonctionnelle, dispositifs d’arrêt d’urgence, transmetteurs de pression, systèmes de caméras, soupapes de sécurité fonctionnelle, autres), offre (solution, service), secteur vertical (pétrole et gaz, chimie, chemins de fer, pâtes et papiers , automobile, production d’énergie, aliments et boissons, pharmaceutique, exploitation minière, autres), Pays couverts Émirats Arabes Unis, Arabie Saoudite, Israël, Afrique du Sud, Égypte, Reste du Moyen-Orient et Afrique Acteurs du marché couverts Yokogawa Electric Corporation (Japon), Siemens (Allemagne), Endress+Hauser Group Services AG (Allemagne), MANGAN SOFTWARE SOLUTIONS (États-Unis), Balluff de México (Mexique), ABB (Suisse), OMRON Corporation (Japon), Honeywell International, Inc. (États-Unis), Rockwell Automation, Inc. (États-Unis), SICK AG (États-Unis), Pilz GmbH & Co. KG (Allemagne), KA Schmersal GmbH & Co. KG (Allemagne), HYDAC INTERNATIONAL GmbH (Allemagne), Cadence Design Systems, Inc. (États-Unis), Hitex GmbH (Allemagne), TÜV Rheinland (Allemagne), Intel Corporation (États-Unis), UL LLC (États-Unis) Des opportunités L’adoption croissante de normes de sécurité au travail dans les pays en développement

Automatisation croissante dans divers secteurs industriels verticaux et augmentation du nombre de projets énergétiques

Dynamique du marché des produits de sécurité fonctionnelle

Conducteurs

Besoin croissant de sécurité et de protection des actifs

L’un des facteurs clés de la croissance du marché est la demande croissante de systèmes de sécurité pour la protection du personnel et des actifs en raison de réglementations gouvernementales strictes. En outre , l’introduction de l’ Internet industriel des objets (IIoT), également connu sous le nom d’Industrie 4.0, ouvre de nouvelles voies pour les services intégrés de sécurité et de conformité. Il permet aux industries et aux entreprises d’améliorer leur efficacité opérationnelle et leur fiabilité. De plus, les systèmes cyber-physiques (CPS) sont un concept clé de l’industrie 4.0, composé de systèmes de stockage, de machines intelligentes et d’installations de production capables d’échanger des informations, de déclencher des actions et de se contrôler de manière autonome.

Accent accru sur l’innovation des produits

L’attention accrue des acteurs du marché sur les innovations de produits pour fournir de meilleurs services stimule les ventes et la rentabilité globales. En outre, l’utilisation d’interrupteurs à capteur de sécurité dans les machines et autres applications industrielles pour empêcher tout contact accidentel avec des connexions électriques sous tension est en augmentation. Des facteurs tels que l’automatisation croissante dans divers secteurs verticaux de l’industrie et l’augmentation du nombre de projets énergétiques pour répondre à la demande mondiale croissante d’énergie devraient offrir des opportunités de croissance lucratives aux investisseurs de l’industrie et renforcer la croissance du marché.

Des opportunités

Adoption des normes de sécurité

En outre, l’adoption croissante de normes de sécurité au travail dans les pays en développement offrira des opportunités supplémentaires pour la croissance du marché des produits de sécurité fonctionnelle dans les années à venir.

Contraintes

Coût d’installation élevé

Le coût élevé de l’installation des systèmes de sécurité fonctionnelle et le manque de sensibilisation réduiront les ventes de produits et ralentiront la croissance du marché. Le manque de main-d’œuvre certifiée en sécurité fonctionnelle et la grande complexité des applications de sécurité poseront des défis supplémentaires au marché des produits fonctionnels.

Ce rapport sur le marché des produits de sécurité fonctionnelle fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans réglementations du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des produits de sécurité fonctionnelle, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Développement récent

En juin 2022, Rockell Automaton a intégré les nouveaux variateurs PowerFlex dans les centres de commande de moteurs CENTERLINE pour fournir des avantages d’analyse prédictive en temps réel. Les fabricants améliorent la sécurité, la productivité et la fiabilité en intégrant la commande et la puissance des moteurs dans un centre de commande des moteurs (MCC). De plus, les MCC CENTERLINE offrent des fonctionnalités de sécurité améliorées telles que la surveillance et le contrôle à distance pour protéger le personnel et l’équipement.

En juin 2022, ABB Ltd. a annoncé le déploiement de ses solutions d’automatisation, d’électrification, numériques et de sécurité pour le projet norvégien de capture du carbone Northern Lights dans le cadre d’un contrat d’ingénierie, d’approvisionnement et de construction (EPC) avec Aker Solutions. Le projet vise à stocker en toute sécurité environ 1,5 million de tonnes de CO2 émis par les industries européennes.

En mai 2022, Emerson a présenté le TopWorxTM DX PST avec HART 7, qui fournit des données de vanne et des informations de diagnostic précieuses et permet la transformation numérique des applications de processus. Le nouveau DX PST fonctionne avec les vannes et les systèmes de contrôle existants pour fournir aux opérateurs des données, des diagnostics et des tendances critiques sur les vannes pour prévoir et planifier la maintenance. Étant donné que le DX PST adaptatif est certifié pour une utilisation dans des environnements dangereux et difficiles, la conception garantissant l’intégrité de la vanne améliore la sécurité globale et la disponibilité des installations, ce qui profite aux applications de raffinerie, de chimie, de pétrole et de gaz, d’énergie industrielle et d’exploitation minière.

Rapport sur le marché des principaux acteurs clés du Moyen-Orient et de l’Afrique Produits de sécurité fonctionnelle:

Yokogawa Electric Corporation (Japon)

Siemens (Allemagne)

Endress+Hauser Group Services SA (Allemagne)

SOLUTIONS LOGICIELLES MANGAN (ÉTATS-UNIS)

Balluff de Mexico (Mexique)

ABB (Suisse)

OMRON Corporation (Japon)

Honeywell International, Inc. (États-Unis)

Rockwell Automation, Inc. (États-Unis)

SICK AG (États-Unis)

Pilz GmbH & Co. KG (Allemagne)

KA Schmersal GmbH & Co. KG (Allemagne)

HYDAC INTERNATIONAL GmbH (Allemagne)

Cadence Design Systems, Inc. (États-Unis)

Hitex GmbH (Allemagne)

TÜV Rheinland (Allemagne)

Intel Corporation (États-Unis)

UL LLC (États-Unis)

Segmentation du marché :

Le marché des produits de sécurité fonctionnelle est segmenté en fonction du produit, des offres et de la verticale de l’industrie. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Produit

Interrupteurs de sécurité

Interrupteurs de sécurité électromécaniques

Dispositifs de verrouillage de sécurité

Interrupteurs de sécurité sans contact

Capteur de sécurité

Capteur de fluide

Capteur à fibre optique

Capteur de distance

Capteur d’angle

Autres

Contrôleurs de sécurité fonctionnelle

Dispositifs d’arrêt d’urgence

Transmetteurs de pression

Systèmes de caméra

Soupapes de sécurité fonctionnelle

Autres

Offrandes

Solutions

Contrôle des turbomachines

Contrôle de surveillance incendie et gaz

Système de gestion du brûleur

Systèmes d’arrêt d’urgence

Systèmes de protection contre la pression à haute intégrité

Système de contrôle distribué

Contrôle de supervision

Systèmes d’acquisition de données

Autres

Prestations de service

Conseil et conception

Vérification et optimisation

Formation et éducation

Verticale de l’industrie

Pétrole et gaz

Chimique

Les chemins de fer

Pâtes et papiers

Automobile

La production d’énergie

Aliments et boissons

Pharmaceutique

Exploitation minière

Autres

Analyse/aperçus régionaux du marché des produits de sécurité fonctionnelle au Moyen-Orient et en Afrique

Le marché des produits de sécurité fonctionnelle est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, produit, offres et secteur vertical, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des produits de sécurité fonctionnelle sont les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite, Israël, l’Afrique du Sud, l’Égypte, le reste du Moyen-Orient et l’Afrique.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des changements dans la réglementation du marché qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques du Moyen-Orient et d’Afrique et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, de l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Réponses aux questions clés dans le rapport :

Quel sera le rythme de développement du marché du marché des produits de sécurité fonctionnelle au Moyen-Orient et en Afrique?

Quels sont les facteurs clés qui animent le marché des produits de sécurité fonctionnelle au Moyen-Orient et en Afrique?

Quels sont les principaux fabricants sur le marché ?

Quelles sont les ouvertures de marché, les risques de marché et les grandes lignes du marché?

– Quelles sont les ventes, les revenus et l’analyse des prix des principaux fabricants du marché Moyen-Orient et Afrique Produits de sécurité fonctionnelle?

Qui sont les distributeurs, commerçants et revendeurs du marché Moyen-Orient et Afrique Produits de sécurité fonctionnelle?

Quelles sont les opportunités et les menaces du marché des produits de sécurité fonctionnelle au Moyen-Orient et en Afrique auxquelles sont confrontés les fournisseurs des industries des produits de sécurité fonctionnelle au Moyen-Orient et en Afrique?

Quels sont les offres, les revenus et l’examen de la valeur par types et utilisations du marché?

Quels sont les transactions, les revenus et l’examen de la valeur par domaines d’entreprises ?

