Marché des produits de comblement cutané: perspective de l’industrie, analyse, taille, croissance, tendances et prévisions, 2028

Le marché mondial des produits de comblement dermique devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision 2021-2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 10,4% au cours de la période de prévision 2021-2028 et devrait atteindre 5 273,97 millions USD d’ici 2028 contre 2 162,69 millions USD en 2020. Sensibilisation croissante aux procédures cosmétiques, prévalence croissante de les traumatismes des tissus mous du visage et une recherche et un développement solides dans les produits de comblement cutané sont les facteurs de croissance du marché.

Portée du marché mondial des remplisseurs cutanés et taille du marché

Le marché mondial des produits de comblement cutané est segmenté en fonction du type, du type de produit, du type de matériau, du type de médicament, de l’application, de l’utilisateur final et du canal de distribution. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du type, le marché mondial des produits de comblement dermique est segmenté en produit de comblement dermique semi-permanent, produit de comblement dermique permanent. En 2021, le segment des produits de comblement cutané semi-permanents devrait dominer le marché. Ils sont principalement utilisés dans les zones d’application d’amélioration de la ligne du visage, des rides et des lèvres, avec moins d’effets secondaires et des propriétés bio-absorbantes durables.

Sur la base du type de produit, le marché mondial des produits de comblement cutané est segmenté en produits de comblement cutané biodégradables et en produits de comblement cutané non biodégradables. En 2021, le segment des produits de comblement biodégradables devrait dominer le marché, car ceux-ci sont davantage préférés aux produits de comblement non biodégradables en raison de problèmes de sécurité. Si des complications surviennent après l’administration de l’injection biodégradable, celles-ci disparaîtront spontanément. Sur la base du type de matériau, le marché mondial des charges dermiques est segmenté en charges dermiques naturelles et en charges dermiques synthétiques. En 2021, le segment des produits de comblement cutanés naturels devrait dominer le marché des produits de comblement cutané en raison de leur grande compatibilité avec le corps humain, de leurs possibilités mineures de réaction allergique et d’effets secondaires qui peuvent être facilement éliminés après les procédures d’élimination des produits de comblement.

Sur la base du type de médicament, le marché mondial des produits de comblement dermique est segmenté en marque, générique. En 2021, le segment de marque domine le marché des produits de comblement cutané, car des marchés extrêmement concurrentiels empêchent le développement de la version générique des médicaments et les médecins prescrivent les médicaments de marque en raison des incitations élevées du produit. Pour ces raisons, les médicaments de marque se développent et dominent le marché.

Sur la base de l’application, le marché mondial des produits de comblement cutané est segmenté en correction de la ligne du visage, lifting, traitement des cicatrices, amélioration des lèvres, rides, relâchement cutané, rhinoplastie, dépression des joues, dentisterie, chirurgie reconstructive, restauration esthétique, autres. En 2021, le segment de la correction des rides du visage devrait dominer le marché des produits de comblement cutané en raison d’un volume de traitement plus élevé que les autres applications. De plus, la prise de conscience croissante des avantages du produit de comblement dermique et l’augmentation des dépenses de santé pour une procédure esthétique non chirurgicale stimulent également la demande de produit de comblement dermique au cours de la période de prévision.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché mondial des produits de comblement dermique est segmenté en cliniques de dermatologie, centres de chirurgie ambulatoire, hôpitaux et autres. En 2021, le segment des cliniques de dermatologie devrait dominer le marché, car des procédures esthétiques redondantes sont effectuées dans les cliniques de dermatologie. De plus, un nombre croissant de cliniques spécialisées en dermatologie dans les pays en développement augmentent également le volume du processus, entraînant la croissance du marché.

Sur la base du canal de distribution, le marché mondial des produits de comblement dermique est segmenté en pharmacies de détail, pharmacies et pharmacies en ligne. En 2021, le segment des pharmacies devrait dominer le marché en raison de sa facilité d’accès par rapport aux autres canaux de distribution. Davantage de médicaments peuvent être achetés sous forme directe et en vrac.

Principaux concurrents du marché couverts dans le rapport

Suneva Medical Teoxane SA Croma-Pharma GmbH FILLMED Sinclair Pharma (une filiale de Huadong Medicine) Revance BIOXIS Pharmaceuticals BioPlus Co., Ltd. Zhejiang Jingjia Medical Technology Co., Ltd. Galderma Laboratories, LP Allergan (une filiale d’Abbvie Inc.) Merz North America, Inc (une filiale de Merz Pharma) Prollenium Medical Technologies Contura International Ltd. HUMEDIX (une filiale de HUONS GLOBAL) Shanghai Reyoungel Medical Technology Company Limited

Liste du tableau :

TABLEAU 1 TEMPS REQUIS, NOMBRE DE TRAITEMENTS, TEMPS DE REPOS

TABLEAU 2 COÛT DES PRODUITS DE REMPLISSAGE DERMIQUE

TABLEAU 3 COÛT DE LA PROCÉDURE

TABLEAU 4 COÛT DE COMPENSATION POUR LES PRODUITS DE REMPLISSAGE DERMIQUE

TABLEAU 5 MARCHÉ MONDIAL DES REMPLISSEURS DERMIQUES, PAR TYPE, 2019-2028 (MILLIONS USD)

TABLEAU 6 MONDIAL DES REMPLISSEURS DERMIQUES SEMI-PERMANENTS SUR LE MARCHÉ DES REMPLISSEURS DERMIQUES, PAR RÉGION, 2019-2028 (MILLIONS USD)

TABLEAU 7 MARCHÉ MONDIAL DES REMPLISSEURS DERMIQUES PERMANENTS SUR LE MARCHÉ DES REMPLISSEURS DERMIQUES, PAR RÉGION, 2019-2028 (MILLIONS USD)

TABLEAU 8 MARCHÉ MONDIAL DES REMPLISSEURS DERMIQUES, PAR TYPE DE PRODUIT, 2019-2028 (MILLIONS USD)

TABLEAU 9 MARCHÉ MONDIAL DES REMPLISSEURS DERMIQUES, PAR TYPE DE PRODUIT, 2019-2028 (UNITÉS)

TABLEAU 10 MONDIAL DES REMPLISSEURS DERMIQUES BIODÉGRADABLES SUR LE MARCHÉ DES REMPLISSEURS DERMIQUES, PAR RÉGION, 2019-2028 (MILLIONS USD)

TABLEAU 11 MONDIAL DES REMPLISSEURS DERMIQUES NON BIODÉGRADABLES SUR LE MARCHÉ DES REMPLISSEURS DERMIQUES, PAR RÉGION, 2019-2028 (MILLIONS USD)

TABLEAU 12 MARCHÉ MONDIAL DES REMPLISSEURS DERMIQUES, PAR APPLICATION, 2019-2028 (MILLIONS USD)

TABLEAU 13 CORRECTION GLOBALE DES LIGNES DU VISAGE SUR LE MARCHÉ DES PRODUITS DE REMPLISSAGE DERMIQUE, PAR RÉGION, 2019-2028 (MILLIONS USD)

TABLEAU 14 RIDES MONDIALES SUR LE MARCHÉ DES PRODUITS DE REMPLISSAGE DERMIQUE, PAR RÉGION, 2019-2028 (MILLIONS USD)

TABLEAU 15 AMÉLIORATION GLOBALE DES LÈVRES SUR LE MARCHÉ DES REMPLISSEURS DERMIQUES, PAR RÉGION, 2019-2028 (MILLIONS USD)

TABLEAU 16 MARCHÉ MONDIAL DU LIFTING VISAGE SUR LES PRODUITS DE REMPLISSAGE DERMIQUE, PAR RÉGION, 2019-2028 (MILLIONS USD)

TABLEAU 17 MARCHÉ MONDIAL DE LA RHINOPLASTIE SUR LES PRODUITS DE REMPLISSAGE DERMIQUE, PAR RÉGION, 2019-2028 (EN MILLIONS USD)

TABLEAU 18 TRAITEMENT GLOBAL DES CICATRICES SUR LE MARCHÉ DES REMPLISSEURS DERMIQUES, PAR RÉGION, 2019-2028 (MILLIONS USD)

TABLEAU 19 MARCHÉ MONDIAL DE LA PEAU RELÂCHÉE SUR LES PRODUITS DE REMPLISSAGE DERMIQUE, PAR RÉGION, 2019-2028 (EN MILLIONS USD)

TABLEAU 20 DÉPRESSION MONDIALE DES JOUES SUR LE MARCHÉ DES REMPLISSEURS DERMIQUES, PAR RÉGION, 2019-2028 (MILLIONS USD)

TABLEAU 21 MARCHÉ MONDIAL DE LA DENTISTERIE SUR LES PRODUITS DE REMPLISSAGE DERMIQUE, PAR RÉGION, 2019-2028 (MILLIONS USD)

TABLEAU 22 MARCHÉ MONDIAL DE LA CHIRURGIE RECONSTRUCTIVE SUR LES PRODUITS DE REMPLISSAGE DERMIQUE, PAR RÉGION, 2019-2028 (MILLIONS USD)

TABLEAU 23 MARCHÉ MONDIAL DE LA RESTAURATION ESTHÉTIQUE SUR LES PRODUITS DE REMPLISSAGE DERMIQUE, PAR RÉGION, 2019-2028 (MILLIONS USD)

TABLEAU 24 MARCHÉ MONDIAL DES AUTRES SUR LES PRODUITS DE REMPLISSAGE DERMIQUE, PAR RÉGION, 2019-2028 (MILLIONS USD)

TABLEAU 25 MARCHÉ MONDIAL DES REMPLISSEURS DERMIQUES, PAR TYPE DE MATÉRIEL, 2019-2028 (MILLIONS USD)

Les objectifs d’étude de ce rapport sont :

To analyze global status, future forecast, growth opportunity, key market and key players.

To present the development in United States, Europe, and China.

