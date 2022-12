Marché des produits de comblement cutané en Amérique du Nord par type de produit, application, tendances de l’industrie et devrait atteindre la valeur de 5 714,57 millions USD d’ici 2029

Le rapport d’analyse du marché des produits de comblement cutané en Amérique du Nord joue un rôle très important dans la croissance et le succès de l’entreprise sur ce marché concurrentiel pour l’industrie des SOINS DE SANTÉ. Des modèles de meilleures pratiques et des méthodologies de recherche sont mis en œuvre dans ce rapport pour fournir une analyse complète du marché avec une segmentation et des informations précises sur le marché. Ce rapport d’étude de marché fournit des informations importantes et significatives sur le marché pour l’entreprise en tenant compte de divers facteurs. Le rapport persuasif sur le marché des produits de comblement cutané en Amérique du Nord met à disposition des données de marché pour de nombreux segments tels que les technologies, les services et les applications dans de nombreuses zones géographiques.

Le rapport de classe mondiale sur le marché des produits de comblement cutané en Amérique du Nord

Data Bridge Market Research analyse que le marché nord-américain des produits de comblement dermique devrait atteindre la valeur de 5 714,57 millions USD d’ici 2029, à un TCAC de 11,4 % au cours de la période de prévision 2022-2029.

Principaux concurrents du marché couverts dans le rapport

Suneva Médical

Teoxane SA

Croma-Pharma GmbH

REMPLI

Sinclair Pharma (une filiale de Huadong Medicine)

Revance

BIOXIS Pharmaceutique

BioPlus Co., Ltd.

Zhejiang Jingjia Medical Technology Co., Ltd.

Laboratoires Galderma, LP

Allergan (filiale d’Abbvie Inc.)

Merz North America, Inc (filiale de Merz Pharma)

Prollenium Technologies Médicales

Contura International Ltd.

HUMEDIX (une filiale de HUONS GLOBAL)

Shanghai Reyoungel Medical Technology Company Limited

Les produits de comblement cutané sont des substances conçues pour être injectées dans la peau pour ajouter de la plénitude et du volume. Les substances utilisées dans les produits de comblement cutané comprennent l’hydroxylapatite de calcium (un composé de type minéral présent dans les os), l’acide hyaluronique , le polyalkylimide, l’acide polylactique, les microsphères de polyméthyl-méthacrylate (PMMA). Les produits de comblement cutané peuvent être classés en fonction de plusieurs critères, notamment le derme profond, la profondeur d’implantation (un moyen superficiel et supérieur, et les niveaux sous-cutanés) ; longévité de la correction (temporaire et permanente) ; l’allergénicité, la composition de l’agent (allogreffes, semi/entièrement synthétiques, xénogreffes ou autologues) ; et comportement stimulant (processus physiologiques de prolifération tissulaire endogène) par rapport aux charges de remplacement (effet de remplacement de l’espace).

Les produits de comblement temporaires tels que l’HA et le collagène sont biodégradables et durent de 4 à 9 mois. Les effets secondaires potentiels et l’insatisfaction sont également de courte durée. Par conséquent, les produits de comblement temporaires sont toujours utilisés comme première ligne de traitement pour conserver les produits de comblement de longue durée pour les futures visites de patients.

Les charges permanentes sont essentiellement utilisées dans l’altération des rides profondes et des sillons de la peau, qui sont au-delà des rides normales du visage. Ils sont considérés comme une excellente option dans le rajeunissement du visage, en particulier dans la lipodystrophie du VIH. Le polyméthacrylate de méthyle (PMMA) est principalement utilisé pour des effets sûrs, efficaces et durables.

Dynamique du marché des produits de comblement dermique

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des avantages, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail comme ci-dessous:

Conducteurs

Prévalence croissante des procédures mini-invasives

L’utilisation de procédures mini-invasives a été modifiée par rapport aux méthodes traditionnelles pour les techniques de chirurgie esthétique et cosmétique, y compris le laser et d’autres dispositifs à base d’énergie. Pour l’utilisation de procédures chirurgicales ou non chirurgicales, des instruments spécialement conçus ont été développés pour des procédures peu utilisées. Ces appareils anti-âge aident à réduire les effets visuels du vieillissement cutané en revitalisant et en raffermissant la peau, ce qui lui donne un aspect plus jeune.

La chirurgie mini-invasive est une intervention réalisée à l’aide d’un viseur et d’instruments chirurgicaux spécialement équipés. Il cible les irrégularités du visage, y compris les rides et les ridules et diminue le volume, le contour et la graisse indésirable. Celles-ci ne présentent pratiquement aucun risque d’événements indésirables graves car les procédures ne permettent aucune coupure ou des coupures minimales avec un temps de récupération moindre, ce qui augmente la demande d’utilisation de procédures mini-invasives. Les traitements énergétiques mini-invasifs pour le raffermissement de la peau, la réduction des rides, le remodelage du visage et le rajeunissement de la peau sont très demandés dans le monde. D’autres raisons à l’origine de la demande pour ces procédures sont l’augmentation du nombre de personnes vieillissantes et l’augmentation des besoins en établissements de santé, ce qui peut encore réduire la charge des établissements de santé.

Avec l’augmentation des progrès technologiques et des communications, les gens sont plus conscients des dispositifs et des procédures esthétiques qui sont bien exécutés dans le domaine de la santé, ce qui a un impact positif sur l’adoption de procédures peu invasives dans l’ère à venir. Ainsi, la prévalence croissante des procédures mini-invasives devrait stimuler la croissance du marché des produits de comblement cutané.

Augmentation de la population gériatrique

La population gériatrique est en expansion pour une durée de vie plus longue et aurait des conditions de vieillissement cutané croissantes. La vitesse de vieillissement de la population s’accélère de manière exponentielle dans le monde alors que les pays européens ont en commun certaines caractéristiques culturelles, sociales et économiques avec des aspirations similaires. Au fur et à mesure que les gens commencent à vieillir, leur apparence augmente pour apparaître comme des augmentations plus jeunes, ce qui développe finalement un intérêt pour l’utilisation de procédures esthétiques.

L’amélioration de la prestation des soins de santé et son scénario dans les pays du Moyen-Orient parmi le pourcentage de personnes âgées ont entraîné de meilleurs services de résultats pour les patients.

Opportunités

Accroître les activités de financement de la recherche esthétique

La chirurgie plastique, l’épilation non désirée, le raffermissement de la peau, l’anti-âge, l’élimination de l’excès de graisse, le remodelage du corps et plusieurs autres procédures cosmétiques qui doivent être effectuées par le biais de procédures peu invasives suivent les dispositifs médicaux esthétiques qui sont utilisés pour améliorer l’apparence, l’embellissement et d’autres améliorations. partie du corps. Diverses fondations et organisations gouvernementales investissent beaucoup dans la recherche esthétique.

Avancement dans les nouveaux produits de comblement dermique

Les produits de comblement cutané se présentent sous la forme de substances semblables à des gels, qui sont injectées sous la peau pour restaurer le volume perdu, adoucir les plis et lisser les lignes. Il est également utilisé pour améliorer les contours du visage ; chaque année, plus d’un million de personnes préfèrent ce traitement populaire de transformation du visage pour restaurer les rides et l’apparence des lignes du visage. Les produits de comblement cutané sont un moyen de traitement efficace pour paraître plus jeune sans temps d’arrêt ni intervention chirurgicale. Le médicament de comblement cutané est injecté dans la peau, ce qui aide à combler les rides du visage. Il existe différents types de médicaments de comblement cutané disponibles, les types les plus courants étant l’hydroxylapatite de calcium, l’acide hyaluronique, le polyalkylimide, l’acide polylactique et autres. L’avancement des marques de produits de comblement dermique contribuera à stimuler la demande du marché.

Contraintes/Défis

Coût élevé des procédures esthétiques

Le coût est toujours une considération dans la procédure élective. Le coût du produit de comblement dépend du type de produit de comblement et de la quantité utilisée dans le traitement. De plus, le coût du traitement est basé sur les qualifications et l’expertise de la personne effectuant le traitement de comblement dermique. Le traitement cosmétique du produit de comblement dermique est une procédure ambulatoire sûre et c’est un traitement très populaire pour restaurer le volume perdu et traiter certains signes de vieillissement, mais le coût élevé des procédures devrait entraver la demande du marché.

Manque de professionnels qualifiés

Les procédures de traitement esthétique sont de différents types de technologie à base de laser, de technologie à base d’énergie et de lumière pulsée intense, entre autres. Toutes ces techniques nécessitent des compétences interpersonnelles qualifiées afin de mener à bien un traitement efficace.

De plus, les progrès technologiques rapides dans ce domaine entraînent également un manque de professionnels qualifiés. Le manque de professionnels qualifiés pose un défi majeur lors de la manipulation des appareils et de l’exécution des interventions chirurgicales.

DEVELOPPEMENTS récents

En avril 2022, Sinclair Pharma a annoncé que la société avait reçu le marquage CE européen pour Perfectha Lidocaine dans le traitement de la correction des rides, du remodelage du visage et de la restauration du volume. Ce certificat CE entraîne le lancement de Perfectha Lidocaine au Royaume-Uni et sur tous les principaux marchés européens.

Segmentation du marché des remplisseurs cutanés

Le marché des produits de comblement cutané est segmenté en fonction du type de produit, du type de matériau, de l’application, du type de médicament, de l’utilisateur final et du canal de distribution. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Par type de produit

Produits de comblement cutané biodégradables

Produits de comblement cutané non biodégradables

Sur la base du type de produit, le marché des produits de comblement cutané est segmenté en produits de comblement cutané biodégradables et en produits de comblement cutané non biodégradables.

Par type de matériel

Produits de comblement cutané naturels

Produits de comblement dermiques synthétiques

Sur la base du type de matériau, le marché est segmenté en charges dermiques naturelles et en charges dermiques synthétiques.

Par demande

Lifting du visage

Rhinoplastie

Chirurgie reconstructrice

Correction des rides du visage

Amélioration des lèvres

Affaissement de la peau

Dépression des joues

Lissage de la peau

Dentisterie

Restauration Esthétique

Prune à lèvres

Traitement des cicatrices

Augmentation du menton

Traitement de la lipoatrophie

Rajeunissement du lobe de l’oreille

Les autres

Sur la base de l’application, le marché est segmenté en lifting, rhinoplastie, chirurgie reconstructive, correction de la ligne du visage, amélioration des lèvres, relâchement cutané, dépression des joues, lissage de la peau, dentisterie, restauration esthétique, traitement des cicatrices, augmentation du menton, traitement de la lipoatrophie, lobe de l’oreille rajeunissement et autres.

Par type de médicament

De marque

Générique

Sur la base du type de médicament, le marché est segmenté en marque et générique.

Par utilisateur final

Cliniques de dermatologie

Hôpitaux

Centres de chirurgie ambulatoire

Instituts de recherche universitaires

Les autres

Sur la base de l’utilisateur final, le marché est segmenté en cliniques de dermatologie, centres de chirurgie ambulatoire, hôpitaux, instituts de recherche universitaires et autres.

Par canal de distribution

Appel d’offres direct

Pharmacies

Pharmacie de détail

Pharmacie en ligne

Les autres

Sur la base du canal de distribution, le marché est segmenté en appels d’offres directs, pharmacies, pharmacies de détail, pharmacies en ligne et autres.

Analyse/aperçus régionaux du marché des remplisseurs cutanés

Le marché des produits de comblement dermique est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, par type de produit, par type de matériau, par application, par type de médicament, par utilisateur final et par canal de distribution, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des produits de comblement cutané sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord.

Les États-Unis devraient dominer le marché en raison de l’utilisation exponentielle de la chirurgie mini-invasive pour les traitements de la peau dans le pays.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des changements dans la réglementation du marché qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données du pays.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Produits de comblement dermique

Le paysage concurrentiel du marché des produits de comblement dermique fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché des produits de comblement dermique.

Points clés couverts dans les tendances et prévisions de l’industrie du marché des produits de comblement cutané en Amérique du Nord jusqu’en 2028

Taille du marché mondial des produits de comblement cutané

Cadre réglementaire et modifications des produits de comblement dermique

Part de marché mondiale des produits de comblement cutané dans différentes régions

Produits de comblement cutané Développements récents pour les concurrents du marché

Valeur marchande récente des produits de comblement cutané pour différentes régions

Données sur les ventes de produits de comblement cutané pour les concurrents du marché

Étude sur les principaux fournisseurs et perturbateurs des produits de comblement cutané

Liste des tableaux :

TABLEAU 1 COÛT DES PRODUITS DE REMPLISSAGE DERMIQUE

TABLEAU 2 COÛT DE LA PROCÉDURE

TABLEAU 3 FAITS SUR LA PROCÉDURE ASAPS

TABLEAU 4 COÛT DE COMPENSATION POUR LES PRODUITS DE REMPLISSAGE DERMIQUE

TABLEAU 5 MARCHÉ DES REMPLISSEURS DERMIQUES EN AMÉRIQUE DU NORD, PAR TYPE DE PRODUIT, 2020-2029 (MILLIONS USD)

TABLEAU 6 MARCHÉ DES REMPLISSEURS DERMIQUES EN AMÉRIQUE DU NORD, PAR TYPE DE PRODUIT, VOLUME, 2020-2029 (UNITÉS)

TABLEAU 7 AMÉRIQUE DU NORD PRODUITS DE REMPLISSAGE DERMIQUES BIODÉGRADABLES SUR LE MARCHÉ DES REMPLISSEURS DERMIQUES, PAR RÉGION, 2020-2029 (MILLIONS USD)

TABLEAU 8 AMÉRIQUE DU NORD PRODUITS DE REMPLISSAGE DERMIQUES BIODÉGRADABLES SUR LE MARCHÉ DES REMPLISSEURS DERMIQUES, PAR TYPE DE PRODUIT, 2020-2029 (MILLIONS USD)

TABLEAU 9 CHARGES CUTANÉES BIODÉGRADABLES EN AMÉRIQUE DU NORD SUR LE MARCHÉ DES CHARGES CUTANÉES, PAR TYPE DE PRODUIT, VOLUME, 2020-2029 (UNITÉS)

TABLEAU 10 AMÉRIQUE DU NORD REMPLISSEURS DERMIQUES NON BIODÉGRADABLES SUR LE MARCHÉ DES REMPLISSEURS DERMIQUES, PAR RÉGION, 2020-2029 (MILLIONS USD)

TABLEAU 11 MARCHÉ DES REMPLISSEURS DERMIQUES EN AMÉRIQUE DU NORD, PAR TYPE DE MATÉRIEL, 2020-2029 (MILLIONS USD)

TABLEAU 12 AMÉRIQUE DU NORD CHARGES CUTANÉES NATURELLES SUR LE MARCHÉ DES CHARGES CUTANÉES, PAR RÉGION, 2020-2029 (MILLIONS USD)

A continué…

