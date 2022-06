Marché des produits chimiques oléo en Amérique du Nord | Taille, part, tendances, moteurs, paysage de la concurrence, recherche, application et analyse de l’industrie mondiale 2029

Data Bridge Market Research analyse que le marché des oléochimiques connaîtra un TCAC de 5,13 % pour la période de prévision 2022-2029. Les produits chimiques oléo sont le matériau brut essentiel pour les savons et les détergents. Ils sont également utilisés comme stabilisants et plastifiants dans l’industrie des matières plastiques. Les produits chimiques oléo sont principalement utilisés comme aides, similaires aux tensioactifs, aux sels de métaux gras insaturés et aux esters gras insaturés dans les applications des clients finaux.

Le marché mondial des produits chimiques oléo en Amérique du Nordrapport met en lumière les principales dynamiques de marché du secteur. Ce rapport de renseignement comprend des enquêtes basées sur des scénarios actuels, des enregistrements historiques et des prévisions futures. Le rapport contient différentes prévisions de marché liées à la taille du marché, aux revenus, à la production, au TCAC, à la consommation, à la marge brute, aux diagrammes, aux graphiques, aux camemberts, au prix et à d’autres facteurs importants. Tout en mettant l’accent sur les principales forces motrices et restrictives de ce marché, le rapport propose également une étude complète des tendances et développements futurs du marché. Il examine également le rôle des principaux acteurs du marché impliqués dans l’industrie, y compris leur aperçu de l’entreprise, leur résumé financier et leur analyse SWOT. Il présente une vue d’ensemble à 360 degrés du paysage concurrentiel des industries.

L’augmentation du nombre de personnes intolérantes au lactose est le principal facteur d’accélération de la croissance du marché de l’oléochimie. En outre, la sensibilisation croissante des consommateurs à la santé, la préférence croissante des consommateurs pour les aliments végétariens et la demande croissante de produits biosourcés respectueux de l’environnement ainsi que de biocarburants et de biolubrifiantset les biopolymères devraient également stimuler la croissance du marché des oléochimiques. Cependant, l’augmentation des prix va créer une forte résistance aux prix des produits. Le problème de la volatilité des prix des matières premières et de la production supplémentaire freine le marché de l’oléochimie, tandis que les fluctuations des prix des matières premières mettront à l’épreuve la croissance du marché. En outre, la demande croissante de produits laitiers alternatifs et la commercialisation favorable et le positionnement optimal des options de produits laitiers créeront de nombreuses opportunités pour le marché des oléochimiques.

Certains des principaux acteurs opérant dans le rapport sur le marché des oléochimiques sont Wilmar International Ltd, Emery Oleochemicals, KLK OLEO., Musim Mas, Procter & Gamble, Godrej.com, Alnor Oil Company, BASF SE, Berg + Schmidt GmbH & Co. KG , CREMER OLEO GmbH & Co. KG, PT. Ecogreen Oleochemicals, Evonik Industries AG, IOI Corporation Berhad, Kao Corporation, VVF Limited, Cargill, Incorporated., SABIC, Vantage Specialty Chemicals, Inc., Kuala Lumpur Kepong Berhad, Emery Oleochemicals, Kao Corporation, Nouryon, Oleon NV., Chemrez Technologies , Inc., Corbion NV entre autres.

Portée du Rapport sur le marché Amérique du Nord Oleo Chemicals:

La recherche examine en détail les principaux acteurs du marché mondial des produits chimiques oléo en Amérique du Nord , en se concentrant sur leur part de marché, leur marge brute, leur bénéfice net, leurs ventes, leur portefeuille de produits, les nouvelles applications, les développements récents et d’autres facteurs. Il met également en lumière le paysage des fournisseurs, aidant les joueurs à prévoir les mouvements concurrentiels futurs dans l’activité mondiale Oleo Chemicals en Amérique du Nord.

Cette étude estime la taille du marché en termes de valeur (millions de dollars) et de volume (millions d’unités) (K unités). Des techniques descendantes et ascendantes ont été utilisées pour estimer et valider la taille du marché du marché Oleo Chemicals en Amérique du Nord, ainsi que la taille de divers autres sous-marchés dépendants sur le marché global. Pour identifier les acteurs importants du marché, une recherche secondaire a été utilisée, et une recherche primaire et secondaire a été utilisée pour déterminer leurs parts de marché. Toutes les répartitions et répartitions en pourcentage ont été calculées à l’aide de sources secondaires et de sources vérifiées.

Le marché de l’oléochimie est segmenté en fonction du type, du secteur et des dérivés. La croissance parmi les différents segments vous aide à acquérir les connaissances liées aux différents facteurs de croissance qui devraient prévaloir sur le marché et à formuler différentes stratégies pour aider à identifier les principaux domaines d’application et la différence dans votre marché cible.

Sur la base du type, le marché des oléochimiques est segmenté en quatre segments notables comme les acides gras, les alcools gras, la glycérine et autres.

Basé sur le secteur, le marché des oléochimiques est segmenté en savons et articles de toilette, composants automobiles, détergents, aliments et boissons, fabrication, produits pharmaceutiques et soins personnels, polymères et autres.

Basé sur les dérivés, le marché des produits chimiques oléo est segmenté en sept segments notables ; tensioactifs, esters, amines, produits agrochimiques, biolubrifiants, bio-polyols et autres.

Analyse régionale du marché des produits chimiques oléo en Amérique du Nord :

Le marché des oléochimiques est analysé et la taille du marché, les informations sur le volume sont fournies par pays, type, secteur et dérivés, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des oléochimiques sont les États-Unis, le Canada et le Mexique.

La section par pays du rapport sur le marché des oléochimiques fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites et les volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques nord-américaines et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Perspectives post-covid-19 :

Les lecteurs de la section comprendront comment le scénario du marché nord-américain des produits chimiques oléo a changé à travers le monde pendant la pandémie et après la pandémie. L’étude est réalisée en gardant à l’esprit les changements dans des aspects tels que la production, la demande, la consommation et la chaîne d’approvisionnement. Les experts du marché ont également mis en évidence les facteurs clés qui contribueront à créer des opportunités pour les acteurs et à stabiliser l’ensemble du marché dans les années à venir.

Quelles informations le rapport sur le marché nord-américain des produits chimiques oléo fournit-il aux lecteurs?

➜ Fragmentation d’Oleo Chemicals en Amérique du Nord en fonction du type de produit, de l’utilisation finale et de la région

➜ Évaluation complète des matières premières en amont, de la demande en aval et du paysage actuel du marché

➜ Collaborations, projets R&D, acquisitions et lancements de produits de chaque acteur nord-américain d’Oleo Chemicals

➜ Diverses réglementations imposées par les gouvernements sur la consommation de North America Oleo Chemicals en détail

➜ Impact des technologies modernes, telles que les mégadonnées et l’analyse, l’intelligence artificielle et les plateformes de médias sociaux sur le marché mondial des produits chimiques oléo en Amérique du Nord.

Il y a 13 sections pour présenter le marché mondial de Oleo Chemicals en Amérique du Nord:

Chapitre 1 : Aperçu du marché, moteurs, contraintes et opportunités, aperçu de la segmentation

Chapitre 2: Concurrence sur le marché par les fabricants

Chapitre 3 : Production par régions

Chapitre 4 : Consommation par régions

Chapitre 5: Production, par types, revenus et part de marché par types

Chapitre 6: Consommation, par applications, part de marché (%) et taux de croissance par applications

Chapitre 7 : Profilage complet et analyse des fabricants

Chapitre 8 : Analyse des coûts de fabrication, Analyse des matières premières, Dépenses de fabrication par région

Chapitre 9 : Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

Chapitre 10 : Analyse de la Stratégie Marketing, Distributeurs/Traders

Chapitre 11 : Analyse des facteurs d’effet sur le marché

Chapitre 12 : Prévisions du marché

Chapitre 13 : Résultats et conclusion des études de marché sur les produits chimiques oléo en Amérique du Nord, annexe, méthodologie et source de données

