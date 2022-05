Marché des produits chimiques oléo en Amérique du Nord | par profils d’entreprises, tendance, concurrents commerciaux, demande croissante, structure des coûts, développements et prévisions 2029

Data Bridge Market Research analyse que le marché des oléochimiques connaîtra un TCAC de 5,13 % pour la période de prévision 2022-2029.

Les produits chimiques oléo sont le matériau brut essentiel pour les savons et les détergents. Ils sont également utilisés comme stabilisants et plastifiants dans l’industrie des matières plastiques. Les produits chimiques oléo sont principalement utilisés comme aides, similaires aux tensioactifs, aux sels de métaux gras insaturés et aux esters gras insaturés dans les applications des clients finaux.

L’augmentation du nombre de personnes intolérantes au lactose est le principal facteur d’accélération de la croissance du marché de l’oléochimie. En outre, la conscience croissante de la santé des consommateurs, la préférence croissante des consommateurs pour les aliments végétariens et la demande croissante de produits biosourcés respectueux de l’environnement ainsi que de biocarburants ainsi que de biolubrifiants et de biopolymères devraient également stimuler la croissance du marché de l’oléochimie. Cependant, l’augmentation des prix va créer une forte résistance aux prix des produits. Le problème de la volatilité des prix des matières premières et de la production supplémentaire freine le marché de l’oléochimie, tandis que les fluctuations des prix des matières premières mettront à l’épreuve la croissance du marché.

Étendue du marché et taille du marché des produits chimiques Oleo en Amérique du Nord

Le marché de l’oléochimie est segmenté en fonction du type, du secteur et des dérivés. La croissance parmi les différents segments vous aide à acquérir les connaissances liées aux différents facteurs de croissance qui devraient prévaloir sur le marché et à formuler différentes stratégies pour aider à identifier les principaux domaines d’application et la différence dans votre marché cible.

Sur la base du type, le marché des oléochimiques est segmenté en quatre segments notables comme les acides gras, les alcools gras, la glycérine et autres.

Basé sur le secteur, le marché des oléochimiques est segmenté en savons et articles de toilette, composants automobiles, détergents, aliments et boissons, fabrication, produits pharmaceutiques et soins personnels, polymères et autres.

Basé sur les dérivés, le marché des produits chimiques oléo est segmenté en sept segments notables ; tensioactifs, esters, amines, produits agrochimiques, biolubrifiants, bio-polyols et autres.

