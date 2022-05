Marché des produits chimiques de traitement des piscines pour les applications résidentielles d’une valeur de 9 135,95 millions de dollars américains d’ici 2027

Le marché Produits chimiques de traitement des piscines pour applications résidentielles fournit une étude complète de l’industrie, y compris sa dynamique, sa structure, ses caractéristiques, ses acteurs clés, ses moteurs de croissance et de demande, etc. En tant que rapport d’analyse complète, il couvre tous les détails de l’analyse et des perspectives selon aux partenaires Insight.

Selon notre dernière étude de marché sur « Les produits chimiques de traitement des piscines pour les applications résidentielles Prévisions du marché jusqu’en 2027 – Impact du COVID-19 et analyse globale – par type de produit (désinfectants, équilibreurs, chocs, algicides et autres) », le marché était évalué à 7 229,55 millions de dollars US en 2021 et devrait atteindre 9 135,95 millions de dollars US d’ici 2027 ; il devrait croître à un TCAC de 3,0 % de 2021 à 2027. Le rapport met en évidence les facteurs clés qui stimulent la croissance du marché et les principaux acteurs du marché, ainsi que leurs développements.

Qu’est-ce que les produits chimiques de traitement de piscine pour application résidentielle ?

Autrefois, visiter une piscine était considéré comme un luxe abordable pour une population limitée. Cependant, cette attitude s’est estompée avec l’augmentation du revenu disponible par habitant, l’augmentation de l’envie de vivre une vie luxueuse et l’augmentation rapide de l’urbanisation ; ainsi, les piscines sont maintenant devenues courantes dans le monde entier dans presque tous les types de complexes résidentiels et commerciaux. La popularité croissante de la natation, à la fois à des fins récréatives et comme activité de remise en forme, a encouragé les activités de construction de piscines dans toutes les maisons, appartements et sociétés nouvellement construits. Cette nouvelle dérive a également déclenché la nécessité de garder les piscines propres et sûres, ce qui a largement profité au marché des produits chimiques de traitement des piscines à usage résidentiel au cours des dernières années.

Ces produits chimiques comprennent des désinfectants tels que l’hypochlorite de calcium et l’hypochlorite de sodium, ainsi que des équilibreurs chimiques de l’eau et des algicides qui aident à éliminer les algues, les bactéries et autres agents pathogènes des piscines. De plus, une conscience accrue de la qualité de l’eau de la piscine, associée aux réglementations et directives gouvernementales strictes en matière de sécurité des piscines, favorise également l’utilisation de produits chimiques de traitement des piscines.

Impact de Covid-19 sur les produits chimiques de traitement des piscines pour le marché des applications résidentielles

L’épidémie de coronavirus a commencé à Wuhan (Chine) en décembre 2019 et depuis lors, elle s’est propagée à un rythme rapide à travers le monde. En mars 2021, la Chine, l’Inde, la Russie, l’Italie, l’Iran, l’Espagne, la République de Corée, la France, l’Allemagne et les États-Unis sont parmi les pays les plus touchés en termes de cas confirmés et de décès signalés. L’épidémie de coronavirus a affecté les économies et les industries de divers pays en raison des fermetures, des interdictions de voyager et des fermetures d’entreprises. L’industrie mondiale des produits chimiques et des matériaux est l’une des principales industries qui subit de graves perturbations telles que la fermeture d’usines, des ruptures de la chaîne d’approvisionnement, des annulations d’événements technologiques, des fermetures de bureaux, etc. à la suite de cette épidémie.

Les acteurs importants / émergents de l’étude de marché sur les produits chimiques de traitement des piscines pour les applications résidentielles comprennent:

Produits Phénix Co.

Éclaboussure parfaite

Acuro Organics Limitée

BEHQ S.L.U.

PROXIM sro

PRODUITS QP, SA

Loisirchem

Écolab

BASF SE

Ercros S.A.

Segmentation du marché :

Par type de produit

Désinfectants

Hypochlorite de calcium

L’hypochlorite de sodium

Acide trichloroisocyanurique

Brome

Les autres

Équilibreurs

Chocs

Algicides

Les autres

Segmenté par région/pays :

• Amérique du Nord

• L’Europe 

• Asie-Pacifique

• Moyen-Orient et Afrique

• Amérique du Sud et centrale

Éléments clés que le rapport reconnaît :

• Taille du marché et taux de croissance au cours de la période de prévision.

• Facteurs clés qui animent le marché

• Les principales tendances du marché ralentissent la croissance du marché des produits chimiques de traitement des piscines pour les applications résidentielles

• Défis à la croissance du marché.

• Principaux fournisseurs du marché

• Analyse SWOT détaillée.

• Opportunités et menaces auxquelles sont confrontés les fournisseurs existants sur le marché mondial

• Facteurs de tendance influençant le marché dans les régions géographiques.

• Initiatives stratégiques ciblant les principaux fournisseurs.

• Analyse PEST du marché dans les cinq grandes régions.

