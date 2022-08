Marché des produits chimiques aromatiques: analyse par types de produits, application, région et pays, tendances et prévisions jusqu’en 2029

Le vaste rapport sur le marché des produits chimiques aromatiques fournit une connaissance et des informations absolues sur le paysage du marché en évolution rapide, ce qui existe déjà sur le marché, les tendances futures ou les attentes du marché, l’environnement concurrentiel et les stratégies des concurrents qui aident à planifier ses propres stratégies avec lesquelles les entreprises peuvent surpasser les concurrents. Ce rapport d’étude de marché offre une perspective plus large du marché avec ses informations et analyses complètes du marché qui facilitent la survie et la réussite sur le marché. Le rapport d’activité du marché des produits chimiques aromatiques fournit une analyse et une estimation de haut en bas de divers facteurs liés au marché qui jouent un rôle essentiel dans une meilleure prise de décision.

Le marché des produits chimiques aromatiques devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît à un TCAC de 7,4% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 8915 USD, 564,22 mille d’ici 2028. La demande croissante dans l’industrie cosmétique et alimentaire est le facteur de croissance du marché.

Les meilleurs joueurs analysés dans le rapport sont :

Les principaux acteurs couverts par le rapport sont Givaudan, Toyotama International Inc., Takasago International Corporation, Toray Industries, Inc, inoue parfumerie MFG. Co., Ltd., BASF SE, Kao Corporation, Symrise, Firmenich SA, Solvay, International Flavours & Fragrances Inc, Beijing LYS Chemicals CO., LTD., Harima Chemicals Group, Inc, DE Monchy Aromatics, MANE, Cedarome, Sensient Technologies Corporation, Vigon International, INC., Treatt PLC et Bordas SA, ainsi que d’autres acteurs nationaux et mondiaux.

Que fournissent les informations du rapport sur le marché des produits chimiques aromatiques?

Évaluation des avancées dans une industrie de niche spécifique

Un examen des parts de marché

Les stratégies les plus importantes des acteurs clés

Examen approfondi du marché mère dans son intégralité

Des changements importants dans la dynamique du marché se sont produits.

Les détails de la segmentation du marché sont inclus dans ce rapport.

Analyse du marché en termes de volume et de valeur, y compris les données historiques, actuelles et anticipées

Les catégories émergentes et les marchés régionaux sont ciblés.

Des témoignages sont donnés aux entreprises afin de renforcer leur position sur le marché.

Audiences clés du rapport sur le marché des produits chimiques aromatiques:

Cabinets de conseil et instituts de recherche

Industry Leaders & Companies vise à entrer sur le marché industriel du marché des produits chimiques aromatiques

Universités et étudiants

Fournisseurs de produits, fournisseurs de services et de solutions et autres acteurs de l’industrie du marché Aroma Chemicals

Organismes gouvernementaux et entreprises privées associées

Les personnes intéressées à en savoir plus sur le rapport

Les critères suivants sont utilisés pour évaluer les joueurs :

Profil de la société

Analyse des secteurs d’activité

Analyse financière

SWOT analysis & Porter’s Five Forces Analysis

Segmentation clé du marché :

Marché mondial des produits chimiques aromatiques, par type (huile essentielle naturelle et intermédiaires chimiques), produit (Vainilla Vainas Madagascar, Tixosil 38 X, Vainillin, Carvacrol, Propilenglicol Usp, Dipropilenglicol, Dipropilenglicol Metil Eter, Dihidromircenol, Cis-3-Hexenol, Aldehide C- 18, linalol, lysmeral, aldéhyde cinnamique, citronelol, galaxolide, Iso E Super, géraniol, aldéhyde hexylcinnamique, aldéhyde C-14, acétate d’isoborniyle, alcool phényléthylique, anéthole, eugénol, furanéol, cétone de framboise, gamma-décalactone, soie de bois, delta- Dodecalactona, Diphenyl Oxide, Eucaliptol, Anisaldehyde, Hedione // Mdj, Alpha Ionone, Yara Yara, Ionone Beta, Linalyl Acetate, Isoamyl Acetate, Butirato De Etilo, Triol 91 Casher, Ethyl Vainilline, Camphor, Citral, Terpinoleones, Bromelia, Jasmacyclene / Acétate de Verdyle, Aldéhyde C-12 Mna, Verdox // Acétate d’Otbc,Gamma-Octalactone, Triacétine, Acétate de Benzyle, Cétalox, Citronelal, Alcool Benzylique, Héliotropine, Gamma Méthyl Ionone, Terpinéols, Bourgeonal, Dynascone, Bacdanol, Thymol, Coumarine, Dihydrocoumarine, Amyl Salicylate, Hexyl Salicylate, Methyl Salicylate, Verdyl Propionate, Undecavertol, Citrnelyl Nitryle, Antranilate de méthyle, Acétate de terpinyle, Méthylcyclopenténolone, Acétate de ptbc, Ethylciclopenténolone, Acide butyrique, Aldéhydes C-12 (Moa, Mna), Aldéhydes C-11, Rosalin, Rose Oxyde 90:10, Maltol, Ethyl Maltol, Triplal , Caproate d’éthyle, hexanoates et heptanoates d’éthyle et de méthyle, menthol, naturel, synthétique, menthe verte 60 % et 80 %, nérol, exaltolide, acétate de strialyle, tétrahydrolinalool, tétrahydromyrcénol, glycolate d’allyle amyle, bornéol cristalisé, isobornéol, tonalide, violiff, tibutyirine et Javanol), Parfum (Ambré, Frais, Vert, Terreux, Floral,Boisé, Agrumes, Fruité, Musqué, Menthol, Épicé, Ceanic et Autres), Application (Aliments et Boissons, Soins Personnels, Cosmétiques et Articles de Toilette, Soins Ménagers et Autres), Pays (États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, Royaume-Uni, Italie, France, Espagne, Russie, Turquie, Suisse, Belgique, Pays-Bas, Reste de l’Europe, Japon, Chine, Corée du Sud, Inde, Australie et Nouvelle-Zélande, Singapour, Thaïlande, Indonésie, Malaisie, Philippines, Hong Kong, Taïwan, Reste de l’Asie -Pacifique, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique du Sud, Afrique du Sud, Égypte, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël et reste du Moyen-Orient et de l’Afrique) Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2028Espagne, Russie, Turquie, Suisse, Belgique, Pays-Bas, Reste de l’Europe, Japon, Chine, Corée du Sud, Inde, Australie et Nouvelle-Zélande, Singapour, Thaïlande, Indonésie, Malaisie, Philippines, Hong Kong, Taïwan, Reste de l’Asie-Pacifique , Brésil, Argentine, reste de l’Amérique du Sud, Afrique du Sud, Égypte, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël et reste du Moyen-Orient et de l’Afrique) Tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2028Espagne, Russie, Turquie, Suisse, Belgique, Pays-Bas, Reste de l’Europe, Japon, Chine, Corée du Sud, Inde, Australie et Nouvelle-Zélande, Singapour, Thaïlande, Indonésie, Malaisie, Philippines, Hong Kong, Taïwan, Reste de l’Asie-Pacifique , Brésil, Argentine, reste de l’Amérique du Sud, Afrique du Sud, Égypte, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël et reste du Moyen-Orient et de l’Afrique) Tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2028

