Marché des produits à base de cacao avec impact de Covid-19, acteurs clés, taille, demandes, taux de croissance et prévisions jusqu’en 2027

Ce rapport sur le marché des produits à base de cacao comprend également une étude exhaustive des principaux acteurs du marché, basée sur une gamme d’objectifs d’une organisation tels que le profilage, la présentation du produit, la quantité de production, la matière première requise et la santé financière de l’organisation. Il explique également la définition du marché, les classifications, les applications, les engagements et les tendances mondiales de l’industrie. Le rapport met en lumière l’ensemble des tendances du marché et analyse l’effet des acheteurs, des consommateurs, des substituts, des nouveaux entrants, des concurrents et des fournisseurs sur le marché.

L’attention sur les acteurs écrasants Plot Enterprise Ghana Ltd, BD Associates, FUJI OIL HOLDINGS INC, ECOM Agroindustrial Corporation Ltd., Cocoa Processing Company Limited (CPC), Touton SA, NICHE COCOA INDUSTRY LTD, Olam International, Cargill, Incorporated., Barry Callebaut, Arcor, HARIBO of America, Inc., LINDT & SPRÜNGLI, The Hershey Company, Meiji Holdings Co., Ltd., Ferrero, Société des Produits Nestlé SA, Mondelēz International., Mars, Incorporated, Cacao Bahia et autres.

Le marché des produits à base de cacao devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Data Bridge Market Research analyse que le marché est en croissance avec un TCAC de 5,3% au cours de la période de prévision de 2020 à 2027 et devrait atteindre 25 249,67 millions USD d’ici 2027.

La demande croissante de produits à base de cacao dans de vastes applications industrielles telles que les confiseries, les boissons accélèrent l’utilisation des produits à base de cacao, stimulant la croissance du marché. Les avantages pour la santé associés aux produits à base de cacao, tels que la baisse de la pression artérielle, la gestion du diabète et le maintien des maladies cardiaques, accélèrent l’utilisation des ingrédients du cacao dans les chocolats noirs.

Quelles idées et concepts sont couverts dans le rapport ?

– Les bilans comptabilisés par toutes les zones et la part de marché enregistrée par chaque région sont mentionnés dans le rapport.

– L’étude résume le taux de croissance de la consommation de produits dans les régions applicables ainsi que leur part de marché de la consommation.

– Les données concernant le taux de consommation du marché de l’industrie des produits de cacao de toutes les provinces, en fonction des régions applicables et des types de produits, sont inculquées dans le rapport.

Analyse régionale du marché de l’industrie des produits à base de cacao :

– Le marché de l’industrie des produits de cacao, en ce qui concerne la portée provinciale, est segmenté en États-Unis, Europe, Japon, Chine, Inde et Asie du Sud-Est. Le rapport comprend également des informations concernant les produits utilisés dans les topographies.

Structure unique du rapport

Par Type de Cacao (Cacao Forastero, Cacao Trinitario, Cacao Criollo),

Type de produit (Fèves de cacao, beurre de cacao, poudre et gâteau de cacao, liqueur et pâte de cacao, grué de cacao, autres),

Source (Inorganique, Organique),

Application (Alimentation et boissons, soins personnels et cosmétiques, compléments alimentaires, autres),

Canal de distribution (direct, indirect)

Les pays couverts par le rapport sur le marché des produits à base de cacao sont les États-Unis, le Canada, le Mexique, l’Allemagne, l’Italie, la France, la Suisse, la Russie, l’Espagne, le Royaume-Uni, la Belgique, les Pays-Bas, la Pologne, la Turquie, la Suède, le Danemark et le reste de l’Europe, la Chine, l’Australie, Vietnam, Japon, Inde, Nouvelle-Zélande, Malaisie, Corée du Sud, Singapour, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud, Afrique du Sud, Arabie saoudite, Oman, Émirats arabes unis, Qatar, Koweït , Reste du Moyen-Orient et Afrique.

Sur le marché mondial des produits à base de cacao, la région européenne a facilité la part de marché la plus élevée, suivie de l’Amérique du Nord, de l’Asie-Pacifique, du Moyen-Orient, de l’Afrique et de l’Amérique du Sud. En Europe, l’Allemagne a occupé la part de marché la plus élevée en raison de la large consommation de produits à base de cacao dans l’application industrielle, par exemple Mondelez International, Nestlé et Lindt & Sprüngli, l’un des principaux acteurs de la confiserie, consomme principalement les produits à base de cacao pour la production de chocolats incorporés avec produits de fèves de cacao torréfiées. Cependant, en Amérique du Nord, les États-Unis ont occupé la part de marché la plus élevée en raison de la consommation de fèves de cacao et de beurre appliqués dans le secteur des aliments et des boissons et la préférence pour l’arôme du café a fait leurs préférences parmi les consommateurs américains. Dans la région Asie-Pacifique,

Certains des principaux points saillants de la table des matières couvrent :

Analyse du marché régional de l’industrie des produits de cacao

– Production de l’industrie des produits de cacao par régions

– Production mondiale de l’industrie des produits de cacao par régions

– Revenus mondiaux de l’industrie des produits à base de cacao par régions

– Consommation de l’industrie des produits à base de cacao par régions

Analyse du marché du segment de l’industrie des produits de cacao (par type)

– Production mondiale de l’industrie des produits de cacao par type

– Chiffre d’affaires mondial de l’industrie des produits à base de cacao par type

– Prix de l’industrie des produits à base de cacao par type

Analyse du marché du segment de l’industrie des produits de cacao (par application)

– Consommation mondiale de l’industrie des produits de cacao par application

– Part de marché mondiale de la consommation de l’industrie des produits à base de cacao par application (2014-2019)

Analyse des principaux fabricants de l’industrie des produits à base de cacao

– Sites de production de l’industrie des produits du cacao et zone desservie

– Présentation du produit, application et spécifications

– Production, revenus, prix départ usine et marge brute de l’industrie des produits de cacao (2014-2019)

– Principales activités et marchés desservis

Enfin, le rapport de l’industrie Cocoa Products se concentre sur les sources de données, à savoir. sources primaires et secondaires, répartition du marché et triangulation des données, estimation de la taille du marché, programmes et conception de recherche, approche et méthodologie de recherche, et avis de non-responsabilité de l’éditeur.