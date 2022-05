Marché des prémélanges de pâte et de pain d’une valeur de 3 255,06 millions de dollars jusqu’en 2027 par une analyse approfondie des revenus, des prévisions et du paysage concurrentiel

Selon notre dernière étude sur les « prévisions du marché des prémélanges de pâte et de pain jusqu’en 2027 – Impact et analyse du COVID-19 – par type de prémélanges de pâte (pâte à adhérence, pâte à tempura, pâte à bière, pâte épaisse et pâte personnalisée), type de prémélanges de panure (miettes et flocons, farine et amidon), application (viande, poisson et fruits de mer, légumes et autres) », le marché était évalué à 2 082,38 millions de dollars US en 2019 et devrait atteindre 3 255,06 millions de dollars US d’ici 2027 ; il devrait croître à un TCAC de 6,1 % de 2020 à 2027. Le rapport met en évidence les facteurs clés qui stimulent la croissance du marché et les acteurs de premier plan avec leurs développements sur le marché.

Obtenez des exemples exclusifs de pages du marché des prémélanges de pâte et de pain sur

https://www.theinsightpartners.com/sample/TIPRE00003961/

Les prémélanges de batterie et de pain sont des enrobages alimentaires qui peuvent être ajoutés à la viande, à la volaille, aux légumes, au poisson et aux fruits de mer pour améliorer sa saveur, sa texture et préserver sa teneur en humidité lors de la friture ou du gril. La pâte est généralement une fine couche pour préserver l’humidité des aliments pendant la friture. C’est un mélange de farine et de liquides, comme de l’eau, du lait ou des œufs. Ce mélange peut également être préparé en trempant les grains dans de l’eau ou un autre liquide et en les broyant. Les agents levants, tels que la levure chimique, sont utilisés en combinaison avec les pâtes pour améliorer le duvet. Le pain, également connu sous le nom de panures, est fabriqué à partir de mélanges à base de farine de céréales ou de chapelure sèche à base de pâte de farine de blé traitée thermiquement. Ils contiennent également des assaisonnements et des agents de levain chimiques et sont utilisés dans les frites ou les enrobages d’aliments cuits au four pour obtenir la texture souhaitée.

La préférence croissante des clients pour les articles sans gluten et à faible teneur en glucides devrait stimuler le marché des produits de pâte à frire et de panure. La présence de gluten dans les produits alimentaires peut provoquer la maladie cœliaque qui endommage l’intestin grêle et augmente le risque de complications à long terme. Les prémélanges sans gluten améliorent la qualité des produits, prolongent la durée de conservation et offrent une alternative saine. En outre, la sensibilisation croissante des consommateurs à la santé, ainsi qu’une incidence accrue de l’intolérance au gluten, sont susceptibles de stimuler la demande de pâtes et de panures. De plus, le marché des prémélanges de boulangerie sans gluten et à faible teneur en glucides connaît une croissance substantielle sur la période prévue en raison de la prévalence croissante de multiples maladies de santé telles que le diabète et l’obésité, et de l’attention croissante des clients sur un mode de vie sain. Par exemple, Idan Foods développe et fabrique des pâtes et panures sans gluten pour les transformateurs d’aliments surgelés. L’entreprise développe des pâtes et des panures sans gluten de qualité supérieure qui sont innovantes et adaptées aux dernières tendances du marché des aliments surgelés enrobés, y compris les nuggets de poulet, les tendres, les galettes, les frites et une large gamme d’autres aliments transformés surgelés.

Marché des prémélanges de pâte et de pain: paysage concurrentiel et développements clés

Société Blendex ; Ingrédients Bowman ; Bunge Amérique du Nord, Inc. ; Coalescence LLC ; Maison- Autry Mills ; Groupe Kerry ; McCormick And Company, Inc. ; Aliments pour jeunes mariés ; Showa Sangyo Co., Ltd. ; et le groupe Solina font partie des acteurs bien établis sur le marché mondial des prémélanges pour pâte à frire et panure.

Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché des prémélanges de pâte et de pain

La pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur diverses industries en raison des fermetures, des interdictions de voyager, de la fermeture d’unités de fabrication et des pénuries d’approvisionnement. L’industrie alimentaire et des boissons a été confrontée à des difficultés opérationnelles causées par la perturbation des chaînes d’approvisionnement, la pénurie de main-d’œuvre et la pénurie de matières premières. De plus, les prix des prémélanges de pâte et de pain ont considérablement baissé en raison d’une baisse de la demande de diverses industries, telles que l’alimentation et les boissons et les soins personnels. Ce facteur a également affecté la rentabilité des acteurs du marché et des agriculteurs engagés dans la culture des prémélanges Batter et Breader. Ainsi, la pandémie de COVID-19 a considérablement affecté la croissance du marché mondial de Batter and Breader Premixes. Cependant, alors que les gouvernements de divers pays assouplissaient les restrictions et augmentaient les taux de vaccination, l’industrie alimentaire et des boissons se remet de ses pertes. La demande de prémélanges de pâte et de pain devrait augmenter au cours de la période de prévision.

Parlez à l’analyste pour plus de détails : https://www.theinsightpartners.com/speak-to-analyst/TIPRE00003961

Sur la base du type de prémélange de pâte, le marché des prémélanges de pâte et de chapelure est segmenté en pâte à adhérence, pâte à tempura, pâte à la bière, pâte épaisse et pâte personnalisée. Le segment de la pâte d’adhérence a dominé le marché avec la plus grande part en 2019. La pâte d’adhérence est appliquée sous forme d’une fine couche qui peut bien adhérer à la surface de la viande. Ce type de pâte fournit essentiellement une couche cohésive entre la chapelure et le substrat. Il donne également de la couleur, de la texture et de la saveur aux aliments. Il aide à contrôler le ramassage de la panure et aide également à prévenir les vides de surface par la perte de panure. Ces pâtes sont principalement à base d’amidon et ont une teneur élevée en solides avec une faible viscosité. Le facteur clé de la croissance de ce marché est la consommation accrue de produits carnés croustillants et frits,

Aperçus basés sur le type de prémélange de paneur

Sur la base du type de prémélange de panure, le marché des prémélanges de pâte et de panure est segmenté en miettes et flocons, et en farine et amidon. Le segment de la chapelure et des flocons a dominé le marché avec la plus grande part en 2019. La chapelure est principalement composée de farine à base de céréales, car elle fournit une couche d’enrobage plus croustillante au produit final. La chapelure sèche est principalement utilisée pour divers types de poissons, de porc et de poulet afin de fournir une croûte et un enrobage ferme. Ces miettes sont généralement produites par le procédé de chauffage par induction électrique et également par cuisson conventionnelle. Les fabricants se concentrent principalement sur la production de chapelure aromatisée avec diverses herbes, épices et assaisonnements. Bâtonnets de poisson, goujons, mini filets, escalope de porc et poulet sont quelques-unes des applications où la chapelure est principalement utilisée et donc, est le moteur de la croissance du segment des miettes et des flocons. Les miettes sont également utilisées dans les produits frits pour augmenter la stabilité du produit.

Commandez une copie du rapport de recherche 2020-2027 sur les parts de marché, les stratégies et les prévisions des prémélanges de pâte et de panure sur https://www.theinsightpartners.com/buy/TIPRE00003961/

À propos de nous:

The Insight Partners est un fournisseur de recherche unique de l’industrie de l’intelligence actionnable. Nous aidons nos clients à trouver des solutions à leurs besoins de recherche grâce à nos services de recherche syndiquée et de conseil. Nous sommes spécialisés dans des secteurs tels que les semi-conducteurs et l’électronique, l’aérospatiale et la défense, l’automobile et les transports, la biotechnologie, l’informatique de la santé, la fabrication et la construction, les dispositifs médicaux, la technologie, les médias et les télécommunications, les produits chimiques et les matériaux.

Nous contacter:

Si vous avez des questions sur ce rapport ou si vous souhaitez obtenir de plus amples informations, veuillez nous contacter :

Personne à contacter : Sameer Joshi

Courriel : sales@theinsightpartners.com

Téléphone : +1-646-491-9876