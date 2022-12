Marché des pompes à perfusion ambulatoires TCAC remarquable de 10,4% d’ici 2029, principaux moteurs, taille, part, demande et analyse des opportunités

Un rapport d’étude récent publié par Data Bridge Market research intitulé « Marché des pompes à perfusion ambulatoires” vous garantit de rester mieux informé que vos concurrents. Pompes à perfusion ambulatoires est le meilleur rapport d’étude de marché qui est le résultat d’une équipe compétente et de ses capacités potentielles. Le rapport Pompes à perfusion ambulatoires est généré grâce à la collecte et à l’analyse systématiques d’informations sur des individus ou des organisations qui sont menées par le biais de recherches sociales et d’opinion. Il met en évidence les demandes du public, les compétences et la croissance constante de l’industrie du travail, des rapports dynamiques ou des services de haute protection des données tout en analysant les informations de marché sur l’industrie des pompes à perfusion ambulatoires. La qualité du rapport d’étude de marché sur les pompes à perfusion ambulatoires est à la hauteur, ce qui gagne la confiance des clients. Ainsi, Data Bridge Market Research analyse que le marché des pompes à perfusion ambulatoires augmentera à un TCAC de 10,4 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Téléchargez un exemple de copie du rapport sur le marché des pompes à perfusion ambulatoires @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-ambulatory-infusion-pumps-market

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des pompes à perfusion ambulatoires sont:

Braun Melsungen AG, Baxter, Moog, Inc., WalkMed, KORU Medical Systems, Intra Pump Infusion Systems., AVNS., ICU Medical, Inc., Eitan Medical, Fresenius Kabi (une filiale de Fresenius SE & Co. KGaA), Medtronic , Dispositifs médicaux Micrel, Ace-medical

DEVELOPPEMENTS récents

In March 2022, Fresenius Kabi, announced that the company has acquired Ivenix, Inc., a medical technology company specializing in advanced technologies infusion system. This help in accelerating strategic growth in biopharmaceuticals and Medtech that results in expanding the large and growing infusion therapy market.

In February 2022, ICU Medical, Inc., Plum 360 Infusion System once again receives best in KLAS honour as top-performing smart pump EMR-integrated. This Best in KLAS designation is based on feedback from thousands of healthcare providers throughout the United States and Canada and results from in depth side-by-side comparisons of IV smart pump performance in multiple categories, including culture, loyalty, operations, product, relationship, and value.

Table of Contents:

Introduction

Market Segmentation

Executive Summary

Premium Insights

Global Ambulatory Infusion Pumps Market: Regulations

Market Overview

Global Ambulatory Infusion Pumps Market, By Type

Global Ambulatory Infusion Pumps Market, By Application

Global Ambulatory Infusion Pumps Market, By End User

Global Ambulatory Infusion Pumps Market, By Distribution Channel

Global Ambulatory Infusion Pumps Market, By Region

Global Ambulatory Infusion Pumps Market: Company Landscape

SWOT Analyses

Company Profile

Questionnaires

Related Reports

To Check the Complete Table Of contents, click here @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-ambulatory-infusion-pumps-market

Segmentation: Ambulatory Infusion Pumps Market

Product Type

Devices

Accessories & Consumables

Route of Administration

Intravenous

Subcutaneous

Epidural

Application

Pain Management

Diabetes

Oncology

Neonatology

Gastroenterology

General Anaesthesia

Emergency Medicine

Others

End User

Hospitals

Specialty Clinics

Ambulatory Surgical Centers

Home Care Settings

others

The investment made in the study would provide you access to information such as:

Global Ambulatory Infusion Pumps Market [Global – Broken-down into regions]

Regional level split [North America, Europe, Asia Pacific, South America, Middle East & Africa]

Country wise Market Size Split [important countries with major market share]

Market Share and Revenue/Sales by leading players

Market Trends – Emerging Technologies/products/start-ups, PESTEL Analysis, SWOT Analysis, Porter’s Five Forces, etc.

Market Size

Market Size by application/industry verticals

Market Projections/Forecast

Access Full Research Report to Understand More @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-ambulatory-infusion-pumps-market

Explore More Reports:-

Global Electronic Medical Records (EMR) Market https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-neurosurgery-market

Global Pharmaceutical Excipients Market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-pharmaceutical-excipients-market

About Us:

Data Bridge Market Research set forth itself as an unconventional and neoteric Market research and consulting firm with an unparalleled level of resilience and integrated approaches. We are determined to unearth the best market opportunities and foster efficient information for your business to thrive in the market

Contact:

Data Bridge Market Research

US: +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

Corporatesales@databridgemarketresearch.com