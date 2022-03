Marché des pompes à chaleur en Asie-Pacifique – Ventes, revenus, tendances actuelles et prévisions de l’industrie mondiale d’ici 2029

Une étude influente sur le marché des pompes à chaleur en Asie-Pacifique comprend une analyse de l’attractivité du marché, dans laquelle tous les segments sont comparés en fonction de la taille de leur marché, de leur taux de croissance et de leur attractivité générale. Le rapport donne des détails sur les tendances du marché, les perspectives d’avenir, les contraintes du marché, les principaux moteurs du marché, plusieurs segments de marché, les développements clés, les principaux acteurs du marché et les stratégies des concurrents. Pour comprendre le paysage concurrentiel du marché, une analyse du modèle des cinq forces de Porter pour le marché a également été incluse. De plus, les entreprises peuvent décider des stratégies concernant le produit, le client, l’acteur clé, les ventes, la promotion ou le marketing en acquérant une analyse détaillée des marchés concurrentiels.

Des informations et des données de marché transparentes, fiables et complètes incluses dans le rapport de marché fiable Pompe à chaleur Asie-Pacifique aideront certainement à développer les affaires et à améliorer le retour sur investissement (ROI). Ce document marketing fournit une enquête exhaustive sur les principaux acteurs du marché qui est basée sur une gamme d’objectifs d’une organisation tels que le profilage, le contour du produit, la quantité de production, la matière première requise et la santé financière d’une organisation. L’une des sections du rapport d’étude de marché sur les pompes à chaleur Asie-Pacifique couvre l’évaluation des probabilités des nouveaux projets d’investissement et des conclusions générales de la recherche sont proposées.

La pompe à chaleur est une machine ou un appareil qui transfère la chaleur de l’environnement naturel comme l’eau, l’air ou le sol vers des bâtiments ou des applications industrielles en inversant le flux naturel de chaleur d’une température plus basse à une température plus élevée. Ces pompes ne nécessitent aucune énergie pour refroidir ou réchauffer l’environnement et sont très économes en énergie par rapport aux méthodes CVC conventionnelles. Il existe différents types de pompes à chaleur telles que la pompe à chaleur à air, la pompe à chaleur air-eau, la pompe à chaleur à eau et la pompe à chaleur géothermique.

Certains des facteurs qui stimulent la croissance du marché sont les réglementations gouvernementales sur l’augmentation de l’efficacité énergétique et l’utilisation de la technologie de pompe à chaleur pour la réduction des émissions de CO2. Cependant, la hausse du coût des pompes à chaleur écoénergétiques freine la croissance du marché.

Le marché des pompes à chaleur en Asie-Pacifique devrait enregistrer un TCAC sain au cours de la période de prévision de 2019 à 2026.

Segmentation : Marché des pompes à chaleur en Asie-Pacifique

Le marché des pompes à chaleur en Asie-Pacifique est segmenté en cinq segments notables qui sont le type, la source d’énergie, le secteur, la catégorie et la capacité.

Sur la base du type, le marché est segmenté en conduits et sans conduits

Sur la base de la source d’énergie, le marché est segmenté en air/eau, air/air et source au sol

Sur la base de la catégorie, le marché est segmenté en réversible air-air avec chauffage, h-air/eau, h-sol/eau, eau chaude sanitaire, autres réversibles et air extrait

Sur la base du secteur, le marché est segmenté en résidentiel, commercial et industriel

Sur la base de la capacité, le marché est segmenté en unités < 20 KW et unités > 20 KW

Les principaux acteurs clés opérant sur le marché des pompes à chaleur en Asie-Pacifique comprennent:

Certains des principaux acteurs opérant sur ce marché sont Stiebel Eltron Gmbh & Co.KG (DE), Danfoss A/S, Robert Bosch GmbH, NIBE Industrier AB, Glen Dimplex Group, Viessmann Manufacturing Company Inc., Mitsubishi Electric Corporation, Carrier Corporation , Geothermal International Ltd, Airwell , Midea Group , Total Comfort, Inc , Panasonic Corporation

Lancement de produit

En avril 2018, Bosch Thermotechnology Corp. a lancé la pompe à chaleur Greensource CDI Series SM Rev C. Cette pompe à chaleur est équipée d’un microprocesseur HPC, qui peut communiquer avec l’application Bosch EasyStart. Il s’agit d’une pompe à chaleur eau-air à haut rendement à deux étages. Ce produit aide l’entreprise à élargir sa gamme de produits de pompes à chaleur géothermiques, ce qui lui permet d’augmenter sa clientèle d’utilisateurs domestiques.

Raisons d’acheter :

Comprendre le scénario concurrentiel actuel et futur selon les types, les pays et les applications

Obtenez une analyse précise et à jour des marchés et des entreprises des pompes à chaleur en Asie-Pacifique

Utiliser des informations et des analyses fiables pour acquérir une meilleure compréhension des facteurs actuels ayant un impact sur l’industrie

Développer des stratégies durables basées sur les dernières tendances, dynamiques et développements

Optimisez les portefeuilles de produits et capturez une plus grande part de l’industrie grâce à l’analyse de l’entreprise

Méthodologie de recherche du marché des pompes à chaleur en Asie-Pacifique

La collecte de données et l’analyse de l’année de référence sont effectuées à l’aide de modules de collecte de données avec des échantillons de grande taille. Les données du marché sont analysées et prévues à l’aide de modèles statistiques et cohérents du marché. L’analyse des parts de marché et l’analyse des tendances clés sont également les principaux facteurs de succès du rapport sur le marché. Pour en savoir plus, veuillez demander un appel d’analyste ou pouvez déposer votre demande.

La méthodologie de recherche clé utilisée par l’équipe de recherche DBMR est la triangulation des données qui implique l’exploration de données, l’analyse de l’impact des variables de données sur le marché et la validation primaire (expert de l’industrie). En dehors de cela, les modèles de données incluent la grille de positionnement des fournisseurs, l’analyse de la chronologie du marché, l’aperçu et le guide du marché, la grille de positionnement de l’entreprise, l’analyse de la part de marché de l’entreprise, les normes de mesure, l’analyse de haut en bas et l’analyse de la part des fournisseurs. Pour en savoir plus sur la méthodologie de recherche, déposez une demande pour parler à nos experts de l’industrie.

Informations clés dans le rapport :

Analyse complète et distincte des moteurs et contraintes du marché

Principaux acteurs du marché impliqués dans cette industrie

Analyse détaillée de la segmentation du marché

Analyse concurrentielle des principaux acteurs impliqués

