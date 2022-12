Marché des polyhydroxyalcanoates (PHA) à un TCAC de 5,4% avec les principaux pays, entreprises, consommation, moteurs, tendances et prévisions mondiales

Un nouveau rapport de Data Bridge Market Research intitulé Le marché des polyhydroxyalcanoates (PHA) devrait croître de manière significative au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché est en croissance avec un TCAC de 5,4 % au cours de la période de prévision . de 2022 à 2029 et devrait atteindre 144 530,99 USD d’ ici 2029. Le principal facteur de croissance du marché des polyhydroxyalcanoates (PHA) est la demande croissante de matériaux biodégradables dans l’emballage et la restauration, l’émergence de nouvelles matières premières rentables matériaux pour la production de PHA, et la préoccupation croissante pour la santé et la sécurité humaines.

Les polyhydroxyalcanoates (PHA) sont des polymères biodégradables fabriqués par fermentation microbienne de glucose ou de sucre. En d’autres termes, les polyhydroxyalcanoates (PHA) sont produits par de nombreux micro-organismes, notamment par fermentation bactérienne des lipides. En raison de leurs propriétés biodégradables, les polyhydroxyalcanoates (PHA) sont utilisés pour une large gamme d’applications industrielles. Les polyhydroxyalcanoates (PHA) servent de source d’énergie et de réserve de carbone lorsqu’ils sont produits avec des bactéries.

Les principaux acteurs clés opérant sur le marché Polyhydroxyalcanoates (PHA) comprennent:

BASF SE, PolyFerm Canada, Full Cycle Bioplastics, CJ CHEILJEDANG CORP., BIO-ON, Bluepha Co, Ltd, TERRAVERDAE BIOWORKS INC., RWDC Industries, NEWLIGHT TECHNOLOGIES, INC. TianAn Biologic Materials Co, Ltd., Danimer Scientific, YIELD10 BIOSCIENCE , INC.

L’étude de marché menée sur le rapport d’activité des polyhydroxyalcanoates (PHA) aide à découvrir des informations importantes sur les personnes qui achètent, le public cible, les clients actuels, le marché, la concurrence, etc., par exemple, la demande pour le produit ou le service, les prix potentiels, les impressions de marque, etc. Il comporte également des questions quantitatives et à réponse courte qui permettent de gagner du temps et de tirer des conclusions plus facilement . Les catégories de questions posées dans l’étude de marché lors de la génération du rapport marketing Polyhydroxyalcanoates (PHA) incluent les données démographiques, les concurrents, l’industrie, la marque et le produit.

Segments de marché clés :

Le marché mondial des polyhydroxyalcanoates (PHA) est classé en fonction du type, de la forme et de l’application. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les principaux segments de croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les meilleures applications du marché.

Écrit

chaîne courte

Longueur de chaîne moyenne

Sur la base du type, le marché mondial des polyhydroxyalcanoates (PHA) est classé en deux segments de longueur de chaîne courte et de longueur de chaîne moyenne.

Formulaire

PHA copolymérisé

PHA linéaire

Sur la base de la forme, le marché mondial des polyhydroxyalcanoates (PHA) est classé en deux segments, le PHA copolymérisé et le PHA linéaire.

Application

Emballage et services alimentaires

biomédical

Agriculture

additif chimique

3D printing

cosmetic products

Treatment of used eaux

On the basis of applications, the world market of polyhydroxyalkanoates (PHA) is classified into seven segments: restoration and packaging, biomedical, agriculture, chemical additives, 3D printing, cosmetics and treatment of used eaux.

Analyze regionale / perspectives du marché mundial des polyhydroxyalkanoates (PHA)

The world market of polyhydroxyalkanoates (PHA) is segmented into function of type, form and application.

Les pays du marché mondial des polyhydroxyalcanoates (PHA) sont les États-Unis, le Canada, le Mexique, le Royaume-Uni, la Russie, la France, l’Espagne, l’Italie, l’Allemagne, la Turquie, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, le Luxembourg, le reste de l’Europe, le Japon, la Chine, la Corée du Sud, l’Inde. , Singapour, Thaïlande, Indonésie, Malaisie, Philippines, Australie et Nouvelle-Zélande et reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique du Sud, Égypte, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Israël et reste de le Moyen-Orient et l’Afrique.

L’Asie-Pacifique domine le marché mondial des polyhydroxyalcanoates (PHA). Les États-Unis dominent la région nord-américaine en raison de la demande croissante de dispositifs médicaux biopolymères dans la région.

The section pays du rapport fournit également des facteurs individuels qui ont un impact sur le marché et des changes dans la réglementation du marché qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. L’analyse de la chaine de valeur des points de données en aval et en amont, les tendances techniques, l’analyse des cinq forces de Porter et les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. On the other hand, the presence and availability of the world brands and the défis auxquels they are confronted in reason of the high or low competition of the local and national brands, the impact of the international tariffs and the commercial routes are not limited to four-nissant analysis. national forecasts. .

Dynamique du marché mondial des polyhydroxyalcanoates (PHA)

Conducteurs

Demande croissante de matériaux biodégradables dans les industries de l’emballage et de la restauration

Les facteurs de croissance du marché des polyhydroxyalcanoates (PHA) comprennent la demande croissante de matériaux biodégradables dans les industries de l’emballage et de la restauration, car ces matériaux atténueront la contamination de l’environnement et soutiendront les initiatives de durabilité. En outre, des facteurs tels que la demande croissante d’emballages alimentaires et la demande croissante de plastiques biodégradables dans diverses formes d’emballage devraient bientôt stimuler la demande de polyhydroxyalcanoates (PHA).

Apparition de nouvelles matières premières rentables pour la production de PHA

La demande de polyhydroxyalcanoate (PHA) est principalement due à l’abondance de sources de sucre trouvées dans la canne à sucre, les betteraves, la mélasse et la bagasse, qui peuvent être facilement consommées et converties par les bactéries pour produire du PHA. De plus, la fabrication de plastiques biodégradables peut bénéficier de matières premières dérivées d’articles non alimentaires ou de résidus de déchets dans le monde entier. Cela est dû à la demande mondiale croissante de céréales, y compris le maïs, le blé, l’orge et d’autres céréales pour l’alimentation humaine et animale et les biocarburants. De plus, les matières premières non alimentaires telles que les déchets organiques, la biomasse et les plantes mortes devraient améliorer la gestion des déchets.

Préoccupation croissante pour la santé et la sécurité des personnes

Les fabricants du marché des polyhydroxyalcanoates combinent les PHA avec d’autres polymères pour fournir des options intéressantes à usage humain. De plus, des méthodes de décomposition thermique, telles que la pyrolyse, sont utilisées pour décomposer chimiquement le PHA en d’autres substances, y compris des monomères ou des oligomères, par la présence de chaleur et sans nuire à l’environnement.

Des opportunités

Augmenter les investissements dans les activités de recherche et développement pour les applications PHA

Les polyhydroxyalcanoates (PHA) sont un groupe diversifié de polyesters biodégradables qui peuvent être synthétisés par des voies biologiques et non biologiques. Les polyhydroxyalcanoates (PHA) sont des composés appartenant à la classe des polyesters fabriqués à partir de ressources renouvelables telles que l’amidon de maïs ou la bagasse de canne à sucre. Avec l’acceptation croissante des PHA dans divers secteurs et segments, les entreprises investissent massivement pour explorer de nouvelles applications pour les PHA, notamment les produits biomédicaux, les peintures et revêtements, et les textiles, qui devraient offrir des opportunités lucratives pour la croissance des polyhydroxyalcanoates ( PHA) mondiaux. . ) marché.

Réglementations gouvernementales strictes concernant l’utilisation de produits en plastique

Une loi gouvernementale stricte contre le plastique à usage unique et les préoccupations croissantes concernant la santé et la sécurité humaines devraient offrir des opportunités de croissance à l’échelle mondiale ; marché des polyhydroxyalcanoates (PHA). Le besoin de produits respectueux de l’environnement stimule l’innovation dans l’industrie des bioplastiques. L’industrie de l’emballage et de la restauration exige des plastiques à usage unique et des emballages durables. Cela augmente le besoin de bioplastiques. En outre, il existe de nombreux fabricants de PHA dans le monde avec un énorme marché intérieur dans leurs régions.

Contraintes/Défis

Prix ​​plus élevé du PHA par rapport aux polymères conventionnels

Le coût considerably plus élevé du PHA than d’other polymers is equally one of the principal contraintes à l’expansion de l’industrie. Biodegradable plastics, such as PHA, contain 20 to 80% more than conventional plastics. Ces matériaux et technologies biosources en sont encore aux premiers stades de développement et n’ont pas encore atteint le même niveau de commercialization que leurs homologues pétrochimiques.

Slow progress in manufacturing technologies for PHA production

Les menaces économiques entravent la large pénétration des PHA sur le marché : la production de ces matériaux reste nettement plus coûteuse que la fabrication à grande échelle bien établie de plastiques à base de pétrole. En particulier, l’allocation des matières premières nécessaires à la production des PHA contribue drastiquement au prix de production encore élevé de ces polyesters. Les principales limites de la production de PHA sont les conditions de culture particulières requises, la composition du substrat, l’état des cultures, les procédés de fermentation (modes batch, fed-batch, repeat-batch ou fed-batch et continu). et le coût élevé de la récupération. De plus, la production de PHA génère une grande quantité de déchets de biomasse.

développement récent

En janvier 2021, Danimer Scientific a ouvert sa nouvelle installation au 605 Rolling Hills Lane, Winchester, KY 40391, qui est la première installation de production commerciale au monde pour les PHA. Grâce à cette nouvelle installation, l’entreprise a doublé sa capacité de production en 2021.

méthodologie de recherche

La collecte de données et l’analyse de l’année de référence sont effectuées à l’aide de modules de collecte de données avec des échantillons de grande taille. Les données de marché are analyzed and estimated à l’aide de modèles de marché cohérentes et statistiques. In outre, l’analyse des parts de marché et l’analyse des tendances clés sont les principaux facteurs de succès du rapport sur le marché. The research methodology used by the DBMR research team is the triangulation of données, which involves the extraction of données, the analysis of the impact of données variables on the marché and the primary validation (expert of the industry).Les modèles de données comprennent des grilles de positionnement des fournisseurs, une analyze de la chronologie du marché, une vue d’ensemble et des conseils sur le marché, des grilles de positionnement de l’entreprise, analyze de la part de marché de l’ entreprise, normes de mesure, comparaison mondiale. Analyze the participation of the regions and the fournisseurs. Demandez un appel d’analyste en cas de questions supplémentaires.

Principaux rapports associés :

