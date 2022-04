Marché des points de vente en nuage 2021 | Analyse de l’industrie mondiale par portée future, développement de la croissance des revenus, analyse des principaux pays, analyse régionale avec les principaux pays prévus jusqu’en 2030

Le rapport sur le marché Cloud POS contient des informations détaillées sur les facteurs influençant la demande, la croissance, les opportunités, les défis et les contraintes. Il fournit des informations détaillées sur la structure et les perspectives des industries mondiales et régionales. En outre, le rapport comprend des données sur la recherche et le développement, les lancements de nouveaux produits, les réponses des produits des marchés mondiaux et locaux par les principaux acteurs. L’analyse structurée offre une représentation graphique et une répartition schématique du marché Cloud POS par région.

La taille du marché mondial du Cloud POS en 2020 était de 2,20 milliards de dollars et le marché devrait croître avec un TCAC de plus de 24 % sur la période de prévision 2021-2027. Les solutions de point de vente basées sur le cloud utilisent la flexibilité du cloud pour une mise à l’échelle rapide vers le haut et vers le bas ; les entreprises peuvent ajouter ou supprimer des services à tout moment en fonction de leurs besoins et de ceux de leurs clients. Les entreprises paient pour ce dont elles ont besoin, ce qui leur permet d’économiser de l’argent par rapport aux coûts de maintenance des systèmes de base et aux exigences de pérennité du point de vente traditionnel sur site. De plus, les fournisseurs de solutions couvrent le fonctionnement constant de ces systèmes de point de vente et la maintenance des solutions de point de vente basées sur le cloud.

En 2020, Cloud POS détenait la part la plus élevée du marché mondial des systèmes de point de vente et devrait maintenir sa position dans les années à venir. Les systèmes de cloud computing offrent des services Web pour les systèmes de point de vente, où les données sont correctement prises en charge sur les serveurs distants des fournisseurs. En tant que segment à la croissance la plus rapide du marché des points de vente dans le cloud, les services devraient prendre de l’ampleur parmi les utilisateurs finaux, et une augmentation de l’adoption du cloud devrait stimuler la croissance globale du marché. Les utilisateurs finaux peuvent adopter le cloud POS en raison de ses avantages tels que la flexibilité accrue, l’adaptabilité environnementale et la continuité des fonctionnalités en l’adoptant dans leurs industries verticales.

Facteurs ayant un impact sur la croissance du marché Cloud POS

La demande des entreprises et des organisations de prendre des décisions efficaces et l’amélioration de la productivité sur le lieu de travail stimulent principalement la croissance du marché.

Le développement des petites et moyennes entreprises et l’adoption croissante de systèmes basés sur le cloud, ainsi que les développements récents dans le secteur de la vente au détail, ont créé une opportunité lucrative pour la croissance du marché Cloud POS.

L’industrie du cloud POS est en outre propulsée par la capacité des solutions de cloud POS à réduire les coûts opérationnels et fonctionnels des organisations.

Impact du Covid-19

L’impact négatif de COVID-19 s’est propagé à de nombreux secteurs économiques clés, notamment la fabrication, l’automobile, la vente au détail, l’aviation et l’hôtellerie. Par conséquent, les paiements numériques, étroitement liés aux secteurs précédemment cités, ont un ralentissement des perspectives de croissance. Plusieurs facteurs tels que les magasins fermés, les restrictions de voyage et la baisse des dépenses discrétionnaires (par exemple, pour les films, les restaurants et d’autres sources de divertissement) ont affecté les paiements numériques et l’industrie mondiale des points de vente dans le cloud.

Pendant ce temps, les principaux concurrents ont utilisé diverses techniques pour contrer les effets du coronavirus en promouvant les magasins locaux et en aidant à vendre davantage de systèmes de point de vente. Par exemple, le fournisseur canadien de services en ligne Shopify s’est associé à Google pour que les produits de ses clients apparaissent dans les résultats de recherche Google afin d’augmenter le public cible et les marges bénéficiaires.

Aperçu du rapport

Le marché mondial Cloud POS peut être divisé en composants, applications et taille d’organisation.

Segmentation basée sur le composant

Solution

Prestations de service

Implémentation et intégration

Formation et Conseil

Assistance et entretien

Segmentation basée sur l’application

Soins de santé

Voyage et accueil

Commerce de détail et biens de consommation

Transport et Logistique

Médias et divertissement

Segmentation basée sur la taille de l’organisation

Grande entreprise

Moyenne entreprise

Petite entreprise

Analyse régionale

Amérique du Nord

L’Europe 

LAMEA

Asie-Pacifique

Concurrents clés

B2B Soft Square, Inc.

UTC RETAIL

Vitesse de la lumière

Oracle Corporation

Cegid

Intuit inc.

PAR Technology Corp.

Shopify Inc.

ShopKeep par Lightspeed

