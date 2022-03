Marché des plateformes de santé mobiles Impact de Covid-19 sur l’industrie, le taux de croissance, le fournisseur, la dynamique du marché et les prévisions jusqu’en 2029

Le rapport d’analyse de marché complet souligne les moteurs primaires et secondaires, la part de marché, le volume de ventes possible, les principaux segments et l’analyse géographique. Le rapport présente des données pertinentes sur les différents dangers et difficultés envisagés par les différentes parties prenantes. Avec la bonne utilisation d’outils établis et avancés tels que l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter, ce rapport de marché a été structuré. Le rapport de marché à grande échelle considère les points de vue indispensables sur les principaux acteurs du marché, par exemple, les points solides et faibles des concurrents et l’examen de leurs techniques en ce qui concerne le produit et le marché.

De plus, les principaux paramètres de marché du rapport sur le marché vont des perspectives de l’industrie en ce qui concerne les facteurs critiques de succès (CSF), la dynamique de l’industrie qui couvre principalement les moteurs et les contraintes, la segmentation du marché et l’analyse de la chaîne de valeur, les opportunités clés, les perspectives d’application et de technologie, les informations régionales ou géographiques. , analyse au niveau des pays, profils d’entreprises clés, paysage concurrentiel, analyse de la part de marché de l’entreprise. Pour avoir connaissance de tous les facteurs ci-dessus, ce rapport de marché est rendu transparent, de grande envergure et de qualité suprême. Ce rapport de marché examine les différentes étapes qui améliorent la performance des entreprises. Un rapport complet est une enquête approfondie sur le scénario actuel du marché mondial qui couvre plusieurs dynamiques de marché.

Le marché mondial des plateformes de santé mobiles devrait passer de sa valeur initiale estimée de 30,80 milliards USD en 2018 à une valeur projetée de 270,45 milliards USD d’ici 2026, enregistrant un TCAC de 31,20 % au cours de la période de prévision 2019-2026. Cette hausse de la valeur marchande peut être attribuée à la sensibilisation croissante de la population aux avantages et aux innovations des offres de produits.

Les données de marché analysées et évaluées dans le rapport mondial de classe mondiale sur le marché des plateformes de santé mobiles permettent d’atteindre les buts et objectifs commerciaux dans un délai prédéfini. Ce rapport d’étude de marché est doté d’idées productives qui, à leur tour, contribuent à rendre le produit plus efficace et plus frappant sur le marché concurrentiel. Ce rapport couvre l’étude spécifique de l’industrie qui explique la définition du marché, les classifications, les applications, les engagements et les tendances mondiales de l’industrie. Le rapport d’étude de marché sur les plateformes de santé mobiles mondiales prend en compte les développements de produits clés et suit les acquisitions, fusions et recherches récentes dans l’industrie par les principaux acteurs du marché.

Objet du rapport :

Le rapport vise à fournir toutes les informations sur le marché mondial des plateformes de santé mobiles ainsi que toutes les valeurs du TCAC et l’analyse des parts de marché de tous les acteurs du marché. Le rapport est une information vitale sur le marché qui explique tout le paysage concurrentiel et tous les segments du marché tout en analysant et en prévoyant le marché mondial des plateformes de santé mobiles pour les années à venir. Le rapport fournit également tous les détails en termes de développements récents sur le marché et tous les fabricants.

Analyse concurrentielle : marché mondial des plateformes de santé mobiles

Le marché mondial des plateformes de santé mobiles est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que les lancements de nouveaux produits, les expansions, les accords, les coentreprises, les partenariats, les acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport inclut les parts de marché du marché des plates-formes de santé mobiles pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud et le Moyen-Orient et l’Afrique.

Principaux concurrents du marché: marché mondial des plateformes de santé mobiles

Parmi les principaux concurrents travaillant actuellement sur le marché des plates-formes de santé mobiles, peu sont Cisco ; SAMSUNG ; Capsule Technologies, Inc. ; Société OMRON ; Koninklijke Philips NV ; Fitbit, Inc. ; propriété intellectuelle d’AT&T ; Bayer SA ; ResMed ; Medtronic ; Johnson & Johnson Services, Inc. ; athenahealth, Inc. ; Société Cerner ; Apple Inc.; Nokia ; Technologies AirStrip ; BioTélémétrie, Inc. ; AliveCor, Inc. ; AgaMatrix ; iHealth Labs Inc. ; Wellmo Mobile Wellness Solutions MWS Oy et Mobile Health Management Services, Inc.

Définition du marché : marché mondial des plateformes de santé mobile

Les plates-formes de santé mobiles sont une forme d’offre technologique avancée qui fournit un traitement spécifique aux consommateurs et des services et produits médicaux tels que des services de diagnostic, des traitements et des médicaments, des services de conseil, des conseils de santé. Ces plateformes connectent les patients/consommateurs directement aux médecins/médecins, sans la nécessité de la présence physique d’aucun des individus.

Facteurs de marché:

Augmentation de la prévalence et de l’adoption des appareils intelligents tels que les smartphones, les tablettes et les appareils portables ; ce facteur devrait agir comme un moteur de la croissance du marché

Accroître la sensibilisation aux avantages de l’adoption de la gestion et des services de soins de santé mobiles ; ce facteur devrait agir comme un moteur de la croissance du marché

Contraintes du marché :

Les inquiétudes concernant la sécurité des données et les cas de vol de données empêchent le marché de se développer

Manque de confiance et de promotion de la part des médecins et médecins ; ce facteur devrait freiner la croissance du marché

Développements clés sur le marché :

En décembre 2018, ResMed a annoncé avoir acquis Propeller Health pour 225 millions de dollars afin de fournir des services de santé numériques à ses consommateurs et patients atteints de maladies pulmonaires obstructives chroniques.

En février 2018, Fitbit, Inc. a annoncé avoir acquis Twine Health, Inc. Grâce à cette acquisition, Fitbit sera en mesure de fournir des outils et des services mHealth avancés à ses consommateurs à l’aide de sa plateforme de santé numérique.

En juin 2017, athenahealth, Inc. a annoncé avoir acquis Praxify Technologies Inc. Grâce à cette acquisition, athenahealth sera en mesure d’étendre ses services de soins de santé mobiles et son portefeuille technologique.

Segmentation : Marché mondial des plateformes de santé mobiles

Par type de service Services de surveillance Gestion des maladies chroniques Services de soins post-aigus Solutions de vieillissement indépendant Services diagnostiques Services d’autodiagnostic Centres d’appels médicaux Services de télémédecine Services de traitement Téléconsultation Services de surveillance à distance des patients Solutions de bien-être et de remise en forme Les autres

Par type d’appareil Moniteurs corporels et de température Lecteurs de glycémie Moniteurs cardiaques Moniteurs respiratoires Dispositifs de surveillance à distance des patients Moniteurs hémodynamiques Moniteurs neurologiques Les autres

Par partie prenante Les fournisseurs de soins de santé Fournisseurs d’applications/de contenu Opérateurs mobiles Les autres



Raisons d’acheter ce rapport

Perspectives actuelles et futures du marché mondial des plateformes de santé mobile sur les marchés développés et émergents

Le segment qui devrait dominer le marché ainsi que le segment qui détient le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Régions/pays qui devraient connaître les taux de croissance les plus rapides au cours de la période de prévision

Les derniers développements, parts de marché et stratégies employées par les principaux acteurs du marché

Personnalisation du rapport :

Toutes les segmentations fournies ci-dessus dans ce rapport sont représentées au niveau national

Tous les produits couverts sur le marché, le volume de produits et les prix de vente moyens seront inclus en tant qu’options personnalisables qui peuvent entraîner des coûts supplémentaires minimes ou nuls (selon la personnalisation)

