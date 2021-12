Marché des plateformes de prêt numérique 2020-2026 | Fiserv, Newgen Software, Ellie MAE, Nucleus Software, FIS Global, Pegasystems

Le marché des plateformes de prêt numérique devrait croître d’une valeur de +20 milliards USD et à un TCAC de +19% au cours de la période de prévision 2020-2026.

Research Insights publie un nouveau rapport intitulé Digital Lending Platform Market. Cette version renouvelée a été distribuée pour aider les investisseurs et les fournisseurs à avoir une compréhension approfondie de la situation actuelle du marché. Il présente également une prévision du marché pour aider l’expertise des fournisseurs dans leurs stratégies de développement des entreprises

Le passage ferme des prêts traditionnels aux prêts numériques, la croissance des initiatives gouvernementales en faveur des prêts numériques et l’augmentation du besoin de réduire le temps de gestion des prêts parmi les emprunteurs et les prêteurs ont stimulé la croissance du marché mondial des plateformes de prêt numérique.

Au contraire, l’augmentation continue de l’adoption de technologies de prêt numérique basées sur le cloud et les innovations technologiques dans les plateformes de prêt numérique devraient créer des opportunités lucratives dans un proche avenir.

Demander un exemple de copie de ce rapport @ :

https://www.theresearchinsights.com/request_sample.php?id=669

Principaux acteurs clés :

Fiserv, Newgen Software, Ellie MAE, Nucleus Software, FIS Global, Pegasystems, Temenos, Intellect Design Arena, Sigma Infosolutions, Tavant Technologies, Docutech, Mambu, CU Direct, Sageworks, Roostify, Juristech, Decimal Technologies, HiEnd Systems, Rupeepower, Finastra , Argo, Symitar, Prêteur clé en main, Finantix, Built Technologies

En outre, il comprend des informations détaillées sur les moteurs du marché de la plate-forme de prêt numérique, tels que la demande accrue d’entreprises ayant plusieurs emplacements pour centraliser leurs opérations et les risques de sécurité soulevés dans l’industrie informatique en apportant votre politique sur les appareils. Il comprend également des informations détaillées sur les contraintes, les opportunités et les défis du marché.

La présence importante de fournisseurs proposant des plateformes de prêt numériques contribuera davantage à la croissance du marché en Amérique du Nord. De plus, la croissance extraordinaire de l’utilisation des smartphones en APAC et les institutions financières se concentrent sur la monétisation de l’opportunité de numériser leurs services de prêt contribuera également à la croissance du marché des plateformes de prêt numérique APAC.

Demandez jusqu’à 20% de réduction :

https://www.theresearchinsights.com/ask_for_discount.php?id=669

Table des matières:

Rapport de recherche sur le marché mondial des plateformes de prêt numérique 2020-2026

Chapitre 1 : Aperçu de l’industrie

Chapitre 2 : Marché des plateformes de prêt numérique Analyse du marché international et chinois

Chapitre 3 : Analyse environnementale du marché.

Chapitre 4 : Analyse des revenus par classifications

Chapitre 5 : Analyse des revenus par régions et applications

Chapitre 6 : Analyse de l’état du marché des revenus du marché des plateformes de prêt numérique.

Chapitre 7: Analyse des principaux fabricants de l’industrie

Chapitre 8: Analyse du prix de vente et de la marge brute du marché.

Chapitre 9 : Continuer vers la table des matières…..

Pour obtenir plus d’informations, Enquête @ :

https://www.theresearchinsights.com/enquiry_before_buying.php?id=669

À propos de nous

The Research Insights – Un leader mondial de l’analyse, de la recherche et du conseil qui peut vous aider à rénover votre entreprise et à modifier votre approche. Avec nous, vous apprendrez à prendre des décisions avec intrépidité. Nous donnons un sens aux inconvénients, aux opportunités, aux circonstances, aux estimations et aux informations en utilisant nos compétences expérimentées et nos méthodologies vérifiées. Nos rapports de recherche vous offriront une expérience exceptionnelle de solutions et de résultats innovants. Nous avons dirigé efficacement des entreprises partout dans le monde grâce à nos rapports d’études de marché et sommes particulièrement bien placés pour diriger les transformations numériques. Ainsi, nous créons une plus grande valeur pour les clients en présentant des opportunités avancées sur le marché mondial.

Contactez-nous

Robin

Directeur commercial

Numéro de téléphone : +91-996-067-0000

sales@theresearchinsights.com